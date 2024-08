ŠEST MESECI OD PRIŠTINSKE ZABRANE DINARA, SRBI U AGONIJI: Penzioneri troše polovinu prihoda za putne troškove

Pola godine je prošlo od zabrane upotrebe dinara na KiM, a građani centralnog KiM i dalje ne mogu da podignu plate i penzije u svojim mestima, već putuju do najbližeg prelaza kako bi podigli svoje zarade. Građani sa kojima je ekipa portala Kosovo onlajna razgovarala kažu da se nad njima vrši zločin i da teško funkcionišu.

Zoran Stević ističe da na putne troškove potroši pola penzije.

- Teško je, idemo u Srbiju za penziju. Uzmu mi za taksi, uzmu mi tamo za evre, pola penzije mi ode. Ne nadam se da će se dinar vratiti, to što je prošlo, više se ne vraća - kaže Stević.

Mileva Vučić ističe da zbog starosti ne može sama da putuje i podigne penziju.

- Suvišno pitanje, zna se, veoma nam je teško, pogotovu nama starijima, mladi se ipak snađu. Mislim da je to zločin, pravi zločin. Ćerka moja radi, pa mi pomaže da to sredim, inače ja ne bih mogla sa mojim goinama da idem u Srbiju, apsolutno je isključivo - navodi Vučić, dodajući da je optimista da će se na KiM dinar ponovo upotrebljavati.

Bojan Rajković kaže da je za njega normalno da na KiM plaća u evrima, ali ističe da je najteže penzionerima, koji ne mogu sami po penziju.

- Svakako smo do sada radili u evrima, i ja konkretno nemam nikakva primanja vezana za dinare. Najviše problema imaju ovi stari ljudi, penzioneri, koji ne mogu da idu u Srbiju da podižu novac, oni imaju najviše prblema, plaćaju taksi, plaćaju autobus, maltretiraju se, namuče se po ovoj vrućini - kazao je Rajković.

On nije optimista da će se dinar ponovo upotrebljavati na KiM.

- Mislim da neće, ništa što je do sada ukinuto nije se vratilo na staro - dodao je on.

Jedna prolaznica ističe da se Srbi jako teško snalaze.

- Nikako se ne snalazimo, grozno. Kako podižemo novac, tako što moramo da idemo za Srbiju. To je veliki znak pitanja šta ćemo da radimo, treba da plaćamo put, idemo tamo-ovamo - ističe ona.

Šefket Bećiri živi u Prištini, ali svestan je kakav je problem nastao usled zabrane upotrebe dinara.

- Kako se čovek snađe, ako se snađeš da ode do Raške ili do tog dela gde ima dinara, ako ne, živiš sa ovim što je nametnuto, šta ima, sa evrima. Verujem da će se dinar vratiti, jer je valuta simbol jednog naroda. Samo je pitanje vremena - rekao je on.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.