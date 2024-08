ZA DRUGO DETE RODITELJI DOBIJAJU 2.000 EVRA VIŠE NEGO DO SADA Vučić saopštio SJAJNE VESTI: Povećano je i za 3. i 4. dete

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se tokom današnjeg obraćanja javnosti iz Vile Mir osvrnuo i na pomoć koju će roditelji dobijati u narednom periodu.

- Za prvo dete smo do sada izdvajali 3.307 evra ili 500.000 dinara jednokratno, ukupno 4.336 evra. To će biti od prvog novembra. Za drugo dete povećanje, iznosiće 5.126 evra. To je 600.000 dinara u 24 rate, plus 7.500 dinara, plus 135.000 prava na jednokratnu pomoć. Ukupno 742.500 dinara, 6.344 evra. To je ja mislim 2.000 evra više nego što je bilo do sada - rekao je predsednik Vučić.

foto: Printscreen RTS

- Isplaćujemo gotovo 10 puta više za 4. dete, 27.230 evra. Time pokazujemo da su nam deca najvažnija. To je manji pad nego što svi drugi imaju u regionu, a pad je. Moramo da imamo decu, kome ćemo da ostavimo sve što radimo, mora na nekome da ostane. Imamo rast i u siromašnim krajevima, a tamo gde žive najbogatiji imamo drastičan pad rođenja dece - rekao je Vučić.

- Srbiji je stalo do toga da imamo više dece. Nedostaje nam dece u školama, sve ćemo morati da uvozimo, za svaku oblast - rekao je predsednik Srbije.

