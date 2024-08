ANALITIČARI O PONUDI PREDSEDNIKA VUČIĆA ZA REFERENDUM O NJEGOVOM OPOZIVU: Debata o litijumu bi trebalo da se vodi u institucijama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić javno je izneo ponudu onima koji ga kritkuju - referendum za njegov opoziv.

"Nemojte da mislite da ću držati vlast po svaku cenu, imate moju ponudu, da ne biste razvlačili narod. Podnesite zahtev za opoziv, vas 80, 75, pa i 70, ostatak potpisa ću vam obezbediti, i idemo na referendum o opozivu predsednika do kraja godine", rekao je predsednik.

Da li je ovo moguć scenario, da li je neophodan? Kako bi počeo, a kako bi se na ova i druga pitanja odgovaali su u emisiji Usijanje Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, prof. Čedomir Antić, istoričar i Vladimir Marinković, član SNS.

foto: Kurir televizija

Antić je ocenio da bi bolje bilo da se o temi litijuma razgovara u institucijama:

- Mislim da je to jedan politički promašaj. To je u stranačko političkom pogledu dobar potez. Čovek koji ima veliku popularnost koji je dva puta izabran neposredno za predsednika republike, koji je stotinama sati prisutan na televizijskim programima stavio je svoj autoritet ispred nečega o čemu se vodi debata. Umesto da govorimo o litijumu govorićemo o tome da li je Vučić dobar ili ne. Bilo bi bolje da se o ovome razgovara o ustanovama. Vidimo da se predsednica skupštine bavi time, ali ne bavi se skupština. Sad smo došli do toga da predsednik kaže glasajte o meni, a ne u litijumu.

Marinković je podsetio da je predsednica narodne skupštne Ana Brnabić pozvala opozicione stranke na dijalog:

foto: Kurir televizija

- Što se tiče debate, opozicione parlamentarne stranke su pozvane od strane predsednice narodne skupštine na debatu i na dijalog koji bi se vodili na temu zaštite životne sredine, ali i ekonomskim aspektima priojekta Jadar. Tu pre svega mislim na vođenje samostalne ekonomske politike čemu bi doprineo projekat Jadar, s obzirom na otvaranje fabrike baterija i električnih automobila - rekao je Maronković i dodao:

- Ne znam zašto bi bilo koga čudila ponuda predsednika. Kad god je opozicija tražila izbore uvek su sa druge strane nailazili na dobru volju kako bi se snage odmerile na izborima. Konkretno u ovom slučaju radi se o zameni teza, jer nije pravi cilj litijum nego borba protiv predsednika Srbije i dolazak opozicije na vlast.

foto: Kurir televizija

Vuk Stanković smatra da je predlog predsednika za referendum o njegovom opozivu iznuđen potez:

- U skupštini je predsednica skupštine pozvala na dijalog gde su pozvani ljudi različitih poltičkih uverenja, kao i stručnjaci. Njihov stav je da nema nikakvog razloga da se raspravlja jer je navodno sve redukovano na propagandu. Čuo sam samo razne apokaliptične scenarije. Referendum je iznuđeno političko pitanje kojim se podiže nivo politčkog uloga maksimalno gde Vućić završava priču o litijumu tako što stavlja na kocku svoje poverenje. Milsim da je politički odgovor na pitanje litijuma dat, tako što su sve stranke koje su bile protiv projekta Jadar ostvarile jako slab rezultet na izborima.

03:24 ANALITIČARI O PONUDI PREDSEDNIKA VUČIĆA ZA REFERENDUM O NJEGOVOM OPOZIVU: Debata o litijumu bi trebalo da se vodi u institucijama

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:29 Vučić se sastao sa Zelenskim u Londonu