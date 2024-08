UŽIVO VUČIĆ O MEDICINSKOM TIMU ZA NADZOR LITIJUMA: Čine ga ljudi od integriteta! Postoje 2 CILJA zašto su pojedini protiv ovoga

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi će završne radove na železničkoj stanici Vrbas Nova.

Vučić je u utorak obišao radove na izgradnji Nacionalnog fudbalskog stadiona u Surčinu, dok je u ponedeljak obišao radove na izgradnji dečije bolnice Tiršova 2.

- Pruga je već gotova, još su neki detalji ostali da se urade, probna vožnja, brzinska ispitivanja. Očekujemo do 25. novembra da bude otvorena. Dakle Beograd-Subotica, Novi Sad-Subotica. To je velika stvar za Vrbas. Biće to centralna stanica između Novog Sada i Subotice. Koliko to znači našim ljudima, čini mi se da videti i po liniji Beograd-Novi Sad, a od Beograda do Subotice za sat i deset minuta moći ćemo da stižemo. Ja bih iskoristio ovu priliku i da najavim nešto što je strašno važno za Banat, ceo Banat. Dakle, mi radimo sada i nadam se da ćemo sa ovom kompanijom, za koju mogu da kažem da je zaista najbolje, najbrže obavila posao i one i danas rade i u drugoj i u trećoj smeni, sve vreme tako rade, kineska kompanija, dakle, da pokušamo sa njima da napravimo dogovor oko pruge 120 km na sat, koja bi bila spasonosna za Banat, dakle, od Pančeva preko Opovske opštine, Zrenjanina, zatim do Kikinde, u stvari Novog Miloševa, pa bismo samo napravili krak do Kikinde i do Subotice i posebno Sombor-Vrbas, čime bismo spojili Sombor sa prugom Novi Sad-Subotica, odnosno Beograd-Subotica takođe i ako uspemo taj dogovor da napravimo, onda bismo infrastrukturno i železnicom, čini mi se, spojili celu Vojvodinu.

- Ostaje nam posle toga samo da ubrzamo prugu Beograd-Šid i time bismo gotovo u potpunosti celu Vojvodinu premrežili, a da vas podsetim da do skora deca na severu Srbije nisu ni znala šta je voz, ni kako izgleda voz, ja sam možda kao stariji znao, ali sam skoro i ja zaboravio, možda oni najstariji se sećaju tako da baš sam ponosan na ovo, dve stotine kilometara na sat će ovde ići vozovi i ovo ako uspemo da dogovorimo da odmah krenu da rade, da već od marta krenu da rade, da ne napuštaju, da samo odavde se presale na drugo gradilište u Južni, Srednji i Severni Banat, to bi bilo od izuzetnog značaja.

Predsednik se osvrnuo i na situaciju na KiM, odnosno u Kosovskoj Mitrovici gde je danas održan miran protest Srba zbog najave Prištine da će otvoriti most na Ibru.

- Prištinu ne interesuje dijalog. Trka je sa vremenom za sve u svetu. Oni vide da stvari idu u lošem smeru između Izraela i Irana, što dodatno menja stvari, jasno je da će to drastično ubrzati procese. Koriste priliku pre američkih izbora da uvuku Srbiju u sukobe sa NATO. Ne sumnjajte da im je to cilj jer posle decembra je pitanje kako će moći da reaguju i koliko će moći da provociraju.

- Istovremeno situacija u Ukrajini sa dubokim upadom ukrajinskih snaga na teritoriju Ruske Federacije dodatno komplikuje stvari, zaoštrava ih i ubrzava sve ono što će se događati. Videli ste vrlo oštro, jasno i nedvosmisleno upozorenje Grenela, koji će svakako biti jedan od vrlo bliskih saradnika mogućem budućem predsedniku Trampu, ali i da se to ne dogodi, nisam siguran da i današnja, a i eventualna ili potencijalna buduća demokratska vlada u Sjedinjenim Državama želi da trpi i toleriše dugoročno ovako ponašanje. U svakom slučaju, znam koliko je našem narodu teško, ono što je za njih važno, jer znam koliko im je to važno, primićemo značajan broj ljudi sada što po našim zdravstvenim ustanovama, što po našim prosvetnim ustanovama da bismo dodatno mogli finansijski da pomognemo i ono što sam uvek govorio, to je da pogroma neće biti, a da je teško stanje, znam, to me boli, brine i muči svakoga dana, ali moramo da vodimo pametnu, ozbiljnu, odgovornu i mudru politiku.

foto: Video plus

Vučić se potom osvrnuo i na aktuelnu temu litijuma i skupove protivnika.

- To su vrsni lekari, čak i akademici i lekari, toksikolozi, onkolozi, pedijatri i hirurzi. Izuzetna imena, ljudi od integriteta i struke. Kopanja neće biti. Jedan cilj je rušenje Vučića, a drugi je podrška pojedinim zemljama koje ne žele da dopuste da se Srbija ubrzano razvija i napravi značajnu razliku prema nekim drugim zemljama u regionu.

- Vi ste rekli to su skupovi zabrinutih, neki su zabrinuti. I zaista mi je veoma važno da se tim ljudima obratimo i da tim ljudima govorimo šta je istina, a šta nije. Pod jedan, bilo kakvo kopanje neće biti još dve godine. Dakle, potpuno je besmislena cela priča, podizanje, panike i tako dalje. Dakle, to ljudi moraju da razumeju. Kada vi znate da nema kopanja najmanje dve godine, što ne prihvatate da razgovarate? Ponudio sam ja razgovor. Ponudili smo razgovor u Narodnoj skupštini. Ponudili smo čak i referendum. Hoće li biti razgovora sa ljudima u Loznici, u Dolini Jadra, direktnih razgovora? Ja sam to ponudio već mnogo puta i rekao da svakog od njih želim da primim i da razgovaram, ali da razgovaram, a ne da razgovaram tako što ćete da govorite, "e Vučiću, doći ćemo sad pa ćemo motkom da uradimo to i to", jer nećete da uradite motkom ništa. Zna se šta je poštovanje zakona, zna se šta je poštovanje prava. To o motkama, Gadafi i ostali slučajevi o kojima maštate, bez veze, o tome pričate već 12 godina, to se nikada više u Srbiji neće dogoditi. Imali smo tu nesreću da su najgori zavladali ovom zemljom 2000. godine motkama, ali su nekakav polulegitimitet imali, a onda se to sve vrlo teško i vrlo loše završilo za našu zemlju. Podsetiću vas, 2008. je proglašena nezavisnost Kosova, 2006. odvojila se Crna Gora od nas, nemojte da smetnete sa uma da smo tada izgubili 550.000 radnih mesta, sve fabrike pozatvarali i bili četvrti u regionu po visini plata, penzije i svega drugog. Danas kada smo prvi, ja ne mislim da ljudi imaju objektivnog razloga, a uvek sam spreman da saslušam sve koji su nezadovoljni da pružim ruku, da razgovaramo, ali neću da prihvatam bilo kakve ucene, bar ja ne, možda će vlada da prihvati. Vidite ove stubove koje smo mi izgradili, da dođu na vlast za osam godina, za tri, deset, neće moći da okreću sve te stubove, sve puteve koje smo izgradili, a kamoli da izgrade to isto što smo mi napravili. To je rezultat, to je ono što ulazi u istoriju, to je ono što ulazi u udžbenike. A to, da li ćete nekome da pretite, da urlate, da vičete, nije kriv Šolc, nije kriv ovaj, kriv je Vučić, ajmo svi Vučića. Ok, to vam je argumentacija? Aj pokažite mi gde ste izgradili stubove, pokažite mi gde ste izgradili pruge, gde ste podigli penzije, gde ste podigli plate. A to ne možete, a ovo možete. Ne mislim da je to politika koja pobeđuje u Srbiji.

O pobedi vaterpolista, Vučić kaže da je gledao drugo poluvreme i da je bio mnogo srećan, ali i tužan.

- Znam koliko su se svi borili, što bi rekao vaterpolista "rinntali smo celo leto". Hvala njima na ogromnoj radosti... Sluašo sam da su lekari preporpučili da se popije nešto pre utakmice košarkaša, tako da sutra lepo prvo uzmem lek z apritisak i onda mirno gledam. Želim im mnogo uspeha - kazao je Vučić, te dodao da nije realno očekivati pobedu Srbije nad Amerikom.

Vučić je dodao da je Jokić pokazao kako ima neverovatnu glavu i veruje da će medalje da donesu.

Obilazak gradilišta

Sa predsednikom u obilasku je i ministar Goran Vesić.

- Mi bi mogli do 25. novembra da to otvorimo. Naša pruga će ići brže nego mađarska, ići će 200 na sat, a njihova je 160 - dodao je Vučić, te istkao da će se od Beograda do Subotice ići sat i 10 minuta.

Predsednik je zamolio izvođače iz Kine da do 2025. omoguće i korištenje njihovih vozova.

- Ako dogovorimo sa Kinezima, samo bi nam deo do Bogojeva ostao - rekao je Vučić, te dodao da bi vela Vojvodina bila promrežena modernim prugama.

Predsednik je ukazao izvođačima da je jedna deonica veoma potrebna da se doda, a u pitanju je produžetak pruge prema Kikindi.