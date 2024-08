"NACIONALNI INTERES SRBIJE JE DA BUDE ČLAN EU!" Premijer Srbije za Kurir televiziju: Nećemo promeniti odnos sa Rusijom i Kinom

Premijer Srbije, Miloš Vučević, bio je gost emisije Usijanje na Kurir televiziji gde je govorio o brojnim temama, među kojima je bila i geopolitička pozicija Srbije.

Voditeljka Silvija Slamning, najpre je podsetila na reči premijera:

"Punopravno članstvo u EU ostaje strateški cilj Srbije. Ne možemo, međutim, ignorisati činjenicu da se iz godine u godinu proces pristupanja EU sve više opterećuje novouvedenim političkim kriterijumima koji ranije nisu postojali, ali se Srbija ne može i neće odreći prijateljstva sa Rusijom, Narodnom Republikom Kinom i SAD"

Potom je upitala: Šta se time poručuje? Kome je Srbija bliža? Koliko može ovako? Zato što je geopolitički trenutak tako osetljiv i očigledno da svi traže neke podele.

- Što se tiče geopolitike, ona je promenljiva kategorija i ona će se i sutra i prekosutra menjati. Postoje neke konstante i postoje neke očigledne smernice koje će trajati dužim vremenskim okvirima, ali mislim da se Srbija konačno pre deset godina vratila sebi. I ne polaže računa nikome drugome. Mi naravno imamo otvorenu saradnju sa raznim međunarodnim subjektima, pre svega sa EU, ali i svim ovim državama o kojima ste govorili. Nisam ni evrofanatik, ni evropesimista, ja sam evrorealista. Mislim da je nacionalni državni interes Srbije da budemo punopravni članovi EU. Mislim da je najveća vrednost EU što nema ratova na prostoru Evropske unije već 70 godina, da ne pogrešim. I to među državama koje su imale vrlo burne istorijske periode. Mislim da Evropska unija nije nikakav skup emocija i emotivnih pristupa, nego skup interesa. Političkih, ekonomskih, socijalnih. Srbija tako treba sagledavati Evropsku uniju. Ne da nas neko voli ili da mi nekog volimo, ne da mrzimo, ali da se dodvoravamo nekome, nego da vidimo da li je to naš interes.

foto: Kurir televizija

- Naš interes je zato što politički i ekonomski mi smo najbliži toj organizaciji ili toj celini. Ali nisam zagovornik da to znači da kažemo da su nam Rusi neprijatelji ili da postoji neki gnev prema Narodnoj Republici Kini. Kao što mislim da treba mnogo da radimo na popravljanju odnosa ili jačanju odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ne zaboravljajući šta je bilo 1999. godine, ne zaboravljajući sve naše razlike, ali naš je nacionalni interes da imamo što bolje odnose sa SAD. Ali naš odnos sa Moskvom ili Vašingtonom ili Briselom ili Pekingom ne može da bude zasnovan na tome da mi mrzimo onog drugog - istakao je premijer.

Znači li to da ipak Srbiju niko ne može da uslovljava, ni iz Vašingtona, ni iz Pekinga, ni iz Moskve, ni iz Brisela?

- Da li ima pokušaja da nas uslovljavaju? Svakako da ima sa svih strana. Ali samo ću reći, naš odnos prema Vašingtonu ne može da se zasniva na tome da mi opalimo tri otrovne strelice prema Moskvi. Da mi tradicionalno prijateljstvo prema Rusiji ne možemo da dokažemo tako što ćemo pljunuti ka EU. Ako to neko traži od nas, onda vam kažem da imam problem da prihvatim da je taj dobronamerno orijentisan ka nama. Nisam mali dečak koji ne razume da je danas svet toliko podeljen ili se insistira na podeli da ako niste sa nama, vi ste protiv nas. Vrlo mi je jasno da je ta politika ili ta geopolitika danas, nažalost, dominantna - rekao je premijer i dodao:

foto: Kurir televizija

- Ja sam ponosan na Srbiju, kako uspeva ne samo da balansira, nego da vodi svoju politiku. Pre svega zahvaljujući Aleksandru Vučiću. To kažem čista srca, ne da bih se dodvoravao nekome, nego zato što Aleksandar Vučić uspeva da Srbija sedi na srpskoj stolici. To je njegov najveći uspeh, što se mene tiče. To vraćanje samosvojnosti, slobodarstva i nezavisnosti Srbije. U sve one faktore koji utiču na međunarodne odnose, mi danas ne sedimo na više stolica. Kako to uvek neko ružno pokušava da kaže, nažalost, pre svega u našoj državi, vi sedite na više stolica, vi pričate jedno tamo, a drugo ovamo. Mi pričamo našu priču. Kako ćemo je prezentovati? Kako ćemo je upakovati? To je do nas.

Da li vas brine očuvanje mira na našim prostorima, pre svega južna srpska pokrajina i Republika Srpska?

- Veoma me brine to što imate faktore koji ne žele mir na ovim prostorima. Pre svega govorim o Albinu Kurtiju, koji očajnički pokušava da izazove ishitrenu reakciju Republike Srbije. Koji sanja ratni oružani sukob sa nama. Sve što radi, a provodi teror nad Srbima, te stvari moramo nazvati pravim imenom. To je teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji. To su nepodnošljivi uslovi za život. Svakodnevna hapšenja. Zabrana uvoza hrane, robe, lekova. Zatvaranje poštanskih stanica, zabrana plata i penzija. Oduzimanje privrednih subjekata, imovine, kampova, benzinskih stanica. Oduzimanje tablica sa kola. To je takav set represivnih mera, uz prećutnu saglasnost onoga što zovemo međunarodna zajednica. U vrlo blagom obliku osude. Nedavno smo imali nešto osude, da budem fer, da kažem, ali ne mogu verovati da neko koje pravio tu državu, a ja Kosovo vidim kao deo naše države, nema instrumente da Kurtija natera. Ono što me jako plaši, a to je aktuelno i to je u danima pred nama, da Kurti sa svojim saradnicima ne izazove veoma opasnu situaciju, a to je otvaranje mosta između južne i severne Kosovske Mitrovice. To je njegova namera. To građani Srbije moraju da znaju. On uporno radi na tome da otvori taj most između severne i južne Mitrovice za saobraćaj i da praktično severnu Mitrovicu stavi na metrometinu u odnosu na južni albanski deo Kosovske Mitrovice, koja je daleko brojnija, ofanzivnija i agresivnija u odnosu na severni deo Kosovske Mitrovice, što je veoma i visoko političan potez i zabrinut sam - rekao je premijer i dodao:

- Bosna i Hercegovina, nažalost, svi oni koji su bili promoteri rezolucije o takozvanom genocidu u Srebrenici, samo su doneli loše narodu u Bosni i Hercegovini. Ništa nije popravljeno. Narodi se nisu izmirili, nit se više poštuju i vole, nit se neko oseća više krivim i odgovornim za nešto. Samo ste zakomplikovali odnose. Siguran sam u to, a to je jedna od najeretničkih političkih stavova ili misli na ovom prostoru. Kada bi Balkan pripadao balkanskim narodima, lakše bismo se dogovorili. Uvek imate nekog sa strane koji dolazi navodno u dobroj veri da nam pomogne, da se bolje razumemo, a onda se samo posvađamo ili imamo, nažalost, narušene odnose. Srbija poštuje Bosnu i Hercegovinu u skladu sa Dejtonskim sporazumom, u skladu sa svim dogovorima, u skladu sa narodima i dva entiteta. Sve što oni dogovore za Srbiju je svetinja.

