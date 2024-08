REFERENDUM! Vučić podigao politički ulog, a opozicija BEŽI OD IZJAŠNJAVANJA NARODA o njegovom opozivu

Poslednji izborni ciklusi, u kojima su Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić dobili ubedljivu podršku građana na svim nivoima vlasti, nisu smanjili apetite poražene opozicije da ih po svaku cenu skinu s vlasti. U ovom kratkom postizbornom periodu opozicija pokušava da u dnevnu politiku uvuče temu iskopavanja litijuma i na njoj ućari ono što nije mogla na izborima.

Ponuda

Posle ispaljivanja najrazličitijih izgovora za traženje novih izbora, na adresu opozicije stigla je, za mnoge neočekivana, ponuda njihovog političkog arhineprijatelja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u četvrtak je izneo javnu ponudu onima koji ga kritikuju - raspisivanje referenduma za opoziv predsednika Republike.

foto: Petar Aleksić

- Odluka o litijumu neće biti doneta bez naroda, udruženja i političke stranke odbijaju razgovore i obmanjuju građane. Ako žele, može da se ide na referendum za opoziv predsednika. Da ne mislite da ću držati vlast po svaku cenu, moja ponuda je, da ne biste razvlačili naš narod svakoga dana, podnesite zahtev vas 80, 75 potpisa, obezbediću vam ostatak i idemo na referendum o opozivu predsednika do kraja godine. Pričam političarima, vi to ne radite zbog litijuma nego zbog mene, hoćete meni da vidite leđa. Nema problema - poručio je Vučić.

Nemoć

Programski direktor agencije "Faktor plus" Predrag Lacmanović kazao je za Kurir da se iza ovoga vidi jasna politička poruka.

foto: Kurir televizija

- U najkraćem, Vučić je preneo političku poruku da opozicija nema snagu za bilo šta. Potpuno je nerealno da se to desi, ali je on tom porukom hteo da im kaže: "Vi nemate snage da izdejstvujete ni ovo što vam nudim". Ovakva reakcija Vučića izazvana je stalnim napadima na njega, stalnim traženjem novih izbora, kao da nismo imali prethodne izbore na kojima se pokazala dominacija SNS i pre svega samog Vučića. Vezano je to i za poruku protiv litijuma i "Rio Tinta", a tu se traži bilo koji način da se u stvari obori Vučić. Dobar deo boraca protiv litijuma traži neku političku korist iz svega toga, a manje vodi borbu za ekologiju. Jasno se vidi da svi ovi protesti po gradovima jesu zapravo borba za vlast, a ne borba za ekološku Srbiju - ocenjuje Lacmanović.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da je Vučić maksimalno podigao politički ulog u ovoj "otužnoj opozicionoj predstavi zvanoj zaštita životne sredine i krstaški medijski rat protiv 'Rio Tinta'".

foto: Kurir televizija

- Napad na rudarenje litijuma je politički inspirisan i treba da ima politički ishod - smenu vlasti. Opozicija nevešto krije svoje namere i beži od referenduma o poverenju Vučiću, jer nema ni argumentaciju, ni političku organizaciju i kapacitet za širu političku mobilizaciju protiv vlasti. Zanimljivo je da je opozicija, konkretno Đilas, nakon potpisivanja memoranduma Srbije i EU o kritičnim sirovinama i mineralima, fabrici baterija i električnih vozila, tražila izbore. Dobili su u suštini pozitivan odgovor, jer ako dobiju većinu na referendumu, vlada SNS i njenih koalicionih partnera automatski pada. Tražili ste i dobili. Ne znam zašto glume zbunjenost kada je na političkom panju glava glavnog lobiste "Rio Tinta", koji je u Srbiju došao u vreme vlasti DOS, jadarit otkrio u vreme čuvene kohabitacije Tadića i Koštunice 2004 - ironičan je Stanković, koji aludira na činjenicu da je "Rio Tinto" još početkom 2000-ih dobio prve dozvole za rad u Srbiji.

Đilas neće referendum, već ostavku Đukanović: Pobedite Vučića i eto ostavke Umesto prihvatanja izazova, lider SSP Dragan Đilas poručio je da predsednik Aleksandar Vučić treba da podnese ostavku. - To bi bio častan potez zbog apsolutnog odbijanja građana Srbije da prihvate njegovu politiku iskopavanja litijuma. Nikakav referendum o smeni predsednika nije predviđen ni Ustavom ni zakonom, samim tim nije ni moguć - poručio je Đilas na društvenoj mreži Iks. Odgovor je stigao od poslanika SNS Vladimira Đukanovića. foto: Zorana Jevtić - Dakle, dotični bi na vlast mimo volje naroda, jer baš je to suština njegovog posta. Pa evo, genije, fer je ponuda. Kažeš da je narod protiv rudarenja litijuma, pa je samim tim protiv politike Aleksandra Vučića. Ima li boljeg načina od referenduma da to se potvrdi? Narod da to kaže. Ili će pre biti da se ti plašiš narodne volje kao đavo od krsta. Pobedite ga na referendumu i eto ostavke. Šta je u tome problem - napisao je Đukanović na Iksu. Na opaske drugih opozicionara da referendum o opozivu predsednika Republike nije moguć, Đukanović je naglasio da referendum može da se raspiše o svemu osim o onome što Ustav direktno zabranjuje.