PROF. DR DEJAN MILETIĆ ZA KURIR O STANJU NA KOSOVU I METOHIJI: Zadnji put kad se to dešavalo bilo je ozbiljnih posledica

O stanju i dešavanjima na Kosovu i Metohiji govorio je u emisiji Puls Srbije profesor Dejanom Miletićem, iz Centra za proučavanje globalizacije.

- Svašta je prevalio preko glave naš narodu za tri godine. Jedan rastući teror, otvoreno nasilje prema našim ljudima, prosto svega je preko glave. Ova poslednje uzurpacija vlasti privremenih institucija i nametanje volje jednostrano strane Prištine našem narodu, hapšenja, praktično opsadno jedno stanje, prosto ne da se više lako podnositi - rekao je Miletić i dodao:

- Ove demonstracije su naravno vezane direktno za želju Kurtija i tog režima da se most koji spaja Južni i Severni deo Mitrovice otvori. Zadnji put kad se to dešavalo, imali smo horde podivljalih terorista koje su palile, izazivale, urušavale. Mnogi policajci su bili povređeni u to vreme.

- Znači, ništa dobro to nije donelo ni pre, a ni sada neće doneti jer radi se zaista o jednom neprihvatljivom odnosu prema egzistenciji srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ljudi su onemogućeni da normalno primaju plate i penzije, da normalno žive od tih zarađenih restava.

