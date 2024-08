"U DOLINI JADRA NIŠTA SE NEĆE KOPATI NAJMANJE 24 MESECA!" Vučević o litijumu za Kurir televiziju: Do tada ćemo dobiti sve odgovore

Premijer Srbije Miloš Vučević bio je gost emisije Usijanje na Kurir televiziji gde je u ekskluzivnom intervjuu govorio o litijumu kao izuzetno važnoj temi ovih dana.

- Juče smo bili ministarka Handanović i ja, u poseti rudniku Resavica. Nedaleko odatle je i manastir Manasija gde su mošti poslednjeg kanonizovanog srpskog vladara, despota Stefana Lazarevića. To je sin kneza Lazara, vladao je Srbijom nakon Kosovske bitke i bio je veliki vladar, napravio je veliki uspeh za Srbiju. Srbija je tada bila jedna od snažnijih ekonomskih država Evrope, upravo zbog rudarstva. Bili smo najveći proizvođači srebra u 15. veku. Rudarstvo je postojalo i ranije. Interesantno je da su Nemci dolazili da rudare u Srbiju i da je tu postojao jedan istorijski kontinuitet. Ovo sam napomenuo ne da bismo ostali zaglavljeni u istoriji, nego da bismo pokazali svima onima koji, tobože s patriotskih strana, nešto kritikuju, da Srbija od srednjeg veka do danas ima rudarstvo - rekao je premijer.

Voditeljka je potom dodala da tada nije bilo litijuma, što bi rekli oni koji su sada na ulicama i protestuju protiv iskopavanja litijuma.

- Pa nismo imali mobilne telefone i nismo imali električna vozila. Nismo možda znali da istražimo sve što imamo. Nije tada bio potreban ni gas ni nafta. Nisu postojale ove tehničke mogućnosti koje danas postoje. Mislim da ste vi postavili ključno pitanje, jer ja to vidim kao politiku. Ja u odnosu na one koji politički tu temu zloupotrebljavaju, vidim čistu politiku. Da svima pomognem da to sagledaju kako ja vidim ili da razumeju zašto je ovako, pogledajte izjavu nekih od njih. Evo daću vam primer predsednika Demokratske stranke, gospodina Lutovca, koji kaže iskopavanje litijuma u nedemokratskim državama nije moguće. Nije problem u litijumu, nego je problem u nedemokratskoj vlasti. Nije problem kopati litijum, rudariti, nego je problem ko će to organizovati, kao što je njima u ovom slučaju Aleksandar Vučić i SNS. Da se podsetimo, oni koji danas politički zloupotrebljavaju temu, su upravo one političke stranke i snage koje su doveli Rio Tinto u Srbiju. Pokojni Zoran Đinđić je doveo Rio Tinto u Srbiju. Neki kažu još krajem 90-ih da su se prvi put pojavili, a onda imate 2004, 2007, vlade Vojislava Koštunice, pa sve do početka 2012. kada vlada Mirka Cvetkovića donosi posebne beneficije i pogodnosti baš za Rio Tinto - rekao je premijer i potom dodao:

- Ono što želim da kažem građanima Srbije, daleko smo mi od potencijalnog rudarenja jadarita. Najmanje 24 meseca. Od danas kada vi i ja pričamo, da sve bude idealno, nama treba 24 meseca. A u tom periodu, mi, poštovani građani Srbije, treba da dobijemo odgovore na sva pitanja. Pre svega o zaštiti zdravlja građana, zatim pitanju zaštite životne sredine i pod tri, o ekonomskim interesima za nas. Već smo napravili timove. Imamo dakle lekarski, zdravstveni, medicinski tim koji će predvoditi Zlatibor Lončar, ministar zdravlja. Imamo tim gde ću ja biti na čelu, tu su ministarka Handanović, ministarka Vujović, ministar poljoprivrede Martinović, ministar Vesić, videćemo koga još. To su višeresorni, multidisciplinarni timovi i imamo ekonomski tim koji će predvoditi ministar finansija Siniša Mali. To je tim koji treba da jasno sagleda i sa građanima podeli koji su naši ekonomski benefiti, plusevi za Srbiju, za građane Srbije, ako idemo u te projekte.

Protesti se šire i biće u Beogradu i na skupovima je zatraženo da vlast usvoji zakon o trajnoj zabrani geoloških istraživanja i eksploatacije litijuma i bora u Srbiji. Postavljen je rok za 10. avgust.

- Ja sam rekao kad smo dobili taj zahtev pre nekih 37-38 dana, da srpska Vlada ne radi pod ultimatumima, to je odavno poznato. Morate izabrati novu Vladu ako želite doneti takav zakon. Ponavljam da mi od srednjeg veka do danas imamo rudarstvo kao deo naše države. Zahvaljujući rudarstvu danas imamo električnu energiju i struju u vašem studiju. Baš zahvaljujući ovim rudarima iz Resavice, između ostalog, koji vade ugalj, koji je i dalje glavni izvor proizvodnje električne energije. Ja se tih rudara i rudarstva neću nikad odreći. A da pogodujem strancima ili stranim kompanijama mi ne pada na pamet, ali da sarađujem hoću, ako je to naš nacionalni interes i ako dobijemo garancije od struke da nema ugrožavanja zdravlja građana i životne sredine. Ponavljam još jednom, dragi građani, najmanje 24 meseca od danas kada pričamo smo udaljeni od eventualnog otvaranja rudnika. Da bi se on otvorio, mi svi zajedno, javnost Srbije, građani Srbije, moramo dobiti uveravanje da je život građana bezbedan, siguran, i da je životna sredina bezbedna. I da imamo ekonomski interes da se to odvija. To znači da nismo samo prodavci i proizvođači sirovina, nego da kod nas moraju da se prave baterije i električni automobili na kraju. To je nešto što dramatično menja ekonomsku snagu Srbije, iz toga nam rastu plate i penzije, iz toga jačamo vojsku, gradimo puteve, ulažemo u kulturu i sport. Pri tome, to ne opravdava ugrožavanje bilo čije sigurnosti, zdravlja građana i životne sredine. To je ono što je najvažnije građanima - rekao je Vučević i dodao:

- Poplava je informacija kako će svuda da se rudari, ili kako će se kopati po Srbiji. Poštovani građani, za 21 godinu, jedan rudnik je u Srbiji otvoren. Jedan rudnik za preko dve decenije. Za dve decenije, jedan rudnik, to je Čukaru Peki, u okviru Bora. Neko priča da ćemo otvoriti rudnike svuda, lupetaju, pričaju gluposti da će se svuda kopati, da ne znam gde sve ima litijuma. Ali mi se borimo protiv vesti da neko kaže da će se rađati deca s dve glave, da žene neće moći da rađaju, da će biti zatrovana voda. Ali ljudi koji nisu prošli pored Rudarsko-geološkog fakulteta ili medicinskog, svako sebi daje za pravo da priča. Ja nisam stručnjak za rudarsko-geološke teme, ali sam dovoljno priseban da vidim šta je naš nacionalni interes. Mislim da su te rude i minerali su Bogom dani. Da su to naši prirodni resursi. Nemamo pravo da to ne iskoristimo za naš razvoj.

