I SPS BI DA SRUŠI VUČIĆA! Front protiv predsednika Srbije sve širi, pokrenuta koordinisana akcija

Ne žulja njih litijum, do juče su mislili da je to naziv nekog leka za smirenje. Još manje im je do ekologije – šta bi inače radili sa starim šporetima nego da ih bacaju u Drinu. Oni bi da sruše Aleksandra Vučića!

Govorimo o mitingu jutros održanom u Malom Zvorniku u organizaciji – pazite sada! - lokalnih odbora Nove DSS i SPS! Naravno, neće predsednika Srbije, izabranog ubedljivom većinom na sveopštim izborima, da obore lokalne zadribalde koji se za mitinge spremaju ispijajući mlako pivo ispred seoske zadruge, ali ova iznenadna i protivprirodna lljubav dve stranke koje su do sada uvek bile na različitim stranama istorije zaslužuje osvrt.

foto: Printscreen

Duže vreme već svedočimo o koordinisanoj akciji da se na ulici promeni vlast u Srbiji. Koordinatori su određeni centri moći iz inostranstva, a izvođači radova mediji i stranke i strančice sa platnog spiska gazde Dragana Šolaka. Prvo je posejan strah od rudnika i rudara horor-pričama o sprženoj zemlji, nakaznom potomstvu stoke i bibljskoj nestašici pitke vode ako Srbija realizuje investicije koje je obezbedio Aleksandar Vučić, a zatim se – po prošlogodišnjem receptu – pristupilo uličnim protestima. Biva, ove godine će biti uspešniji.

foto: Printscreen

I strane i naše specijalizovane službe znaju da je akcija rušenja Aleksandra Vučića dobila kodni naziv „Pad zida“, i da su nju uložena ozbiljna materijalna sredstva. Uložili bi i ozbiljne ljudske resurse, ali je situacija takva da rade sa onim što imaju – sa Đilasom, Marinikom, Ćutom.. i sa ovim malozvorničkim đilkošima što se grle kao na slici „Vesela braća žalosna im majka“. A koliko su im ljudski resursi tanki, svedoči i činjenica da su angažovali i Igora Braunovića, narodnog poslanika sa liste SPS koji se pre neki dan oglasio se pretnjom: "Od litijuma do litija tanka je linija, vodite računa šta radite. Zato braćo i sestre u borbu, život ili smrt!“.

Igor Braunović foto: Damir Dervišagić

Mi smo o njegovim privrednim mahinacijama i isisavanju para iz „Srbija šuma“ u nekoliko navrata pisali prošle godine, a u poslednje vreme smo ga izgubili iz vida. Zato ne umemo da objasnimo otkud Braunović u ovoj priči, i otkud uopšte na slobodi. Možda čeka pravosnažnost presude…

U svakom slučaju, kakva-takva mobilizacija je izvršena, regrutovanima je pokazan zid i izdata naredba: „Ruši!“

To je ono što mi vidimo: širom Srbije organizuju se skupovi pojedinaca i grupa raznih, nekad i suprotstavljenih političkih pozicija, pod maskom protesta protiv litijuma. Namera koordinatora ovih okupljanja je jasna: nadaju se masovnosti koja bi dovela do građanskih nemira i „pada zida“, odnosno Vučićevog rušenja.

Ili incidenta na nekom skupu koji će izazvati eskalaciju nasilja.

I jedno i drugo – i nemiri i nasilje – podjednako su opasni za sve građane. Organizatore to, naravno, ne brine. Korist koju bi oni dobili padom Vučića – od Kosova do promene geopolitičke scene u Evropi – za njih je jedino važna.

Ovo u Malom Zvorniku je zato od šireg interesa jer demaskira njihove planove i igre. Igre u kojima smo svi mi, cela Srbija, ulog.