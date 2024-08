ALEKSANDAR VULIN O SITUACIJI NA KIM: Veoma je zategnuta, može doći do incidenata

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin izrazio je danas zabrinutost zbog poslednjih dešavanja na Kosovu i Metohiji i ocenio da je situacija veoma zategnuta i da može doći do incidenata koje više niko neće moći da kontroliše.

Na pitanje da prokomentariše aktuelna dešavanja na KiM i hapšenje dvoje aktivista koji su danas privedeni u Kosovskoj Mitrovici, jer su se suprotstavili krečenju srpske trobojke, Vulin je rekao da je zabrinut zbog tih dešavanja i da je očigledno da prištinske vlasti traže sukob.

"Da vi dođete u Severnu Mitrovicu da krečite srpske zastave i hapsite ljude koji vas sprečavaju u tome, vi tražite sukob. To znači da ste vi došli da bi došlo do ozbiljnog sukoba sa srpskim stanovništvom. Zamislite sada, nemam naravno nikakvu nameru da poredim Severnu Mitrovicu sa Bujanovcem, Preševom, ali evo, samo kao primer.

Zamislite da dođe sada neko i da prekreči natpise na albanskom jeziku u Bujanovcu. Kako bi se osećalo lokalno stanovništvo? Kako bi to izgledalo? A da ne govorim da pređete u Južnu Mitrovicu pa da prekrečite šiptarske zastave. Zamislite kako bi to izgledalo. I ceo svet bi rekao 'Pa ne nema smisla, zašto izazivate..Učinite da dođe do deeskalacije i tako dalje'", rekao je Vulin. Vulin je naveo da EU i SAD ne čine ništa da spreče premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija u onome što čini, te da ima njihovu prećutnu podršku u svemu što radi.

"On se neće zaustaviti. Uhapsili su dva čoveka zato što su sprečavali da im se prekreče srpske zastave u srpskoj, Kosovskoj Mitrovici", rekao je Vulin i upitao da li je to razlog za hapšenje.

On je ukazao da na severu KiM zatvaraju i poštu koja ima licence od Unmika i zabranjuju dinar.

"I to sve vreme rade. Zabrana dinara, pa dinarom možete plaćati u Beču. Ne možete njime plaćati u Prištini. Srbi između sebe ne mogu da koriste dinar. I sve to međunarodna zajednica zna. I u svemu tome aktivno učestvuje", rekao je Vulin.

On je podsetio na to da nisu ispoštovani dogovori i da Zajednica srpskih opština još uvek nije formirana.

"Dok Aleksandar Vučić vlada Srbijom, dok je on predsednik Republike Srbije i dok ima pretežan politički uticaj, nećemo priznati Kosovo. Jednostavno, nećemo ga priznati", poručio je Vulin.

Na pitanje da prokomentariše to što mu je pre tri dana zabranjen dolazak helikopterom u Prebilovce da oda poštu stradalim Srbima u Drugom svetskom ratu, Vulin je ocenio da je reč o podmukom potezu i političkoj podlosti.

"Ništa što ima srpsku zastavu, pošto na svakom helikopteru ili avionu morate imati srpsku zastavu, njima ne odgovara, pa izgleda da je to problem. To su sve sitne podlosti. To su političke pakosti. Na to ne treba obraćati pažnju", rekao je Vulin.

On je dodao i da je bilo potpuno nepotrebno to što mu ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković nije dao dozvolu za prelet, jer je došao sam drugim prevoznim sredstvom.

"Dobro, nisi mi dao dozvolu za prelet, došao sam, vozio sedam sati. Sve je u redu. Došao sam bez obezbeđenja, bez najave, bez pratnje, bez ikoga", rekao je Vulin.

