PARAZITIRANJE: Analitičari: Deo opozicije opet bi da zloupotrebi proteste! Politički bi da se okoriste i o temu litijuma

Političko lešinarenje dela opozicije ne zaustavlja se već godinama. Kako građani krenu u proteste, bilo kojim povodom, opozicija tu vidi svoju šansu i bukvalno ih preotme, pa su tako i same parole pojedinih protesta preuzimali kao nazive svojih novoosnovanih koalicija, kao što je bio slučaj sa "1 od 5 miliona" ili "Srbija protiv nasilja". Tako je i sada sa protestima protiv litijuma, što sagovornici Kurira vide kao klasično parazitiranje i ocenjuju da iza svega stoji njihova bezidejnost.

Sve je, naime, počelo još 2016, kada su građani izašli na ulice protestujući zbog najave izgradnje Beograda na vodi i rušenja nelegalnih objekata u Savamali. Tada su brže-bolje priskočili iz inicijative Ne davimo Beograd da "samo pomognu u organizaciji", ističući da inicijativa nema veze ni sa jednom političkom strankom, što se ubrzo ispostavilo kao neistina. Protest je prerastao u političku kampanju dela opozicije.

Isto se ponovilo i jula 2020, kada je opozicija videla svoju šansu u protestima građana povodom mera u borbi protiv koronavirusa. Tokom tih protesta grupa ljudi sa kapuljačama bacila je dimnu bombu i zapalila baklju na platou ispred Skupštine Srbije. Protestu se uskoro pridružio Ne davimo Beograd, kao i još neke stranke, što je rezultiralo parolama građana "Ne trebaju nam predstavnici stranaka".

Verovatno najniže deo opozicije je pao kada je maja prošle godine pokušao da se okoristi o proteste građana koji su na ulice izašli zbog nezapamćenih tragedija u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu i masakra u Duboni i Malom Orašju, zločina u kojima se stradalo ukupno 19 ljudi i dece. Ono što su bili mirni protesti građana protiv nasilja, preraslo je malo-pomalo u politički organizovane tribine dela opozicije, što je i oteralo ljude sa tih protesta.

Nije opozicija ništa naučila, već je krajem prošle godine pokušala da se okoristi i o proteste poljoprivrednika, protiv čega su se otvoreno i sami poljoprivrednici pobunili, ističući da ne žele da iko politizuje njihovu situaciju.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Kurir kaže da je opozicija ovaj put izabrala temu litijuma jer naivno i nepromišljeno misli da je javnost toliko protiv da će srušiti Vučića.

- Đilas je toliko površan da veruje da će Vučić odjednom pasti samo ako bude dovoljno ljudi na ulici. Suštinski, njih ne zanimaju zaštita životne sredine i rudarenje litijuma. Zanima ih rušenje vlasti. Da ih je zanimao litijum, temu bi otvorili dok su bili vlast, kad su izdavali dozvole "Rio Tintu". Ne verujem da su baš bili toliko naivni da veruju da će "Rio Tinto" naći litijum-karbonat i borate i spakovati kofere i otići na neku drugu lokaciju. Znali su da će graditi rudnik. Zato je sve ovo licemerno i tenzično, pomalo maloumno i drsko. I najzad, nema rudarenja litijuma bez zaštite životne sredine. To je stav Vlade i predsednika, sadržano je u dokumentima EU koje smo potpisali i koje prihvata i sam "Rio Tinto". Miting najavljen za subotu je politička manipulacija kratkog dometa - kazao je Stanković.

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže da deo opozicije očito pokušava i ovaj put da se okoristi o proteste građana.

- U nedostatku sopstvenih vitalnih snaga, skrnave tuđa dela. Ova opozicija, sve zajedno sa svojim političkim prethodnicima koji su bili na vlasti od 5. oktobra, nije pokazala da ima ikakve ideje za dobrobit ove zemlje i ovog naroda. Kad god bi se dogodilo nešto negativno, bez obzira na to što nema ama baš nikakve veze sa vlašću, pa maltene i kada se potuku muž i žena, ova opozicija za to pokušava da optuži Vučića. Specijalno sada kada je u pitanju slučaj litijum, sve njihove ideje se zapravo svode na to da se ne dozvoli Vučiću da u njegovom mandatu Srbija napravi ogroman ekonomski skok. To je rekla i njihova advokatica Viola fon Kramon. A što se tiče litijuma, njihovi argumenti su validni taman toliko koliko i optuživanje vampira za sve nedaće u 19. veku - kazao je Kojčić.

Vladimir Vuletić Sinhronizovana aktivnost Sociolog Vladimir Vuletić za Kurir kaže da smatra da iza ovih protesta protiv litijuma od samog početka stoji, između ostalih, i deo opozicije. - Nije ovo sada samo preuzimanje protesta. U značajnoj meri postoji sinhronizovana aktivnost i ovi protesti uopšte nisu samonikli već su organizovani od strane različitih antivladinih organizacija, političkih stranaka, i kao NVO koje imaju vrlo jasnu agendu. Ovde je od početka politički organizovan protest, nema sumnje - kazao je on.

Ovo su pokušavali politički da iskoriste: 1. Izgradnja Beograda na vodi 2. Korona 3. Tragedije u "Ribnikaru", Duboni i Malom Orašju 4. Štrajk poljoprivrednika 5. Potencijalno iskopavanje litijuma