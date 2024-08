UŽIVO "ZA DRUGO DETE RODITELJI DOBIJAJU 2.000 EVRA VIŠE NEGO DO SADA" Vučić saopštio SJAJNE VESTI: Povećano je i za 3. i 4. dete

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz Vile Mir.

Predsednik govori o svim važnim i aktuelnim temama za Srbiju i njene građane.

1 / 15 Foto: Petar Aleksić

- Danas imam više važnih vesti za ljude u Srbiji i nekoliko važnih objašnjenja. Još jednom čestitam Mikecu i Arunović na zlatnoj medalji, da im se zahvalim za sve što su učinili za našu zemlju i da poželim večeras sreću našem Đokoviću i basketašima.

- Zavisno da li imate stopu rasta, možete da donosite odluke u zemlji. Opet smo prvi u Evropi, da li će to ostati kada se saberu prvi i drugi kvartal, teško je očekivati. Austrija, Švedska, Letonija, Irska su ispod nule, druge zemlje EU su uglavnom na 1. Počela je turistička sezona koja je u Španiji nešto bolja u odnosu na prošlu godinu. Ovo su veliki i važni rezultati za nas. Pokazatelj građanima Srbije da se Srbija nalazi na dobrom putu, da dobro radi zemlja, i da imamo izvesnu i sigurnu budućnost. Imamo preko 6,5 milijardi evra na računu RS. Čak petostruko veće zemlje nemaju to na računu. Nemamo nikakve fiskalne probleme.

- Danas je penzija gotovo 46.000 dinara. Pre samo 12 godina bila je 22.000 dinara. Ne kažem da je to dovoljno, ali to je važno povećanje. Ti procenti ne mogu da budu kao ranije kada su penzije bile male. Sada 11 odsto je 5.000 dinara. Sledeći put 10 odsto će biti manje od 5.000 dinara. Penzioneri će biti zadovoljni ovim. Inflacija će biti između 3 i 4,8 odsto. Moja molba predsedniku Vlade i ministru finansija je: U aprilu je minimalnu zaradu primilo 100.000 ljudi. Mi ćemo pokušati da minimalna zarada bude značajnije uvećana od uvećanja prosečnih plata za javni sektor. Želimo time da pokažemo brigu za najsiromašnije. Razgovaraćemo sa sindikatima o svemu. Poslodavci uvek traže manje, jer ljudi žele da ostvare što veći profit. Ja verujem da sa sadašnjih 47.154 dinara minimalna zarada mora da ide značajno preko 50.000, neću da govorim dalje, da ne bih pokvario tok pregovora koji predstoji.

foto: Petar Aleksić

- Daćemo sve od sebe da povećamo plate prosvetnim radnicima. Imate tu podelu sad nastavno i nenastavno osoblje. Nastavno osnovnu platu imaju 96.000, nenastavno 68.000, prosek je 85.000 dinara u prosveti. Naša je obaveza da bez obzira na fond radnih sati, nastavnici matematike i jezika imaju po 18 sati obavezu, drugi 20 sati, tu dolazi razredno starešinstvo... Ali, naša je obaveza da onima koji vaspitavaju i uče našu decu sa ekonomskim razvojem povećamo primanja. Plate za nastavnike moraju da budu značajno veće.

- U maju smo izmerili 855 evra i najjači smo u regionu po tom pitanju. Danas smo pretekli Crnu Goru, i na ovih 855 evra kad kažete 5 procenata da se poveća plata, to je 43 evra. Verujemo da će već u decembru prosečna plata biti 900 evra. Mislimo više od toga da povećamo, već sledeće godine da dostignemo prosečnu platu 1.000 evra.

- Verujem da prosvetni radnici će svakako biti zadovoljni.

Roditeljski dodatak

- Za prvo dete smo do sada izdvajali 3.307 evra jednokratno. Ukupno 4.336 evra će biti od prvog novembra. Za drugo dete povećanje, iznosiće 5.126 evra. To je 600.000 dinara u 24 rate, plus 7.500 dinara, plus 135.000 prava na jednokratnu pomoć. Ukupno 742.500 dinara, 6.344 evra. To je ja mislim 2000 evra više nego što je bilo do sada. Povećano je i za treće dete gde će biti preko 20.500 evra. Tu ide 2.280.000 dinara. Za četvrto dete uvećavamo na 27.231 evro.

- Isplaćujemo gotovo 10 puta više za 4. dete, 27.230 evra. Time pokazujemo da su nam deca najvažnija. To je manji pad nego što svi drugi imaju u regionu, a pad je. Moramo da imamo decu, kome ćemo da ostavimo sve što radimo, mora na nekome da ostane. Imamo rast i u siromašnim krajevima, a tamo gde žive najbogatiji imamo drastičan pad rođenja dece.

- Srbiji je stalo do toga da imamo više dece. Nedostaje nam dece u školama, sve ćemo morati da uvozimo, za svaku oblast.