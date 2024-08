DECA SU U STRAHU, JEDINO JOŠ DUŠU DA NAM UZMU! Građani severa KiM izrazili jasan stav o otvaranju mosta na Ibru

Građani Severne Mitrovice su, nakon održanog skupa na Trgu Braće Milić zbog najava Prištine o otvaranju mosta na Ibru, kažu da su na ovaj način poželeli da pošalju poruku mira, za koju se nadaju da će stići do svih zemalja Kvinte i UN.

- Hteli smo da pošaljemo poruku da smo za mir i slobodu, ali da imamo naša prava. Ovo je bez ikakvih incidenata i mržnje, i da naša država, koja stoji iza nas i koja je uz nas, da pokuša sve i svim političkim merama da sredi. Narod je na ivici živaca i nerava, a to je najveći problem. Veliki su problemi zbog novca, tu su stari ljudi, ne mogu da kupe lekove i da se leče. Omladina nema slobodu, da ne kažem da se sprovodi neka veća mera - kazao je jedan od stanovnika Severne Mitrovice, prenosi Kosovo Online.

Miloš Spasojević je takođe stava da su u pitanju poruke mira.

- Želimo da poručimo zemljama Kvinte i UN da smo svoji na svome i da most nama pruža jednu vrstu mira. Znamo šta se dešavalo pre 20 godina i do kakvih je nereda dolazilo - kaže on.

Jedna sugrađanka navodi da je Srbi žive u strahu jer im je sve uzeto.

- Otvaranje mosta nije dobro, uzeli su sve, ostalo je još ovo. Jedino dušu da nam uzmu, neka uzmu i to. Oni upadaju na svirep i glup način, iznenađujuće. Deca su nam u strahu, sa strahom ustaju. Nama je potreban dobar deo lekara da decu koja žive i rade ovde da pregledaju. Roditelji su ostali bez posla, mi penzioneri ih sve izdržavamo. Da li to svet vidi? Ovo je genocid nad genocidima živog naroda. Poštenije je da kažu da će sve da nas pobiju i da nas ne bude više, da budemo mirni - ističe ona.

