GRADONAČELNIK ŠAPIĆ: Tugujmo tiho, a radimo odlučno! Da srpska suza više ne teče bez posledica!

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić prisustvovao je danas parastosu u Crkvi Svetog Marka povodom godišnjice stradanja i progona Srba u Hrvatskoj tokom „Oluje”.

U Tašmajdanskom parku gradonačelnik je potom odao poštu stradalima položivši venac na Spomenik srpskim žrtvama stradalim u ratovima 1991-2000. godine na prostoru bivše Jugoslavije.

foto: Grad Beograd

Gradonačelnik je istakao da se kroz istoriju pokazalo da kad god smo uspevali da sačuvamo jedinstvo i da među sobom imamo jedinstvene stavove tada je neprijatelj, ko god bio i koliko god bio jači uvek izvlačio deblji kraj.

- Nikada naš narod ne bi bio prognan u najvećem etničkom čišćenju od Drugog svetskog rata sa svojih vekovnih ognjišta da nismo u svojim redovima imali svakakve izrode. I dan danas mi se čini da postoje ti problemi. I zato je važno srpsko jedinstvo i nacionalno pomirenje kao i da završimo sa prokletim komunizmom i prekrajanu istoriju konačno postavimo na svoje mesto. Gde treba da oprostimo, da oprostimo jedni drugima, da zaboravimo svakako nećemo. Potrebno je da bar na ovim prostorima gde živi naš narod već vekovima jednom i za svagda pošaljemo poruku svima da više neće moći da igraju na srpskoj neslozi - rekao je gradonačelnik.

foto: Grad Beograd

Šapić je istakao da naše sećanje, naš bol i naša tuga ostati, kako je naglasio, samo naša, a da ćemo iz svega onoga što nam je stvorilo tu bol i tugu izvlačiti pouke te da se više nikada neće desiti ni 1941. ni 1991. godina i mnoge druge stvari.

foto: Grad Beograd

- Ukoliko tu budemo imali snage da prevaziđemo ove stvari, onda sam potpuno siguran da i velike svetske sile koje su neretko u svojoj istoriji prema Srbiji bile nepravedne, a svoju krv smo davali za slobodu i današnje Evrope i sveta morati da postupaju drugačije. Onda će oni morati drugačiju jednačinu da uzimaju u obzir kada se odnose prema srpskom narodu. Zato sledeće godine kada će biti 30 godina od velikog etničkog čišćenja sa područja gde je srpski narod vekovima živeo treba da ga obeležimo na poseban način. Treba da tugujemo u tišini i da pošaljemo poruku svima onima koji ukoliko ikada više budu pomislili da će na srpskoj neslozi da nam nanose posledice, to nikada više neće biti moguće. To se ne radi pričom, žalopojkama i stalnim traženjem pomoći od nekih koji nam nikada pomagali nisu, to se radi na način za koji naš narod ima izreku - U se i u svoje kljuse. Onog momenta kada to budemo shvatili svako će morati da ukalkuliše interes srpskog naroda i naše stavove i neće se tako olako odlučivati da pokušaju da nanesu zlo srpskom narodu. Naša suza treba da ostane samo naša i nemojmo očekivati da će zbog nje neko drugi zaplakati, samo će koristiti priliku da se slade. Ali da znaju da više naša suza neće biti puštena kao do sada bez posledica po one koji budu pokušali da nam je prouzrokuju - naglasio je prvi čovek srpske prestonice.

foto: Grad Beograd

Nenad Abramović, predsednik Udruženja "Zavičaj” je istakao da je najmanje što možemo da uradimo za one koji su nastradali to je da ih se setimo jer ako ih zaboravimo ubili smo ih dva puta.

- Mlađim naraštajima moramo prenositi istinu o stradanju, staviti je u udžbenike i graditi svest u društvu. Potrebno je da gradimo srpsko jedinstvo jer naši neprijatelji jedva čekaju da pokažemo slabost i to im nećemo dozvoliti - rekao je Abramović.