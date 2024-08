VUČIĆ OTKRIO: Hrvati nabavljaju moćno oružje - Srbija još nije pokazala šta sve ima, BIĆE MNOGO IZNENAĐENJA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas rekonstruisanu kasarnu "Podnarednik Momčilo Gavrić" u Loznici i tom prilikom rekao oficirima da će biti nekih novina i da će narednih dana razgovarati o tome sa njima.

Vučić je istakao i da se Hrvati naoružavaju, da dobijaju polovne Rafale i da će dobiti HIMARS-e.

- To je izuzetno oružje, veoma pokretno i precizno. Ne znam zbog koga to kupuju, i to je uvek među prvim metama. Reč je o fantastičnom oruđu. Mi vam još nismo pokazali ni sve što imamo. Imaćemo mi mnogo iznenađenja u narednom periodu. Ulažemo mnogo novca, naša doktrina je promenjena, mnogo ozbiljnija, složenija i kompleksnija - rekao je on.

Renoviranu kasarnu su obišli i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević, potpredsednik vlade Aleksandar Vulin, ministar odbrane Bratislav Gašić kao i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović.

Predsednika Vučića su po dolasku pozdravili gardisti Vojske Srbije.