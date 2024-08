"IZVESNA REKONSTRUKCIJA VLADE, ALI NIJE VREMENSKI ODREĐENA" Vučević za Kurir televiziju: Ministri moraju imati osećaj odgovornosti

U susret 100 dana Vlade, premijer Srbije Miloš Vučević, bio je gost emisije Usijanje na Kurir televiziji.

Period od 100 dana rada Vlade nakon formiranja je, načelno, period koji se često posmatra kao neka vrsta „probnog perioda“, odnosno, kao period hvatanja zaleta i zahuktavanja novopostavljenog sastava. Ipak, kada je Vlada Srbije u pitanju, o čemu je govorio i premijer, teško da se prvih 100 dana rada ove Vlade može nazvati periodom zatišja ili periodom usporavanja aktivnosti. Naprotiv, intenzivan period je za Vladom Srbije, a sledi još intenzivniji.

U razgovoru sa voditeljkom Silvijom Slamning, premijer Srbije odgovorio je na sva pitanja koja su interesovala javnost.

Koji je stepen zadovoljstva ili nezadovoljstva nakon sto dana Vlade koju vodite?

- Ova Vlada nije imala taj komfor da sto dana radi u, uslovno rečeno, miru. Nego je odmah bila izložena suočavanju sa velikim izazovima - problemima u različitim oblastima. To je s jedne strane opterećujuće, a s druge strane i dobro u smislu da vas kondicionira i tera vas na oštrinu i čvrstinu. Zadovoljan sam atmosferom u Vladi. Kad kažem atmosferom u Vladi, ne mislim da je to sada neki naš interni osećaj, nego taj odnos kolektivnog duha koji mora postojati. Vlada nije skup ministara. Vlada je kolektivno izvršno telo. I to je ono na čemu sam ja insistirao na prvoj sednici Vlade, da ministri razumeju da nije to neki naš presek zajedničkih skupova. Oni se posle vraćaju u resore, a ne da dolaze sa resorima u Vladu, nego iz Vlade idu u resore. To je preduslov da se bavimo konkretnim i kvalitetnim rešavanjem problema, očekivanja građana Republike Srbije - rekao je Vučević.

foto: Kurir televizija

Da li su vam svi ministri, njih je 31, ispostavili izveštaj posle 100 dana Vlade?

- Naravno da jesu i treba biti objektivan. Nemaju svi ministri isti opseg rada i ne mogu da izvrše isti broj zadataka. Ne mogu da budu svi medijski aktivni. Neki imaju deo posla koji nije medijski toliko vidljiv ili atraktivan, ali je bitan u ukupnoj slici onoga što se radi u Vladi. Prepoznajem da su neki ministri angažovani, neki više vole da su medijski prisutni, neki ne. Neki koji nisu toliko medijski prisutni ne znači da ne rade, ali nemaju taj odnos. Možda nisu dovoljno sigurni ili nisu medijski atraktivni. Neko je možda više bio medijski prisutan nego što je stvarno radio - istakao je premijer.

foto: Kurir televizija

Koja je ocena rada u prvih 100 dana?

- Mislim da nije fer da ja ocenjujem, pošto bih i ja sa ministrima trebao da budem ocenjen. To je pitanje za vas, novinare, za javnost, za građane. To je pitanje za analitičare, za ljude koji dolaze u vašu emisiju i razgovaraju. Ne bi bilo fer da ja dajem ocenu o nama samima, jer bih bio sigurno u jednoj meri subjektivan. Mogao bih da odem u obe krajnosti, da budem subjektivno pristrasan ili da budem subjektivno jako rigorozan i ne bi se dobila objektivna ocena. Sa nekima sam zadovoljan, sa nekima nisam. Razgovarao sam sa predsednikom Republike. Videćemo koje će to biti prolazno vreme kada ću izaći sa predlogom moguće rekonstrukcije Vlade - rekao je premijer Vučević.

Zašto se posle tri meseca ta reč "rekonstrukcija Vlade" uopšte i pominje?

- Mislim da je to neophodno. Kada biste rekli da su svi nepromenjivi naredne tri ili četiri godine, mislim da to ne bi doprinelo boljim rezultatima.

Da li su sve prethodne rekonstrukcije doprinele boljim rezultatima?

Nekada da, nekada ne. To vam je kao u fudbalu. Nekada izmene na terenu urode plodom, nekada ne.

foto: Kurir televizija

Da li to znači da vaši saradnici u Vladi i ministri vide sebe kao lako zamenjivima i ne samo za pun mandat?

- Siguran sam da niko od nas sebe ne vidi kao da bi baš on trebao biti deo eventualne rekonstrukcije. Ne govorim da će rekonstrukcija biti sada, ali da li će biti za šest meseci ili 12 meseci. Mislim da u jednom trenutku moramo praviti neke prolazne ocene. Da budem potpuno precizan, rekonstrukcija Vlade je izvesna, ali nije vremenski određena. To je bio dogovor sa predsednikom Republike, kada smo pričali o novoj Vladi i kada sam dobio mandat za sastav nove Vlade, da to ne bude jedna uravnilovka, neka garancija za tri-četiri godine spokojstva i mira. Mislim da svi moraju da imaju jedan osećaj odgovornosti. A osećaj odgovornosti pre svega znači da niste tu zacementirani u nekom ministarstvu ili u Vladi. Nego da imamo neka prolazna vremena na 100, 400, 800, 1200 ili 1500 metara, kao u sportu. Gledamo ko kako trči i ko je šta uradio. Počevši prvo od mene, naravno, da ne bude bilo kakve zabune. Najodgovorniji je predsednik Vlade prema Narodnoj skupštini, predsedniku Republike i pre svega prema građanima Srbije - rekao je premijer.

Malo pre ste govorili o radu ministara. U Vladi ima 31 ministar, ali nisu svi medijski prepoznatljivi. Da li smatrate da bi ministri trebali biti češće prisutni u javnom prostoru, da prave događaje i konferencije, ili to nije presudno za ocenu njihovog rada? Šta im je vaš savet kao njihovog šefa?

- Mislim da je javni nastup ili prisutstvo u medijskom prostoru jedan od elemenata ocene. Ne može da bude jedini. Nije dovoljno samo da ste medijski prisutni i da pričate, kao što bi rekli stari, "ko Švaba tralala", nego da imate konkretne rezultate i da razumete politiku Vlade i države. Da razumete politiku ove koalicije, jer Vlada je zasnovana na političkom dogovoru, ona predstavlja politiku koja se kandidovala na izborima. Bez obzira da li dolazite iz političke stranke ili ste kandidat ili ministar koji nije član bilo koje političke stranke. Ali morate da razumete politiku koja je dobila podršku građana, koja ima skupštinsku većinu, koja je birala Vladu, politiku predsednika Republike, koji je dao mandat za sastav ove Vlade i legitimitet direktno biran od strane građana Srbije. Medijski angažman ministara je bitan, ali nije presudan. Vidim ministre koji rade veoma dobro, ali nisu medijski prisutni. Vidim ministre koji su posvećeni i rade, svaki dan su na poslu. Ali možda nemaju osećaj sigurnosti ili nisu dovoljno upoznati sa alatima komunikacije, ali to ne znači da nisu dobri ministri - naveo je premijer.

