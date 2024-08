KURTI NASTAVLJA SA HAPŠENJIMA DOK NE ZATVORI I POSLEDNJEG SRBINA: Kancelarija za KiM o teroru prištinskih vlasti

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštava da premijer tzv. Kosova Aljbin Kurti nastavlja sa hapšenjem Srba "dok i poslednjeg ne uhapsi", stvarajući svakodnevno nemoguće uslove za život srpskog naroda na Kosovu ne bi li ih svakodnevnim pritiscima naterao da napuste prostor Kosova.

“Srbomrzac Aljbin Kurti danas je prvo naredio da se prefarba srpska trobojka na mestu posvećenom stradanju braće Milić u Kosovskoj Mitrovici, gde su Srbi juče mirno protestovali zbog namere Kurtija da otvori most na Ibru, a onda je njegova policija brutalno uhapsila dvojicu Srba koji su se suprotstavili skrnavljenju srpskih simbola”, navodi se u saopštenju.

Dodaju da je reč o političkim aktivistima Aleksandru Arsenijeviću i Stefanu Veljkoviću, “koji su na Trgu braće Milića privedeni uz primenu sile samo zato što su se zadesili na mestu na kom su Kurtijevi poslušnici želeli da uklone srpsku trobojku”.

“Njihovo brutalno privođenje dokazuje da su Srbi u pravu kada su vise nego zabrinuti za svoju bezbednost i egzistenciju na Kosovu i Metohiji, posebno u svetlu namere otvaranja mosta na Ibru što se danas i pokazalo brutalnim privođenjem i odmazdom, upravo u blizini mosta”, dodaju.

Ističu da Kurti nastavlja sa hapšenjem Srba dok i poslednjeg ne uhapsi, stvarajući svakodnevno nemoguće uslove za život srpskog naroda na Kosovu.

“To je deo njegove politicke agende stvaranja etnički čistog Kosova i Metohije u kom nema mesta za srpski narod, već samo za njegove velikoalbanske ideje. Isticanje simbola jednog naroda civilizacijska je i demokratska tekovina koja je dozvoljena svuda u svetu, samo nije u fašističkom provizorijumu koji stvara Aljbin Kurti naočigled međunarodne zajednice. Uništavanjem simbola srpskog naroda, čije je isticanje i upotreba dozvoljena čak i prema propisima same Prištine, Kurti pokazuje da je do srži ogrezao u mržnji prema Srbima i da to nikakvim lažima ne može da sakrije”, navodi se dalje u saopštenju Kancelarije.

Kako ističu, "samo se još predstavnici međunarodne zajednice prave da to ne vide i ne čuju i okreću glavu od stradanja Srba krijući se iza mlakih i zakasnelih saopštenja, umesto da na terenu sprovode zadatke koji su im delegirani, a to je zaštita Srba koji su svakodnevno ugroženi".