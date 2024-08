PA JA NISAM STRUČAN, ALI SVI ĆEMO DA SE POTRUJEMO: Štimac priznao da je LAIK, ali ga to ne sprečava da ZASTRAŠUJE NAROD!

Koliko je Srbiji neophodna javna rasprava u kojoj bi vrsni stručnjaci, uz argumente, poveli polemiku i utvrdili sve činjenice o eveutalnom iskopavanju litijuma u našoj zemlji pokazuju svakodnevna, laička i paušalna širenja panike i zastrašivanje građana da će se desiti "apokalipsa", te da ćemo "svi da se potrujemo".

To je, uz priznanje da nije stručan da o tome govori, između ostalog rekao bivši košarkaš i sadašnji funkcioner Novog DSS Vladimir Štimac. No, to što je sam priznao da nije kompetentan da govori o toj temi, Štimca nije sprečilo da na TV Nova širi opasne teorije i unosi paniku među narod. Da stvar bude još neverovatnije, on je i nesreću poslanika SNS Radoslava Milojičića Kene koja mu se dogodila na njivi pokušao da iskoristi u političke i svrhe zastrašivanja (?!)

- Pa ja nisam stručan da pričam mnogo o tim iskopavanjima i svega, ali zdrav razum mi kaže...da.. šta se dešava - Jadar se uliva u Drinu, Drina se uliva u Savu a Sava u Dunav -započeo je Štimac, a onda nastavio:

- Vrlo jednostavno. Znači, ova voda što pijemo, sve će da nam bude...ovaj..kako se zove, kontaminirano, jer ovo je velika, velika opasnost za celu Srbiju, za ceo ekološki sistem. Svi ćemo da se otrujemo!

Uz ovo, bez ikakvih iznetih argumenata, zastrašivanja građana, Štipac se dotakao i sumporne kiseline.

- Imamo i tu sumpornu kiselinu gde se čak jedan od tih SNS članova zaigrao malo pa je video kako je prošao, tako da ne treba mnogo da pričamo da li je ovo dobro - rekao je, na šta ga je voditelj upitao:

Voditelj: Sad misliš na Kenu?

Štimac: Na njega mislim, da.

Voditelj: Dakle, situacija je ta da je Radoslav Milojičić Kena prosuo sumpornu kiselinu po nogama i ti si to prokomentarisao.

Štimac: Ja sam to prokomentarisao, eto, sumporna kiselina uopšte nije štetna. Što? Bio sam u gornjim Nedeljicama i prošao sam taj jedan kilometar, evo i sad kad vam pričam naježim se. To izgleda kao jedna onako zombi zona, apokalipsa, kao neko posleratno stanje...