KURTI BI OPET DA IZAZOVE HAOS! Dok Srbija želi da sačuva mir, reakcija međunarodne zajednice je mlaka

Hapšenje petorice Srba i zatvaranje filijala Pošte Srbije na severu Kosova i Metohije predstavljaju novi talas terora kosovskog premijera Aljbina Kurtija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je zabrinut i upozorio je da je ponašanje Aljbina Kurtija pokušaj izazivanja ratnog sukoba, organizovano i uz podršku pojedinih zapadnih sila.

Zabranio hranu i lekove

- Srbija ne želi rat i želi da sačuva mir, ali on to radi smišljeno, organizovano i uz podršku pojedinih zapadnih sila. Saopštenje Spoljne službe evropske agencije, njihovog ministarstva spoljnih poslova, sramotno je i bezobrazno zato što u tom saopštenju oni nas pozivaju da ponovo o Kurtijevim jednostranim potezima, inace protivpravnim, idemo da razgovaramo. Kakvu god glupost da napravi Kurti, oni zovu da razgovaramo o tome što je brutalno prekršio - izjavio je Vučić.

foto: Printskrin/Instagram

Premijer Miloš Vučević kazao je juče da je veoma zabrinut za sudbinu naroda na KiM i objasnio zašto je nezadovoljan reakcijom međunarodne zajednice.

foto: screenshot Prva tv

- Mislim da dobar deo njih prećutno dozvoljava da Kurti radi to što radi, jer da ne dozvoljavaju, sankcionisali bi ga. Nama su pre dva dana uhapsili petoricu Srba u Pomoravlju. Sad su se setili da su ti ljudi počinili navodne zločine 1999. godine. Gađaju nam svaku porodicu. Zabranio nam je hranu, lekove, oduzeo benzinske pumpe, deo elektroenergetskog sistema, napadao domove zdravlja i ambulante. Sada nam je zabranio Poštu, prethodno Poštansku štedionicu. Još samo škole i obdaništa. I onda će tobože zavladati red i poredak onoga što oni zovu Kosovo, a mi kažemo Pokrajina Kosovo i Metohija. Potpuno bezakonje i teror nad Srbima, da KiM budu potpuno etnički očišćeno od Srba. Da ostanu u enklavicama kao u rezervatima - upozorio je Vučević.

Paljenje požara

I ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kazao je za Kurir da jednostrani potezi Aljbina Kurtija po ko zna koji put ugrožavaju mir i život Srba na KiM.

foto: Kurir televizija

- Srbija neće dozvoliti da dođe do dalje eskalacije situacije, da ne bismo svi imali plamen koji više ne može da se zaustavi. Kurti priželjkuje taj požar. Sve njegove opasne provokacije i jednostrani potezi ozbiljno destabilizuju situaciju i ugrožavaju osnovna prava, bezbednost i opstanak Srba, o čemu svedoči i najnoviji potez zatvaranja filijala Pošte Srbija - poručio je Dačić.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da je u pitanju nastavak Kurtijeve politike stvaranja etnički čistog Kosova. On je poručio da saopštenje EU, koja je ocenila da su potezi Prištine bili jednostrani, nekoordinisani i da krše dogovore postignute u okviru dijaloga Beograda i Prištine, predstavlja još jednu birokratsku blamažu EU, kada je reč o teroru Kurtija i stradanju srpskog naroda na KiM.

- Svaka im čast ako je vrhunac njihovog odgovora na teror Aljbina Kurtija ovo saopštenje u kome vidite sav besmisao politike EU prema dijalogu i pitanju KiM. Bolje da se EU možda nije ni oglasila, nego što se na ovakav način oglasila, dajući dodatno vetar u leđa Aljbinu Kurtiju - naglasio je Petković i dodao da Srbija ima informacije i kako se ublažavalo ovo saopštenje, ko stoji iza toga i ko i na koji način štiti Kurtija.

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost kazao je za Kurir da Kurti već godinama i ne krije da priželjkuje ratni sukob.

foto: Kurir TV

- Nije nikada krio da ga pregovori uopšte ne interesuju. Samim tim, interesuje ga završavanje onih poslova koje je nametnuo, a to je formiranje velike Albanije, što jedino ratom može da ostvari. Glavna prepreka na tom planu mu je srpski faktor i on je sada u procesu obračuna sa Srbima na KiM. Ono što bi najviše voleo je da Beograd reaguje i da to bude ustvari okidač za počinjanje sukoba. Boji se Kurti da je ovo možda i poslednji moment da on realizuje svoje velike nacionalne ciljeve. Okolnosti mu ne idu na ruku, on vidi ekonomsko i političko jačanje Srbije, vidi zbližavanje Srbije sa zemljama politickog zapada. To je nešto što njega veoma plaši - ocenjuje naš sagovornik.

Portparol EU Peter Stano poručio je da jednostrani potezi Prištine poput zatvaranja filijala Pošte Srbije na severu KiM vode ka daljoj eksalaciji i da bi Priština trebalo da preispita ovu odluku.

Ričard Grenel Amerika ima alate da zaustavi Kurtija, upotrebite ih! foto: Printscreen/ Youtube/Newsmax TV Nekadašnji američki specijalni izaslanik predsednika SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel reagovao je na saopštenje američke ambasade u Prištini povodom zatvaranja filijala Pošte Srbije na severu KiM. Grenel je naglasio da "oštro formulisana pisma ne funkcionišu" protiv Kurtija i da Amerika ima alate da ga zaustavi pre nego što dode do eskalacije. - Džefe, moj prijatelju i bivši kolega, ovo je još jedno snažno sročeno pismo. Ti si čvršći od ovoga. Vaša oštro formulisana pisma ne funkcionišu. Shvatam da trenutna Bela kuća ignoriše Balkan i Kamala Haris ne zna gde je Balkan... ali ovo je neprihvatljivo. Aljbin Kurti je problem i svi to znaju. Previše zvaničnika administracije Bajden-Haris i evropskih zvaničnika su jednostavno preslabi - Kurti se ni izbliza ne odvraća od izjava (a vi čak ni ne izgovarate njegovo ime). Imate alate za davanje posledica, upotrebite ih sada pre nego što dođe do eskalacije - naveo je Grenel na Iksu.

Jorn Rode Priština rizikuje da ostane zaglavljena pred vratima EU foto: Izvor: YouTube printscreen Ambasador Nemačke u Prištini Jorn Rode upozorio je Priština jednostranim i nekoordinisanim koracima rizikuje da njena aplikacija za članstvo u EU ostane zaglavljena u prijemnom sandučetu. - Jednostrani i nekoordinisani koraci ne samo da su u suprotnosti sa sporazumima o dijalogu, već, što je još gore, rizikuju da kosovska aplikacija za članstvo u EU ostane zaglavljena u prijemnom sandučetu. EU uspeva da povede sa sobom sve članove i njihove zajednice, a potreban nam je isti pristup na nacionalnom nivou - poručio je Rode na društvenoj mreži Iks.

Bonus video:

13:42 KURTI SPROVODI TIHU OLUJU NA KOSOVU! Stručnjaci: Devet neosnovanih hapšenja ove godine, SADA JE JASNO ŠTA MU JE GLAVNI CILJ