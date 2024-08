OPOZICIJA KORISTI LITIJUM KAO PARAVAN! Ministarka Mesarović: Ovo je za njih isključivo politička borba

Foto: Printskrin / You Tube

Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da se iza opozicionih napada na litijumski projekat kriju mnogo opasnije namere, a da njih ne interesuju ni životna sredina, ni zdravlje građana, ni napredak Srbije.

- Litijum je samo paravan. Vidite da to i sami ne kriju. I to je prava istina, a sve ostalo su samo laži i zamajavanje javnosti. Ovo je za njih isključivo politička borba. I imaju samo jedan cilj, a to je da otmu državu od naroda, da zaustave njen razvoj, i da se ponovo domognu narodnih para - zaključila je Mesarovićeva.

Kurir.rs