"PROTESTIMA ŽELE DA SPREČE RAZVOJ SRBIJE" Vučić o litijumu: Formiran je tim ljudi od integriteta! Besmisleno je podizati paniku

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas, tokom obilaska završnih radova na železničkoj stanici Vrbas Nova, aktuelnu temu litijum i skupove protivnika.

Vučić je prvenstveno komentarisao medicinski tim koji je formisan kako bi nadzirao radove.

- To su vrsni lekari, čak i akademici i lekari, toksikolozi, onkolozi, pedijatri i hirurzi. Izuzetna imena, ljudi od integriteta i struke. Kopanja neće biti još dve godine. Potpuno je besmislena cela priča i podizanje panike. Postoje dva cilja. Jedan cilj je rušenje Vučića, a drugi je podrška pojedinim zemljama koje ne žele da dopuste da se Srbija ubrzano razvija i napravi značajnu razliku prema nekim drugim zemljama u regionu.

- Vi ste rekli to su skupovi zabrinutih, neki su zabrinuti. I zaista mi je veoma važno da se tim ljudima obratimo i da tim ljudima govorimo šta je istina, a šta nije. Pod jedan, bilo kakvo kopanje neće biti još dve godine. Dakle, potpuno je besmislena cela priča, podizanje, panike i tako dalje. Dakle, to ljudi moraju da razumeju. Kada vi znate da nema kopanja najmanje dve godine, što ne prihvatate da razgovarate? Ponudio sam ja razgovor. Ponudili smo razgovor u Narodnoj skupštini. Ponudili smo čak i referendum. Hoće li biti razgovora sa ljudima u Loznici, u Dolini Jadra, direktnih razgovora? Ja sam to ponudio već mnogo puta i rekao da svakog od njih želim da primim i da razgovaram, ali da razgovaram, a ne da razgovaram tako što ćete da govorite, "e Vučiću, doći ćemo sad pa ćemo motkom da uradimo to i to", jer nećete da uradite motkom ništa. Zna se šta je poštovanje zakona, zna se šta je poštovanje prava.

- To o motkama, Gadafi i ostali slučajevi o kojima maštate, bez veze, o tome pričate već 12 godina, to se nikada više u Srbiji neće dogoditi. Imali smo tu nesreću da su najgori zavladali ovom zemljom 2000. godine motkama, ali su nekakav polulegitimitet imali, a onda se to sve vrlo teško i vrlo loše završilo za našu zemlju. Podsetiću vas, 2008. je proglašena nezavisnost Kosova, 2006. odvojila se Crna Gora od nas, nemojte da smetnete sa uma da smo tada izgubili 550.000 radnih mesta, sve fabrike pozatvarali i bili četvrti u regionu po visini plata, penzije i svega drugog. Danas kada smo prvi, ja ne mislim da ljudi imaju objektivnog razloga, a uvek sam spreman da saslušam sve koji su nezadovoljni da pružim ruku, da razgovaramo, ali neću da prihvatam bilo kakve ucene, bar ja ne, možda će vlada da prihvati. Vidite ove stubove koje smo mi izgradili, da dođu na vlast za osam godina, za tri, deset, neće moći da okreću sve te stubove, sve puteve koje smo izgradili, a kamoli da izgrade to isto što smo mi napravili. To je rezultat, to je ono što ulazi u istoriju, to je ono što ulazi u udžbenike. A to, da li ćete nekome da pretite, da urlate, da vičete, nije kriv Šolc, nije kriv ovaj, kriv je Vučić, ajmo svi Vučića. Ok, to vam je argumentacija? Aj pokažite mi gde ste izgradili stubove, pokažite mi gde ste izgradili pruge, gde ste podigli penzije, gde ste podigli plate. A to ne možete, a ovo možete. Ne mislim da je to politika koja pobeđuje u Srbiji.