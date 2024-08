"UVODIMO SISTEMATSKE PREGLEDE ZA DECU" Vučić o značaju izgradnje nove dečije bolnice: Tiršova 2 je SAN GENERACIJA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u pratnji resornih ministara, oobišao je gradilište dečije bolnice Tiršova 2.

Tiršova II je san generacija, kaže Vučić.

Kako je istakao, ponovo uvodimo sistematske preglede za decu kako bi država pomogla roditeljima.

- Naravno, najvažnije je da sačuvamo roditeljima decu i zato toliko ulažemo. Hoću da pohvalim izvođače, ubrzavamo radove. Rok je do maja, oni moraju do marta sve da završe, kako bismo otvorili EKSPO - rekao je predsednik.

- Inače, ulažemo ogroman novac. Kad pogledate izgradnje svih bolnica, domova zdravlja, svih vrsta lekova koje plaćamo, to je sve preko 4,6 ili 4,7 milijardi, ali na to vam nikad nije žao da potrošite novac - rekao je on.

- Sve vrste lekova koje nabavljamo, to je preko 4,6 ili 4,7 milijardi, ali na to vam nikad nije žao da potrošite novac. Ovo je nešto što je od najvećeg značaja za građane Srbije. Neka se svi pripreme za to od prvog septembra i svako će da dobije najbolji mogući preventivni pregled, da sazna sve o svom telu, mislim da je to važna i velika stvar - rekao je predsednik Srbije.