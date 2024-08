DA LI BISTE GA PREPOZNALI? Nekad bio ministar finansija a sad s tribina navija za Đokovića! Ovako izgleda poznati političar (FOTO)

Nekadašnji ministar finansija Božidar Đelić posle silaska s vlasti retko je viđan u javnosti. Međutim, sada je imao itekako dobar razlog za to.

Đelić se pojavio na tribinama teniskih terena u Parizu, odakle je zdušno bodrio našeg asa, Novaka Đokovića na Olipijskim igrama, što nije promaklo oštrom oku

foto: Dado Đilas

On je najpre bio na Novakovom meču protiv Dominika Kepfera u sredu i za tu priliku izabrao je crnu majicu i sa primetno razbarušenom kosom.

U publici je bio i dan kasnije, kada je najbolji igrač u istoriji belog sporta nastupao protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Đelić se za tu priliku odlučio za belu majicu, a u međuvremenu je stigao i da poseti frizerski salon, jer mu je frizura u četvrtak uveče bila znatno drugačija.

1 / 13 Foto: Dado Đilas

Podsećamo, Đelić je bio istaknuti član Demokratske stranke, a funkciju ministra finansija i ekonomije vršio od 2001. do 2004. godine. Bio je i ministar nauke i tehnološkog razvoja od 2007. do 2011. godine. Ostao je član DS-a do 2020. godine. Trenutno radi u francuskoj banci "Lazard".