MINISTAR MEMIĆ OTVORIO BICIKLISTIČKE STAZE KOD TVRĐAVE RAM: Vrednost radova 456 miliona dinara! "Napravljen je pun pogodak" (FOTO)

Ministar turizma i omladine, Husein Memić, otvorio je dve biciklističke staze dužine skoro 18 kilometara, na relaciji Vračev Gaj-Veliko Gradište, čija je vrednost 456 miliona dinara.

foto: MTO

Prva staza povezuje Vračev Gaj i Staru Palanku, dok druga spaja tvrđavu Ram i Srebrno jezero kod Velikog Gradišta.

- Ove staze nalaze se na panevropskom putu EuroVelo 6 i EuroVelo 13. Do kraja avgusta otvorićemo i treću biciklističku stazu od Velikog Gradišta do Vinaca. Vrednost prvog dela ovog projekta je 380, a drugog 170 miliona dinara sa PDV. Sve ove projekte u Gornjem i Donjem Podunavlju smo najavili pre godinu i po dana, o čemu je govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao je ministar Memić i izrazio očekivanje da će marina u Velikom Gradištu biti završena do kraja tekuće godine.

foto: MTO

Ministar Memić je istakao da je ukupna vrednost projekata u Podunavlju oko milijardu ipo dinara i najavio je da će izgradnja marine u Golupcu početi za mesec dana.

- Sredinom 2026. godine uradićemo projekte otvorenih bazena u Kladovu i u blizini marine na Srebrnom jezeru. Nakon završetka brze saobraćajnice Požarevac-Golubac 2026. godine, imaćemo jednu od najlepših destinacija na Dunavu koju će posećivati veliki broj domaćih i stranih turista, što i jeste bio cilj, rekao je ministar Memić.

foto: MTO

Predsednik opštine Veliko Gradište, Dragan Milić, rekao je da je reč o velikim projektima koji su veoma značajni za ovu lokalnu samoupravu.

- Kako vreme odmiče, naša opština se profiliše u dobru turističku destinaciju. Ova biciklistička staza je veoma značajna i nju, kao što vidite, već koristi veliki broj biciklista. Napravljen je pun pogodak. Kada budemo završili stazu do Golupca, imaćemo rutu od Bele Crkve, zatim biciklisti Dunav prelaze skelom i svraćaju do Ramske tvrđave i Srebrnog jezera, a odatle nastavljaju dalje ka Golupcu. Na teritoriji naše opštine i u blizini nalazi se više zanimljivih lokaliteta, naveo je on.

foto: MTO

Ministar turizma i omladine, Husein Memić, državni sekretar, Uroš Kandić i predsednik opštine Veliko Gradište, Dragan Milić, nakon otvaranja ove staze vozili su bicikla od Ramske tvrđave do Srebrnog jezera, zajedno sa drugim biciklistima.

