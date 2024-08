OVO NE RAZUME SAMO ONAJ KO NEĆE: Vučić posložio stvari kristalno jasno! NAPADNUTI SMO!

Sinoćno obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića sasvim je precizno detektovalo i razobličilo neke procese koji su sinhronizovano pokrenuti samo sa jednim ciljem - destabilizacija, slabljenje, pa čak i gaženje države Srbije. Teško je posle ovoga ne razumeti šta se trenutno dešava u Srbiji i šta se želi od nje napraviti. Teško je i dalje se praviti naivan i ne priznati pravu istinu: Napadnuti smo istovremeno sa nekoliko strana.

Sinhronizacija događaja je očigledna i to više niko ne može da ospori. Nasilna promena vlasti konstantna je pojava koja se sporadično pojačava. Ovo je momenat kada je možda i najagresivnija do sada. Protesti protiv kopanja litijuma jasna su manifestacija pokušaja destabilizacije države. Režim Aljbina Kurtija krenuo je u još opasniji teror i pravi od Kosova i Metohije teren za veliki požar. Niko valjda ne misli da je najavljeni protest Albanaca u Bujanovcu spontano zakazan za ponedeljak. Podiglo se na noge sve što želi da Srbija bude na kolenima. Sve to prati medijska mašinerija Dragana Šolaka koji obilato potpiruju ove opasne procese. Ovde ništa nije slučajno i ništa nije naivno da bi se ignorisalo.

Predsednik Vučić, da podsetimo, obratio se sinoć putem zvaničnog Fejsbuk naloga građanima Srbije i jasno i otvoreno posložio činjenice.

Obraćanje predsednika Srbije, koje prenosimo u celosti, dobro pročitajte:

- U prethodnih 12 godina, od kada sam bio i prvi potpredsednik vlade, i predsednik vlade i predsednik Srbije, svakako sam bio neko ko je u dobroj meri uticao na događaje i politiku Srbije. I zato nikada nisam tražio izgovore, nikada nisam tražio opravdanja, već sam se trudio da pronađem rešenja i da probleme zajednički rešavam. U svih tih 12 godina, ma koliko smo stvari promenili, od rekordne nezaposlenosti do rekordne zaposlenosti, od deobe trećeg i četvrtog mesta po visini plata u regionu, do prvog mesta u regionu, od zemlje visoko zadužene do zemlje koja je dvostruko manje zadužena od proseka Evropske unije. Do toga, da smo uspeli da reindustrijalizujemo zemlju u dobroj meri, da veliki broj problema rešimo, i najvažniji od svega da budemo samostalno nezavisna zemlja koja vodi svoju politiku, a koje niko ne određuje ni pravce, a kamoli kako da se na dnevno-političkom nivou ponaša...- naveo je Vučić na početku obraćanja i nastavio:

foto: Printscreen RTS

- U skladu sa tim, primetili ste jednu neverovatnu stvar. To smo zajednički, vi i mi uspeli da uredimo, uprkos mnogima koji su sve dali i sve radili, da se tako nešto ne dogodi. Neki koji i danas prete rušenjima, uzurpacijom vlasti, proterivanjima, likvidacijama i svim drugim, sve vreme su bili na strani protiv Srbije. Ne zaboravite, to su ljudi koji su organizovali proteste i u vreme poplava. Tada su nas lažno optuživali da krijemo broj mrtvih, da spaljujemo ljude u peći koja ne postoji, nema visoke peći u Lazarevcu. Morali ste to da trpite, a tobož istina o strašnom stradanju koju krijemo nije mogla da se čuje nigde, već samo baš preko društvenih mreža i njihovih medija.

Predsednik Vučić je podsetio da su isto to ponavljali u koroni.

- Isto su govorili da krijemo broj mrtvih, da nije dovoljno to što smo vakcine obezbedili, respiratore, jer vakcine nisu potrebne, respiratori nisu potrebni, da je reč o nepostojećoj bolesti, iako nam je ona desetine hiljada ljudi oduzela. A onda, povrh svega, upali su u Narodnu skupštinu, nezadovoljni činjenicom da smo sve to, sve lekove i sve što je potrebno bilo obezbedili brže i bolje od svih ostalih - kazao je i nastavio:

- Bili su protiv železare, nije bilo dobro da Kinezi dođu, iako smo godinama krvarili i gubili 12 miliona dolara na mesečnom nivou. Nije bilo dobro Bor, kada smo pronalazili strateškog partnera, iako su ga u potpunosti uništili i doveli do milijardu i 200 miliona evra gubitka. I danas ljudi u Boru imaju, osim čistog vazduha i plate prosečno od 1.025 evra. Nije bilo dobro, podsetiću vas, ni kada smo Er Srbiju formirali kao kompaniju. Bili su protiv toga i govorili da sve uništavamo. Danas je Er Srbija najbolja kompanija u celom regionu, koja prevozi milione i milione putnika, najpouzdanija i najsigurnija.

- Govorili su nam da zemlju pretvaramo u arapsku koloniju, sećate se kako su se oblačili u arapsku nošnju da bi pokazali da neće da budu arapski robovi. Zato smo postali kineski robovi, pa smo postali nemački, po potrebi smo bili ruski, kako im je šta odgovaralo. Samo nikada nije bilo istinito.

- Govorili su za sankcije Rusiji, da smo time zaboravili na naš evropski put, a kada bih se sastao sa nekim iz Ukrajine, bio to Zelenski ili Kuleba, koji očigledno nisu prijateljski nastrojeni prema nezavisnom Kosovu, tada bih bio izdajnik, po potrebi. Jedan dan budete izdajnik, drugi dan rušite evropsku politiku.

Vučić je rekao da je bio kriv za monstruozna ubistva počinjena u OŠ "Vladislav Ribnikar" i u Duboni i Malom Orašju, za KiM, Srebrenicu i za ponašanje u UN, gde, je kako kaže, štitio interese Srbije. Dodao je da je bio kriv za davanje novca Zvezdi i Partizanu, za spomenik Stefanu Nemanji i Jovanjicu, koju danas više niko ne pominje.

- Bili smo krivi i za monstruozna ubistva počinjena u OŠ "Vladislav Ribnikar" i u Duboni i Malom Orašju.

- Uvek je bilo potrebno srušiti Srbiju. Kako da obezbedimo plate ako ne prodajemo municiju.

- Bio sam kriv i za Srebrenicu. I za ponašanje u UN, gde sam štitio interese Srbije. Bio sam kriv i za Kosovo i Metohiju od početka. Bilo je važno samo da nikada nisam bio dovoljno dobar.

- Nijedan autoput nismo mogli da izgradimo od problema sa kamenolomima. Posečete li hrast vi ste ukleti, prokleti. Da to nismo učinili, danas bismo imali više od 600 povređenih ili mrtvih na Ibarskoj magistrali. Bili su protiv izgradnje pruge, Trga Republike, fontane na Slaviji, gondole, nikad ne bismo završili taj Hram Svetog Save da to mi nismo učinili i za sve smo mi bili krivi.

- Ne zaboravite da sam bio kriv i za Jovanjicu. Njima nije važno koliko toga mogu da slažu i izmisle, koliko puta neku laž mogu da izgovore.

- Objasniću vam zašto to rade. Nekada je pitanje bilo da li može da se preživi, a danas je to životna sredina. Meni je Srbija sve dala. Školovala me, dala mi stipendiju, ja sam državni čovek 30 godina, država mi daje platu. Moj je posao da za državu dam sve, borio sam se za nju sve vreme. Zašto je krenula hajka oko litijuma. Malo ko zna kako bi izgledao rudnik. Pod jedan kopanja bilo kakvog još najmanje dve godine nema. A zašto onda sada ovolika tenzija? Pa logično je - zato što im je potrebno rušenje vlasti, moje rušenje. To je osnovni cilj - rekao je predsednik i dodao da treba da se dozvoli struci da se pita.

- Je l ' stvarno verujete da Loznicu vole oni koji su je ugasili, više od mene i nas koji smo doneli odluku ne povećavajući javni dug da izgradimo autoput i velelepni stadion u Loznici. Ne verujem da je moguće da verujete da ja kao predsednik koji ima još dve i po godine mandata samo, da želim da otrujem svoje ljude na kraju svog mandata.

- Na kraju moja poruka za svima koji su se uplašili i zabrinuli posle najava kako će da me proteraju preko Drine, kako ću da učim da plivam, trčim i bežim. Meni je Srbija sve, živim za Srbiju. Sve ove godine sam živeo za rešavanje svakog problema u Srbiji, borio se za svaku pobedu u sportu, kulturi, ekonomij, politici i nikada mi to nije bilo teško. I najponosniji sam predsednik na celom svetu, zato što sam predsednik Srbije. Neće biti rušenja na ulicama, u Srbiji će se vlast birati na izborima.

foto: Facebook/Aleksandar Vučić

- To što neki zamišljaju da će nasiljem da promene nešto, neče promeniti ništa. Ja da bežim i da idem bilo gde drugo, ne pada mi na pamet! Srbija je mesto gde sam se rodio, Srbija je mesto za koju sam sve dao, koja je meni sve dala, Srbija je mesto gde ću da umrem. Nikada je neću napustiti! I boriću se zajedno sa vama do kraja, za pristojnu i modernu Srbiju! Nema predaje! - zaključio je predsednik Aleksandar Vučić.

Predsednik je prethodno poručio da se umorio od bezočnih laži naših političara i da im odgovor sledi večeras.

"Umorio sam se od bezočnih laži naših političara i spas potražio u šetnji sa Šarkijem i Zadom, koje sam na poklon dobio od princa Nasera iz Bahreina. Odgovor političarima sledi večeras", naveo je predsednik Vučić na Instagramu i dodao:

"P.S. Neće me proterati i neću da bežim. Od Srbije sam sve dobio i sve sam joj dao i boriću se svom snagom protiv kriminalaca i tajkuna koji bi da je unište".

Bonus video:

00:23 Aleksandar Vučić