"KOMPANIJA IZ SUSEDNE ZEMLJE IMA MONOPOL NA KAFU U SRBIJI" Vučević: Moramo da udarimo u osinje gnezdo onih koji imaju eksta profit

U emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji, premijer Srbije Miloš Vučević govorio je o trenutnoj ekonomskoj situaciji u zemlji, postignutim rezultatima, ali je ukazao i na probleme koje je potrebno rešiti kako bi građani Srbije zaista osetili napredak u svakodnevnom životu.

Voditeljka emisije započela je razgovor isticanjem ključnih ekonomskih pokazatelja:

6,5 milijardi evra trenutno na računu Republike Srbije

BDP dostigao 69,5 milijardi evra, ali da će 2027. godine biti 94 milijarde evra

Srbija trenutno najbrže rastuća ekonomija u Evropi u ovom prvom delu godine

Javni dug je u potpunosti pod kontrolom, ispod 50 odsto

Stopa zaposlenosti konstantno raste, nezaposlenost opada

Imamo rekordne devizne rezerve i rezerve zlata

Prosečna plata je 100.000 dinara, a da će do kraja godine, biti 927 evra

Impozantni su rezultati u brojevima, ali da li većinsko stanovništvo Srbije oseća to u svojoj korpi, novčaniku i kroz životni standard?

- Oseća, ali to nije dovoljno. Niko od nas nema dilemu u smislu da je sve idealno i da teče med i mleko. Svakako većina građana Srbije oseća da se živi bolje, ali to nije dovoljno. I nije dovoljno prema našim očekivanjima koja su uvek veća - rekao je premijer.

Vučević je potom detaljno govorio o problemima sa kojima se građani suočavaju zbog prekomernih zarada određenih tržišnih aktera:

- Moramo da udarimo u to osinje gnezdo, a to je onaj klan ili ona kasta koja dere kožu s naroda i koja podiže maloprodajne cene, govorim o onima koji skidaju marže, koji imaju ekstra profite, koji u odnosu na ono što je proizvedeno i ono što je prodato, skidaju taj ekstra profit. Nije problem da neko zaradi. Živimo u doba tržišne privrede, kapitalizma. Ali ne morate zaraditi 100 novaca. Možete zaraditi 80 novaca. Razumem građane Srbije. Niko ne može da objasni zašto je naš proizvod proizveden u Srbiji jeftiniji u Bosni i Hercegovini ili Crnoj Gori nego u Srbiji.

foto: Kurir televizija

- Imamo monopoliste kojima su, na žalost, u nekom prethodnom periodu državni organi dozvoljavali da imaju monopol na tržištu. Znate li da kompanija iz jedne susedne države ima monopol recimo na kafu u Srbiji. E to je osinje gnezdo u koje moramo da udarimo kao vlada, kažem, udarimo figurativno. Bez obzira ko koga voli, ne voli, podržava, poznaje, ne poznaje, moramo da pokrenemo to pitanje. Očekujem podršku svih članova vlade, struke, ali pre svega građana Srbije. Razgovarao sam s predsednikom Republike o ovome. On insistira da vlada bude posvećena ovom pitanju. Da neko, praveći sebi ekstra zaradu, ne poništava sve ove makroekonomske rezultate koje država postiže.

foto: Kurir televizija

- Mi podignemo plate, podignemo investicije, raste BDP, penzije će rasti, a onda neko vidi priliku da sve poskupi da bi upravo skinuo taj, srpski rečeno, kajmak, odnosno ono što je nova vrednost. Moramo da razumemo da i rast plata dovodi do veće potrošačke mase ili baze i da to utiče na inflaciona kretanja. Pri tome, inflacija je danas na oko 4%, ali želimo da ide još ispod toga. Hoćemo da postavimo jasne tržišne uslove. Možete da poslujete, ali ne možete da zarađujete ekstra pare na račun građana Srbije. Jer to nije politika ove vlade, to nije politika predsednika države, to nije politika ove političke većine. Neko zarađuje ekstra zarade i zarađuje više nego što bi trebalo jer nema osećaj odgovornosti prema građanima. To je problem s kojim moramo da se suočimo. Ko pravi ekstra profit na tim cenama koje nisu tržišne? Ja kažem, nisu čak ni tržišne, nego su naduvane pre naduvane. I to je vrlo važno da građani Srbije znaju. To je politika cena koja nije skopčana sa visokim carinama, porezima, taksama, akcizama. Ne, nego neko ekstra zarađuje.

foto: Kurir televizija

Premijer je pružio konkretne primere kako bi pojasnio situaciju:

- Imao sam sastanak sa ratarima, našim farmerima, paorima, koji se bave proizvodnjom suncokreta, usevima, zasadima suncokreta, posle naravno i žetve, i uljarima. I sad imate jednu cenu po kojoj oni prodaju suncokretovo seme ili uljanu repicu, i onda cenu ulja u prodavnici. Ali imate jedan faktor koji ne vidite, a to je onaj koji je između njih. To je onaj koji je otkupio od paora to suncokretovo seme, pa onda suncokret, i onda prodao uljarima. Njegov posao je tako što ima prednost u skladištima, magacinima, silosima, i okej, imate tržišne uslove. Ali nema šta da zarađujete puta dva, puta tri ili puta deset. Jer na kraju to sve građani plaćaju. A mi treba politički da odgovaramo. A vi se ne vidite nigde. Vas nigde nema. Vas novinari ne pitaju kako ste zaradili te pare. Razumem građane. Pa ja imam prijatelje, porodicu, rodbinu, drugare, kumove... stranački drugovi me pitaju, pa kako je to moguće da proizvod koji je proizveden u Srbiji bude jeftiniji u susednoj državi? Ja postavljam pitanje svima nama. Tu postoji jedan klan koji moramo ozbiljno uzdrmati i voditi računa ne o krupnom kapitalu, poštujući ga, nego o našim građanima i svim ljudima koji žive ovde - rekao je premijer.

