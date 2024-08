SRBIJA SE IZGRADILA NA RUDARSTVU! Stambolić o eksploataciji litijuma: Istorija nam je pokazala, nema razvoja SAMO NA POLJOPRIVREDI

U jutarnjem programu Kurir televizije Nebojša Bakarec, poslanik Srpske napredne stranke i Sava Stambolić iz Centra za društvenu stabilnost izneli su svoja gledišta po pitanju eksploatacije litijuma u Srbiji.

foto: Kurir televizija

- Litijum je laki metal. To nije nikakav otrov. Sumporna kiselina se ne upotrebljava u iskopavanju već u fabrici, u zatvorenom i kontrolisanom prostoru. Nikakvog zagađenja okoline neće biti. Ceo industrijski proces proizvodnje litijuma to garantuje. To garantuje Rio Tinto, ali važnije je što to garantuje Vlada Srbije -.rekao je Bakarec i dodao:

- Formiran je lekarski tim od strane ministra Lončara, biće formirani i drugi timovi da objasne ono što je nepoznato o litijumu i da se vidi kako nema nikakvog razloga za strah. Zamilsite da smo otkrili naftu. Ovo je mnogo bolje nego nafta. Da smo otkrili naftu morala bi da se izgradi rafinerija koja mnogo više zagađuje životnu okolinu. Ovako to je 12 - 18 milijardi evra godišnje najmanje toko 10, 15 godina, možda i više.

foto: Kurir televizija

Stambolić je istakao da je rudarstvo jedna od glavnih delatnosti u istoriji Srbije na osnovu koje je u velikoj meri građena država:

- Ako se osvrnemo na našu istoriju videćemo da je rudarstvo jedna od najstarijih i veoma važnih delatnosti. Čačak se prvi put spominje u pisanim izvorima u srednjem veku kao grad koji je nastao u blizini jednog rudnika. Dakle, mnoga gradska naselja su iznikla na tom rudarstvu u srednjem veku.

04:37 DA SMO OTKRILI NAFTU UMESTO LITIJUMA ZAGAĐENJE BI BILO MNOGO VEĆE Bakarec: Vlada Srbije garantuje bezbednu eksploataciju

- Kada neko priča o zdravoj životnoj sredini i poljoprivrednoj delatnosti koju treba forsirati u Srbiji, treba reći da vi ne možete da razvijete jednu zemlju samo na poljoprivredi ako ste ozbiljna država. Naši preci jesu u ustaničkoj Srbiji na prodaji prasića mogli da zarade određeni novac da prežive u seoskoj sredini i da kupe džebanu za ustanak, ali nisu mogli da grade gradove. Nisu mogli da razvijaju zemlju. Kada smo se oslobodili od Turaka razvijali smo se ponovo na rudnicima. Ponovo na industriji.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

12:09 SRBIJA SE 800 GODINA RAZVIJA NA RUDARSTVU, NE SMEMO STATI SADA! Matić: Litijum je šansa za kvantni skok u ekonomskom razvoju