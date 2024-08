A GDE ŽURITE?! Litijum se neće kopati bar još dve godine, ali HISTERIJA MORA DA SE PRAVI jer je jedini cilj promeniti vlast

Tolika povika na kopanje ruda, a stranka Dragana Đilasa 5. avgusta izdala saopštenje u kojem osuđuje vlast da "jeftino prodaje rudnik zlata Lece u Medveđi"! Sad odjednom, rudnici su dobri!

Istina, Đilas je promašio celu loptu, jer je rudnik privatno vlasništvo (ako se neko seća Bogićevića i "Farmakoma", njihovo je), i "vlast" sve i da hoće, ne može da ga proda ni jeftin ni skupo, ali je ovo saopštenje još jedan od primera u dugačkom nizu da je jedini cilj histerične kampanje čiji smo svedoci ovih meseci – rušenje Aleksandra Vučića. I kodno ime same akcije to svedoči: "Pad zida"!

Litijum, i navodne štetne posledice njegove eksploatacije imaju zadatak samo da odvuku pažnju javnosti – kao kad vas džeparoš u tramvaju kao slučajno mune laktom u rebra dok vam vadi novčanik iz džepa.

U udžbenicima o nasilnom preuzimanju vlasti kao jedna od načina navodi se permanentno i uporno vršenje pritiska na nosioce vlasti, mesecima i godinama. Povod, kažu, nije važan, bitno je samo izazivati tenzije: zbog cena hleba, zbog lošeg saobraćaja, zbog poplava… i čekati da se vlast, zbog pretpostavljenog zamora materijala, u jednom trenutku – nekad i bez ozbiljnog povoda – sruši. Sve smo to videli: Vučić je bio kriv kad se Kolubara izlila u Obrenovcu, Vučić je spustio cenu jeftine salame da bi se rugao narodu, Vučić je bio kriv za masovna ubistva u maju prošle godine (i još nije izjavio saučešće porodicama nastradalih), Vučić daje Kosovo (ali nikako da ga da), Vučić namerava da potruje Srbiju otvaranjem rudnika litijuma (i to sa Nemcima, blizu Cera gde smo junački pobedili Nemce)… I stalno protesti i blokade „do ispunjenja zahteva“ (iako im nikad zahtevi nisu ispunjeni), ustanci i bune. I isti govornici: par glumica, jedan sudija, jedan ili dva akademika, i nekoliko „aktivista“ (to se uz imena sagovornika gazda Šolakovih medija stavlja kad ništa drugo do sada nisu uradili u životu)…

Sad imamo miting u Beogradu „Nećete kopati!“ Traži se zabrana svih geoloških istraživanja u Srbiji! I zabrana kopanja!

Samozvani „ekolozi“ još malo pa će zabraniti i kopanje bunara, a propisaće i dubinu oranja: do 30 cm u redu sve preko toga – mnogo je. Tanji se Zemljina kora, može da pukne a ko zna šta spava u dubini i kakvo zračenje kroz rupu ili rudnik može da izađe. A može da pokulja i ono more koje je ispod Mačve i Jadra otkrio Zelenović, pa da nas sve podavi! To je ta logika, taj um… Ali, u onom udžbeniku za osvajanje vlasti ne piše da se demonstracije za pritisak moraju organizovati pametnim povodom. Jok, svaki je razlog dobrodošao… I svako ko hoće da viče protiv vlasti neka viče.

Jer, šta ćemo imati u subotu? Imaćemo Čarlija Čaplina koji je čitav jedan film snimio o kucanju na otvorena vrata. Urnebesno! Isto to ćemo gledati u subotu.

- Nećete kopati! - viču naši rođaci iz Jadra.

- Nećemo! - odgovara vlast.

- Kako nećete? Mi mislili… - pitaju zbunjeno. Okreću se, traže Đilasa da im objasni, s on se sakrio.

- Tako lepo, nećemo. U naredne dve godine nikakvi novi rudnici nisu predviđeni, a posle ćemo videti – kaže vlast.

- Pa što smo mi došli?

Ne znamo da li će baš ovako pitati, ali odgovor je sledeći: zato što opozicija nije umela da smisli nijedan drugi razlog za održavanje napetosti u društvu tokom ovog leta.

A što se kopanja tiče, sezona poljoprivrednih radova je u punom jeku, Oni koji žive od zemlje, kopaju uveliko. Oni koji žive od navodne brige za poljoprivredu – mitinguju.

N. N.

