MASKE SU PALE! Opoziciju NIJE BRIGA ZA ZDRAVLJE GRAĐANA, već se boji da će litijum držati predsednika Vučića na vlasti!

Nemoć opozicije da na izborima dobije opipljiviju podršku građana pretvorila se u bezglavu paniku koja na temi iskopavanja litijuma otkriva prave motive opozicionog angažovanja u ekološkim protestima. Da aktivnosti opozicionara nisu vođeni nikakvom brigom za građane i zdravu životnu sredinu, već golim političkim interesom sklanjanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa vlasti, najbolje ilustruje izjava bivšeg ambasadora Srećka Đukića za Radio Slobodna Evropa, koji, zagovarajući proteste protiv litijuma, kaže da će realizacija ovog projekta omogućiti Vučiću da ostane na vlasti "koliko bude hteo i praviće vlast kakvu hoće".

Zloupotreba

Upravo ovaj citat Đukića poslužio je da se u opozicionim medijima nastavi kampanja stvaranja bauka od projekta "Jadarit", ali se u nedostatku ekoloških argumenata politički profit pokušava dobiti zamenom teza, ocenjuju sagovornici Kurira.

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković postavlja retoričko pitanje:

- Kako je do sada Vučić ostao na vlasti bez litijuma? To je odgovor opoziciji koja svakim potezom pokazuje da je prava meta Vučić, a ne zaštita životne okolone, zdravlje građana... Litijum nema veze sa ostankom na vlasti Vučića. On nema ozbiljnu opoziciju naspram sebe. Opozicija nema argument i adut kojim bi ga mogla ugroziti. Umesto toga, oni se hvataju za bilo šta kako bi politički profitirali. Čak mogu dati sebi za pravo da masovnu izgradnju auto-puteva ili velike infrastrukturne projekte kritikuju i kažu da je to način ostajanja Vučića na vlasti. Litijum zapravo služi opoziciji kao sredstvo kojim žele na vlast. Apsolutno im nije stalo do ekologije i brige o građanima.

Petričković naglašava da se slična motivacija opozicije mogla sagledati i posle slučaja masovnih ubistava u maju prošle godine i protesta koju su usledili.

- Vrlo brzo se videlo da to nema nikakve veze sa saučestvovanjem u bolu. Opozicija je pošast i zlo zloupotrebila i uzela za motiv svoje borbe protiv vladajuće političke garniture. Dakle, nema nikakve brige o narodu, nema nikakve ekološke svesti, nema nikakvih istinskih i iskrenih poriva, već se samo ogoljeno pokušava da skloni Vučić sa vlasti - smatra on.

Po svaku cenu

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže za Kurir da je stavljanje litijuma u kontekst ostanka na vlasti neprihvatljivo dnevno političko razmišljanje, ma o kom političkom rukovodstvu je reč.

- Ovde se radi o strateškom interesu Srbije, o činjenici da eksploatacijom litijuma Srbija obezbeđuje kontinuirani napredak i važnu ekonomsku bazu za dalji rast i razvoj, a svoditi celu kampanju oko litijuma na borbu za vlast je krajnja banalizacija cele ove priče oko eksploatacije litijuma. Jadno bi i bedno bilo ako bi to imalo nekakvog uticaja na procese koji su u toku. Ovo je šansa koja se stvara za Srbiju i ona se ne propušta. Priča oko zagađivanja životne sredine nema utemeljenja u realnosti, odnosno nacin na koji se predstavlja opasnost od zagađenja prosto nije utemeljen u činjenicama. Polako će se to demaskirati, jer nema argumenata za takvu priču. A onda sad se traži novi način da se generiše dodatna energija kod opozicije da ne dozvoli po svaku cenu eksploataciju litijuma, jer kao da je to sad pitanje upravljanja Srbijom, a nije pitanje kako Srbija treba da dalje napreduje i da obezbedi siguran rast i razvoj. To je svesna zamena teza, ali uvek u smeru mobilizacije i urušavanja Srbije pre svega, a tu je predsednik Vučić najvažnija komponenta - objašnjava Miletić.

Rasim Ljajić Opozicija na temi litijuma želi da oslabi Vučića Predsednik SDPS Rasim Ljajić smatra da je pitanje litijuma u Srbiji, umesto da bude stručno, postalo političko pitanje. foto: SDP - Struka mora da kaže šta su ekonomski benefiti, ali i ukaže na potencijalne ekološke i druge opasnosti. Ako je ovo drugo veće od ovog prvog, nema od tog posla ništa - naglasio je Ljajić. On je rekao i da je gledao jedan od protesta protiv iskopavanja litijuma i da je tu, osim dve-tri rečenice o litijumu, čuo od govornika "sve drugo". Kako je naveo, govorilo se o raznim terorijama zavere i globalizmu, te da vlast hoće da uvede Srbiju u NATO, a Rusiji sankcije. Ljajić je apelovao da se smiri ta vrsta ostrašćenosti i naglasio da poltičari ne bi trebalo da se bave litijumom, već stručnjaci. Kako je rekao, opozicija posle izbora i preko teme litijuma pokušava da oslabi poziciju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.