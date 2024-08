STO DANA VLADE: Ministri iz kabineta Miloša Vučevića otkrivaju za Kurir šta su uspeli da urade, a šta im je promaklo! Evo šta kažu

Vlada Srbije, čiji je mandat na čelu sa Milošem Vučevićem počeo 1. maja, obeležava prvih sto dana rada. Premijer Vučević će danas javno sumirati prolazno vreme svog tima na konfrenciji za medije, a u intervjuu za Kurir televiziju je rekao da za ovu vladu nije važilo nepisano pravilo da joj se da 100 dana da radi bez ometanja. Umesto toga, kako je rekao, morala je da se odmah suočava sa velikim izazovima u različitim oblastima.

foto: Kurir televizija

Bez obzira na te probleme, ministri sa kojima je Kurir razgovarao uglavnom su zadovoljni dosadašnjim rezultatima, ali i spremni da zapnu još više.

Stabilna ekonomija

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali kaže uvek može više i napominje da pravi izazovi tek predstoje.

- Ono što je za mene, kao ministra finansija, na prvom mestu jeste da Srbija nastavlja da beleži odlične ekonomske rezultate, a to potvrđuju i naši makroekonomski pokazatelji. Srbija spada u najbrže rastuće ekonomije u Evropi u prvoj polovini ove godine, s obzirom na to da je rast naše ekonomije u tom periodu iznosio 4,5 odsto BDP. Takođe, javni dug nam je u potpunosti pod kontrolom, na nivou ispod 50 odsto, stopa zaposlenosti konstantno raste, nezaposlenosti opada, imamo rekordne devizne rezerve i rezerve zlata, a beležimo i rekorde kada su u pitanju strane direktne investicije. Sve to nam daje mogućnost za konstantna povećanja primanja građana i poboljšanje njihovog životnog standarda, kroz dalji rast plata, penzija i minimalne zarade - objašnjava Mali i dodaje:

foto: Zorana Jevtić

- U prvih sto dana Vlade usvojeno je i nekoliko zakonskih rešenja u nadležnosti Ministarstva finansija, kojima se omogućava nastavak i realizacija važnih projekata u našoj zemlji, a koji se, između ostalih, odnose na izgradnju brze saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica, obilaznicu oko Kragujevca, izgradnju Nacionalnog stadiona, projekat „Čista Srbija“. Takođe, početkom juna, Srbija je, po prvi put, na međunarodnom tržištu, emitovala održive obveznice (ESG), čime je prikupljeno 1,5 milijardi dolara za finansiranje održivog razvoja, zelenih projekata i projekata kojima se podstiče društvena odgovornost, a ogromno interesovanje investitora je najbolji pokazatelj da je ekonomija Srbije stabilna.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Stamenkovski Đurđević kaže da je prvih sto dana rada obeležilo povećanje roditeljskog dodatka za prvo, drugo, treće i četvrto dete.

foto: Kurir televizija

- Očekujemo da će uskoro Skupština imati priliku da izglasa izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i da će majke koje su se porodile od 1. januara 2024. ostvariti pravo na uvećani iznos roditeljskog dodatka. Značajno je što smo pokrenuli projekat podrške ženama na selu. U saradnji sa Ministarstvom privrede izdvojena su bespovratna sredstva od 40.000 miliona dinara za podršku ženama u ruralnim područjima koje se bave preduzetništvom. Nastavili smo sa podrškom licima sa retkim bolestima, svesni njihovog teškog položaja i izazova sa kojima se svakodnevno suočavaju. Pokrećemo projekat za osnivanje kancelarija za porodicu u lokalnim samoupravama, kao i projekat porodičnih kartica, kojim roditelji mogu ostvariti različite povlastice - najavljuje ministarka.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Jelena Žarić Kovačević kaže da njeno ministarstvo i Vlada stvaraju modernu javnu upravu koja je dostupna "na dugme" građanima.

foto: MDULS

- Na nacionalnom portalu eUprava pokrenuli smo uslugu "ePisarnica" i time započeli novu eru u elektronskoj upravi. Država je sada dostupna građanima i privredi 24 sata, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Takođe, otvorili smo 55. jedinstveno upravno mesto. To znači da građani, u onim opštinama i gradovima gde postoje ovi moderni uslužni centri, jednim zahtevom i na jednom šalteru mogu da ostvare nekoliko prava. Kroz "Fond za lokal" uložili smo oko 410 miliona dinara u lokalnu infrastrukturu, dok kontinuirano podstičemo međuopštinsku saradnju - navodi ona.

Briga o svima

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović kaže da je jedan od najznačajnijih projekata ovog resora završetak izgradnje i otvaranje Gerontološkog centra u Valjevu, prvog u Kolubarskom okrugu.

foto: Kurir televizija

- Izdvojio bih i početak radova na izgradnji novog objekta Centra za socijalni rad u Kikindi i projekat Garancija za mlade, koji ima za cilj da mladi do 30 godina starosti dobiju kvalitetnu ponudu za posao, nastavak obrazovanja ili obuku, u roku od četiri meseca nakon završetka formalnog obrazovanja. Jedan od procesa na koji smo fokusirani jeste i digitalizacija u socijalnoj zaštiti - napominje Starović i najavljuje da će veliku pažnju posvetiti projektu izgradnje memorijalnog centra posvećenog žrtvama genocida u NDH.

Ministar Đorđe Milićević zadužen je za jačanje veza sa dijasporom. On kaže da su njegove aktivnosti u prvih 100 dana bile usmerene na očuvanje srpskog jezika, ćirilice, nacionalnog identiteta, kulture, tradicije i istorije među sunarodnicima koji žive van Srbije.

foto: Kurir televizija

- Takođe, moj kabinet kreira i realizuje projekte i programe usmerene na podsticanje sunarodnika koji žive u dijaspori da razmišljaju o trajnom ili povremenom povratku u maticu. Još jedna od aktivnosti kojima smo se bavili u prvih 100 dana i koja će nam biti fokus u narednom periodu je jačanje jedinstva i saradnje Srba koji žive u zemljama regiona, pomoć u ostvarivanju njihovih prava u zemljama u kojima žive, kao i rešavanje otvorenih pitanja i izazova sa kojima se suočavaju - izjavio je Milićević.

Vučević zauzdao iskakanja dva ministra Sinhronizovan rad važan faktor uspeha Premijer Miloš Vučević otkrio je u intervjuu za Kurir televiziju da je imao "dva iskakanja ministara koji su izašli u medijima sa temama koje uopšte nisu politika vlade". Vučević nije otkrio o kome je reč, ali je rekao da nisu iz SNS niti iz stranke koja je najveći koalicioni partner naprednjaka. - Ja sam im rekao: To je sada urađeno i nemojte više to da radite. Ne možete vi samostalnu politiku voditi. Ne možete vi da izlazite, da vi kandidujete teme koje nisu koordinirane - naglasio je Vučević. Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže da je za dobro funkcionisanje Vlade veoma važno što su se ovakve stvari odmah rešile bez javnih trzavica. foto: Kurir televizija - Jako je bitno da postoji sinhronizovani, homogeni rad, jer je reč o telu koje donosi najvažnije odluke, koje se direktno reflektuju u praksi. Zato ne treba da bude ispada i turbulencija. Naravno da postoji različitost mišljenja, to je nekad čak i poželjno i produktivno kod traganja za najboljim rešenjima. Ali sve te kontradiktornosti moraju se rešavati iza zatvorenih vrata u formi konstruktivne diskusije. Vrlo je dobro što se to u samom korenu saseklo i drži se pod kontrolom - smatra Petričković.