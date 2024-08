ISTORIČARI O PRIPREMI I POZADINI "OLUJE": Karte bile podeljene 1991. raspadom SSSR, a evo kada je sudbina Krajine bila odlučena

U pet sati ujutru 4. avgusta 1995. godine ispaljen je prvi plotun hrvatske artiljerije na Srbe u Republici Srpskoj Krajini u okviru zločinačke akcije "Oluja".

Napad hrvatskih snaga je bio snažan - i vazdušnom paljbom i udarima pešadije. Ratna avijacija Hrvatske uništila je aerodrom u Udbini, put u Petrinji, telekomunikacijski predajnik posle čega su prekinute putne i gotovo sve telefonske veze.

Brutalni napadi nisu stali do 7. avgusta, a za dva do četiri dana desilo se najveće etničko čišćenje u Evropi od Drugog svetskog rata.

Od Srba su očišćeni Lika, Banija, Kordun, severna Dalmacija. Proterano je više od 200.000 Srba, ubijeno je skoro 2.000 ljudi, dok je spaljeno više od 22.000 kuća.

Uprkos strašnom zločinu, u Hrvatskoj se i "Oluja" i "Bljesak" slave kao velike pobede, u Kninu jedni slave, puštaju muziku, pokazuju traktore, a Srbi odlaze na groblje, pale sveće i sećaju se strašnog stradanja nedužnog naroda u nezapamćenoj zločinačko akciji.

Povodom obležežavanja godišnjice "Oluje" u emisiji Usojanje gostovali su prof. Čedomir Antić, istoričar i osnivač Naprednog kluba, prof. Predrag Marković, istoričar i Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu bezbednost

- Radarska postrojenja su gađali Amerikanci. To je jedan od razloga zašto je Hag tako nežno postupio sa Antom Gotovinom. Da su hrvatski generali u Hagu osuđeni za zajednički zločinački poduhvat to bi se odnosilo i na Amerikance. Slobodan Milošević nikad nije pomenuo uništenje jednog naroda. Da li iz lukavosti ili nečeg drugog, ali ja mislim da on iskreno nije bio nacionalista. To tvrdi i Lord Dejvid Oven. Vi u planu hrvatskog rukovodstva imate direktno najavu istrebljenja. Ako Oluja nije genocid ne znam šta jeste. To je radila zvanična hrvatska vojka.

Antić je konstatovao da su Hrvati od ulaska u Jugoslaviju na svom ujedinjenju radili na osnovu mržnje prema Srbima.

- Izvesno je da su Srbi u Hrvatskoj u novovekovnoj istoriji bili deo istog nastojanja za demokratizaciju i oslobođenje. Hrvati pre 100 godina državu nisu imali. Oni su kao prilično dezintegrisana zajednica ušli u jugoslovensku zajednicu, da bi se potom u njoj ujedinjavali na osnovu mržnje prema Srbima tokom svih tih 70 godina boravka u Jugoslaviji. Nažalost ni Republika Srpska ni Srbija nisu branile Krajinu. Milošević je radikalizovao Srbe u Hrvatskoj. Nije ih podigao na ustanak, već su to radili sami inicirani od hrvatskog nacionalizma - rekao je Antić i dodao da je čitav proces raspada Jugoslavije započeo raspadom SSSR kada su kako je rekao karte već bile podeljene:

01:48 ISTORIČARI O PRIPREMI I POZADINI OLUJE: Karte bile podeljene 1991. raspadom SSSR, a evo kada je sudbina Krajine bila odlučena

- Srbi su se podigli, Jugoslavija se raspala. Već u 1991. godini je bilo jasno da nema ništa toga da se očuva skraćena Jugoslavija ili da Srbi dobiju nezavisnost. I trebalo je onda to preživeti. Zato se Slobodan Milošević sastajao sa Tuđmanom Karađorđevu i u Belju. Taj rat možda nije potpuno dogovoren, ali ima veliki nivo dogovora u njemu. Od Frejžerove misije 1994-1995. godine, to je jedan američki diplomata, bilo je jasno da će Krajina bezuslovno će biti puštena iz vodu.

Perković smatra da nešto poput Oluje nije moglo biti dogovoreno:

- Nemoguće je da se desi takav pogrom u tako kratkom vremenskom roku bez da postavite pitanje da li je srpsko rukovodstvo moglo nešto da uradi. Da li bi. međtutim, to promenilo sudbinu RSK, ja sam siguran da ne bi. I ja mislim da je do takve neke računice i došlo u rokovodstvu. Ipak nisam sklon da verujem da je tako nešto dogovoreno.

