"NEKI KOJI DANAS PRETE PROTERIVANJIMA I LIKVIDACIJAMA SVE VREME SU BILI PROTIV SRBIJE" Vučić: Uvek je bilo potrebno srušiti zemlju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti putem zvaničnog Fejsbuk naloga.

- Večeras sam rešio da nešto drugačiji način vam govorim i obratim vam se iz prostog razloga što drugačije vreme i drugačije prilike to zahtevaju. U prethodnih 12 godina, od kada sam bio i prvi potpredsednik vlade, i predsednik vlade i predsednik Srbije, svakako sam bio neko ko je u dobroj meri uticao na događaje i politiku Srbije. I zato nikada nisam tražio izgovore, nikada nisam tražio opravdanja, već sam se trudio da pronađem rešenja i da probleme zajednički rešavam. U svih tih 12 godina ma koliko smo stvari promenili, od rekordne nezaposlenosti do rekordne zaposlenosti, od deobe trećeg i četvrtog mesta po visini plata u regionu, do prvog mesta u regionu, od zemlje visoko zadužene do zemlje koja je dvostruko manje zadužena od proseka Evropske unije. Do toga, da smo uspeli da reindustrijalizujemo zemlju u dobroj meri, da veliki broj problema rešimo, i najvažniji od svega da budemo samostalno nezavisna zemlja koja vodi svoju politiku, a koje niko ne određuje ni pravce, a kamoli kako da se na dnevno-političkom nivou ponaša..

foto: Facebok/Aleksandar Vučić

- U skladu sa tim, primetili ste jednu neverovatnu stvar. To smo zajednički, vi i mi uspeli da uredimo, uprkos mnogima koji su sve dali i sve radili, da se tako nešto ne dogodi. Neki koji i danas prete rušenjima, uzurpacijom vlasti, proterivanjima, likvidacijama i svim drugim, sve vreme su bili na strani protiv Srbije. Ne zaboravite, to su ljudi koji su organizovali proteste i u vreme poplava. Tada su nas lažno optuživali da krijemo broj mrtvih, da spaljujemo ljude u peći koja ne postoji, nema visoke peći u Lazarevcu. Morali ste to da trpite, a tobož istina o strašnom stradanju koju krijemo nije mogla da se čuje nigde, već samo baš preko društvenih mreža i njihovih medija.

- Nije bilo dobro Bor kad smo pronalazili strateškog partnera. I danas ljudi u Boru imaju osim čistog vazduha i plate prosečne od 1.025 evra.

- Govorili su da zemlju pretvaramo u arapsku koloniju, pa smo bili "kineski robovi", pa "nemački robovi".

- Kada bih se sastao s nekim ko nije priznao nezavisno Kosovo tada bih bio izdajnik.

- Bili smo krivi i za monstruozna ubistva počinjena u OŠ "Vladislav Ribnikar" i u Duboni i Malom Orašju.

- Uvek je bilo potrebno srušiti Srbiju. Kako da obezbedimo plate ako ne prodajemo municiju.

-Bio sam kriv i za Srebrenicu. I za ponašanje u UN, gde sam štitio interese Srbije. Bio sam kriv i za Kosovo i Metohiju od početka. Bilo je važno samo da nikada nisam bio dovoljno dobar.

- Nijedan autoput nismo mogli da izgradimo od problema sa kamenolomima. Posečete li hrast vi ste ukleti, prokleti. Da to nismo učinili, danas bismo imali više od 600 povređenih ili mrtvih na Ibarskoj magistrali. Bili su protiv izgradnje pruge, Trga Republike, fontane na Slaviji, gondole, nikad ne bismo završili taj Hram Svetog Save da to mi nismo učinili i za sve smo mi bili krivi.

- Ne zaboravite da sam bio kriv i za Jovanjicu. Njima nije važno koliko toga mogu da slažu i izmisle, koliko puta neku laž mogu da izgovore.

foto: Facebok/Aleksandar Vučić

- Nekada je jedino pitanje u Srbiji bilo "mogu li da dobijem posao i da neko preživi da ne ode u inostranstvo". Danas su važna pitanja životne sredine. Meni je Srbija sve dala. Školovala me je na najbolji način, davala mi stipendiju u to vreme. Ja sam državni čovek već 30 godina. Država mi daje platu. Izdržava me, a moj je posao da vratim sve što mogu.

- Zašto sada tolika tenzija? Zato što im je potrebno rušenje vlasti. Pod dva, dajte da se struka pita. Smišljali su sumanute priče o ljudima sa dve glave. Kada smo postavili najbolji zdravstveni tim mogući, svih mogućih, onda su rekli "a, ne, ne, nisu ti lekari najbolji, bolji su Topalko, Seka Aleksić i Ceca Bojković".

- Je l ' stvarno verujete da Loznicu vole oni koji su je ugasili, više od mene i nas koji smo doneli odluku ne povećavajući javni dug da izgradimo autoput i velelepni stadion u Loznici. Ne verujem da je moguće da verujete da ja kao predsednik koji ima još dve i po godine mandata samo, da želim da otrujem svoje ljude na kraju svog mandata.

- Uvek ću biti na strani naroda, štitiću narod i nikad neću dozvoliti da se ijedno dete, starac ili starica razbole zbog naše političke neodgovornosti. I na kraju važna poruka svima koji su se uplašili kako će da me oteraju preko Drine: Meni je Srbija sve, živim za Srbiju, sve ove godine sam živeo za rešavanje svakog problema u Srbiji.

Predsednik je još jednom istakao da neće biti nikakvog kopanja još dve godine.

foto: Facebok/Aleksandar Vučić

Predsednik je prethodno poručio da se umorio od bezočnih laži naših političara i da im odgovor sledi večeras.

"Umorio sam se od bezočnih laži naših političara i spas potražio u šetnji sa Šarkijem i Zadom, koje sam na poklon dobio od princa Nasera iz Bahreina. Odgovor političarima sledi večeras", naveo je predsednik Vučić na Instagramu i dodao:

"P.S. Neće me proterati i neću da bežim. Od Srbije sam sve dobio i sve sam joj dao i boriću se svom snagom protiv kriminalaca i tajkuna koji bi da je unište".