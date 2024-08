"KURTIJEVO PONAŠANJE JE POKUŠAJ IZAZIVANJA RATNOG SUKOBA" Vučić o situaciji na KiM: Mi ne želimo rat, ali on to radi smišljeno

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obilaska radova na Dečjoj bolnici Tiršova 2 komentarisao i najnovija dešavanja na KiM, i novo zastrašivanje Srba od strane Aljbina Kurtija.

Odgovarajući na pitanja medija, Vučić kaže da je Kurtijevo ponašanje pokušaj izazivanja ratnog sukoba.

- Mi ne želimo rat, ali on to radi smišljeno, organizovano i uz podršku pojedinih zapadnih sila. Saopštenje spoljne služe evropske agencije je sramotno i bezobrazno zato što u tom saopštenju oni nas pozivaju da ponovo razgovaramo o Kurtijevim jednostranim i protivpravnim potezima idemo da razgovaramo. Tako, sledeći put, kad bude pobio 20 ljudi, mi ćemo opet da idemo u dijalog da razgovaramo o tome da li je mogao ili nije i koje su im ideje da to prevaziđemo? Kakvu god glupost da napravi, oni nas zovu da mi razgovaramo o tome kako da prevaziđemo nešto što je brutalno prekršeno. Iz 2015. postoji sporazum o telekomunikacijama, Pošti Srbije i svemu drugom. Taj sporazum je brutalno pregažen. Namerno je ublažavan tekst zbog dve članice EU koje uvek ublažavaju sve stavove koji bi trebalo da idu protiv Prištine i Kurtija i pokušavaju da nas naprave budalama. To govori o njima. Veoma sam zabrinut - rekao je Vučić.

Kaže i da je lično razgovarao sa Lajčakom i prosledio im nedvosmislenu poruku.