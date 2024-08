UŽIVO MINISTAR MALI O PROJEKTU "JADARIT": Predstavlja najveću razvojnu šansu za Srbiju! Za nas je zdravlje ljudi NAJVAŽNIJE

Ministar finansija Siniša Mali govori o svim aktuelnim temama.

"Najpre jedna lepa vest, po svim podacima smo na prvom mestu po stopi rasta, prvi smo u Evropi. Kada pogledate sve neizvesnosti, mnogo veće zemlje se suočavaju sa izazovima, a jedna mala Srbija se uspešno bori sa izazovima. Mi ćemo do kraja godine imati brzi voz koji će ići od Novog Sada do Subotice, gradimo Tiršovu 2... Ono što je meni važno, životni stndard građana, prosečna zarada je 855 evra. Prosečna zarada do decembra 2027. biće 1.400 evra", rekao je ministar Mali gostujući na RTS.

"Možemo da očekujemo dvocifreno povećanje penzija u narednom periodu, videćemo da li možemo taj iznos da isplatimo pre kraja godine. Čekaćemo da vidimo kako će avgust da prođe, gledamo te makroekonomske pokazatelj".

"Ne kažem da je sve idealno, mnogo toga mora da se menja, ali očigledno radimo nešto dobro. Plate videćemo koliko će povećanje plata da bude, inflacija ide dole. Ići ćemo sa realnim povećanjem zarada. Plate su nam se u realnom iznosu povećale 9,4 odsto, penzije 15,2 odsto".

Govoreći o projektu "Jadarit", ministar Mali kaže:

"Mi ozbiljno pristupamo tom projektu - za Srbiju može da predstavlja najveću konkurenstku prednost i najveću razvojnu šansu. Govorimo o celom lancu vrednosti, ne samo o rudniku, preko 10-12 milijardi evra godišnje doprinosa našem BDP-u. Po meni, ovaj projekat treba realno pogledati, da analiziramo sve aspekte. Kada vidite veliku nervozu u regionalnim medijima i kada vidite da ljudi koji Srbe smatraju genocidnim narodom, koliko se oni bave time da ne dođe do otvaranja rudnika u našoj zemlji, da Srbija ne bude uspešna, onda je jasno da je to nešto dobro".

"Za nas je najvažnije zdravlje ljudi. Hajde da pustimo naše lekare da kažu šta imaju o tome. Jasno smo rekli da nema kopanja u naredna 24 meseca, da analiziramo sve".

"Golim okom se vidi da su protesti politički instruisani, da sruše Vučića, od Ponoša, Đilasa, Šolaka... Tu je mnogo laži. Nama je rudarstvo vekovima unazad jedna od glavnih privrednih grana. Nema potrebe za nervozom".

"Na dobrom smo putu da se izdvojimo od drugih, a ovo je prilika za još jedan iskorak".