PREDSEDNIK SRBIJE DANAS U LOZNICI: Vučić na obeležavanju Dana sećanja na stradale i prognane u "Oluji"

Ove godine će u Loznici biti obeležen Dan sećanja na progon Srba iz Hrvatske pre 29 godina u akciji "Oluja", u kojoj je ubijeno ili nestalo oko 2.000 Srba, a više od 220.000 je proterano.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće obeležavanju Dana sećanja u Loznici, a skup na stadionu "Lagator" počeće u 18 sati.

Srbija i Republika Srpska tog dana obeležavaju sećanje na progon i sve stradale Srbe u akciji hrvatske vojske, koja je počela 04. avgusta 1995. godine.

Pomen stradalima će u Loznici služiti partrijarh srpski Porfirije uz sasluženje arhijereja i sveštenstva, a potom će se okupljenima obratiti preživeli iz kolone izbeglica koja je tog 4. avgusta 1995. godine krenula put Srbije, kao i predsednici Republike Srpske i Srbije.

Na lozničkom stadionu "Lagator" biće izveden i umetnički program prilagođen komemorativnom skupu.

Akcija "Oluja" počela je 4. avgusta pre 29 godina, napadom na Knin

Za srpske žrtve nema pravde ni skoro tri decenije od zločinačke akcije "Oluja"! U nedelju, 4. avgusta, navršava se 29 godina otkako je počela ova krvava hrvatska vojno-policijska operacija, čija se godišnjica u Srbiji obeležava kao Dan sećanja na stradale i prognane Srbe, a u Hrvatskoj kao Dan pobede i domovinske zahvalnosti. Ova ofanziva hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog vijeća odbrane na područjima Banije, Korduna, Like i severne Dalmacije dovela je do egzodusa čak oko 250.000 Srba iz Hrvatske, ubistva oko 1.700 i nestanka više od 700 lica. No, do danas niko nije odgovarao za ovaj stravičan zločin.

