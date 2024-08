ODLUKA O OTVARANJU MOSTA NA IBRU JE TEMA DIJALOGA: Stano: Svi koraci moraju biti razrešeni i prodiskutovani

Portparol Evropske unije Peter Stano poručio je da odluka oko otvaranja glavnog mosta na Ibru tema dijaloga i da bilo kakva akcija u vezi sa tim može biti doneta samo u okviru dijaloga Beograda i Prištine, koji se vodi uz posredovanje EU.

Stano je na brifingu za novinare u Briselu istakao da EU nikada nije spekulisala o scenarijima ili generalnoj poziciji kada su u pitanju sporazumi koji moraju da se implementiraju u okviru dijaloga, prenosi Kosovo Online.

- To je jedan dugoročan stav Brisela koji važi za obe strane. Bilo kakvi koraci ili akcije koje preduzima ili planira da preduzme jedna ili druga strana u dijalogu, a koje mogu uticati na tok razgovora, treba da budu razrešeni, prodiskutovani ili kao jedna od tema dijaloga pod nadzorom EU - naglasio je Stano.

U vezi sa tim, on je, na pitanje novinara šta će se dogoditi ako Priština otvori most između južne i severne Mitrovice, rekao da to mora biti tema dijaloga.

- Ponovno otvaranje mosta na Ibru je tema dijaloga i bilo koja odluka o tome mora biti doneta kroz dijalog - naglasio je Stano.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.