STANO ZAPRETIO KURTIJU: Mere protiv Prištine zbog jednostranih akcija se lako mogu povećati

Portparol EU Peter Stano izjavio je danas da nastavak jednostranih akcija, zatvaranje poslovnica Pošte Srbije i otvaranje glavnog mosta na Ibru vodi u nove sankcije Prištini i da su tu poruku vlastima u Prištini preneli ne samo zvaničnici EU već i drugih međunarodnih partnera.

- Ne samo EU, već svi međunarodni parneri na Kosovu govore administraciji u Prištini da se ne upušta u ove ozbiljne, kontraproduktivne, negativne, jednostrane, nekoordisane akcije. Nadamo se da će oni napokon čuti ovu poruku i da će nas zaustaviti da uspostavimo mere koje bi bile odgovor ukoliko se situacija ne promeni - kazao je Stano na konferenciji za novinare.

Komentarišući zatvaranje filijale Pošte Srbije na severu KiM i otvaranje glavnog mosta na Ibru, Stano je rekao da je EU povodom ova dva pitanja poslednja dva dana bila više nego jasna da ne odobrava takvu jednostranu akciju Prištine.

On je objasnio da su mere protiv Prištine i dalje na snazi i da su progresivne, odnosno da podrazumevaju mogućnost da se povećaju ili smanje, zavisno od toga na koji način će se Priština ponašati.

- I rekli smo kada smo ih donosili da su one progresivne, da mogu da budu još veće ili manje i da zavisi od situacije. To je takođe i odgovor na pitanje šta će EU da uradi. Imamo mere i one se mogu povećati ukoliko se svi akteri slože da bi trebalo da se povećaju - kazao je Stano.

Na pitanje da li očekuje da bi mere protiv Prištine ipak uskoro mogle biti ukinute on je odgovorio da takva odluka još nije doneta.

- Mere protiv Prištine su i dalje snazi zato što članice EU još nisu odlučile da postupe po preporukama iz izveštaja visokog predstavnika za bezbednost koji je predstavljen pre nekoliko nedelja. To ne treba da čudi. Ako se setite mere su uvedene prošlog jula protiv administracije u Prištini zbog činjenice da su imali previše poteza koji su vodili ka eskalaciji umesto da su sprovodili korake ka deaskalacij, oni su imali sve više i više jednostranih akcija koje su vodili u eskalaciju. Dakle, mere su i dalje na snazi - naglasio je Stano.

Kurti.rs/Kosovo Online

