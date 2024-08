MINISTARKA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI PROGOVORILA O SVOJOJ DIPLOMI! Kažu za mene da sam Putinov čovek, smeta im što je Institut RUSKI

Ministarka za brigu o porodici u Vladi Republike Srbije Milica Đurđević Stamenkovski ovih dana je u centru pažnje domaće javnosti zbog svoje diplome.

Gospođa Đurđević Stamenkovski je gostujući na Kurir televiziji govorila i o svom formalnom obrazovanju. Nakon što je objavljeno da ministarka nije završila fakultet koji je upisala, već izvesni ruski institut, voditeljka emisije Puls Srbije na Kurir televiziji Anastasija Čanović pitala ju je da odgovori na ove optužbe.

Ona, međutim, nije decidno rekla da li je završila Fakultet političkih nauka već se branila ovim rečima:

- Napadi na mene kontinuirano traju mesecima. Intenzivirani su poslednjih mesec dana. Kao da određeni mediji imaju kvotu koju na dnevnom nivou treba da ispune u potrebi da fabrikuju tekstove u kojima sam ja oklevetana, u kojima sam dehumanizovana, satanizovana, u kojima je pogrešno interpretirano i protumačeno sve što se mene tiče - rekla je ministarka.

Na insistiranje voditeljke da konkretno kaže o čemu se radi, istakla je:

- Dakle, ukoliko se vratite mesec dana unazad, videćete da je sve krenulo sa banalizacijom naše aktivnosti koja je bila usmerena ka podršci, jednoj skromnoj podršci, ali kako god bilo nikome nismo odmogli. Jednoj skromnoj podršci porodilištima koji su od nas tražili određenu donaciju mi smo upriličili u skladu sa našim mogućnostima s obzirom na to da nismo nadležni za zdravstvene institucije. To je potpuno omalovaženo da mene više apsolutno ništa ne iznenađuje. Vidim da se sada spekuliše o svemu, pa i o institucijama određenim u Ruskoj federaciji, iako je javnost u Srbiji apsolutno upoznata sa time. To je opštepoznata stvar da je rusko obrazovanje jedno od najkvalitetnijih u svetu i da institucije poput Lomonosova, kada osnuju određene fakultete, određene institute, da to samo upućuje na jedan zaista vanredni kvalitet i na nešto što može da ospori samo neko ko je zlonameran.

Kada ju je voditeljka opet pitala šta je zapravo istina, ministarka je rekla da je targetirana kao Putinov čovek u Vladi.

- Vidite, ti napadi koji su svakodnevni, ja sam imala dva izbora. Jedan je da pišem demantije 24 sata, jer statistički ću vam reći, 48 tekstova dnevno poslednjih mesec dana objavljuju protiv mene. Istina je apsolutno da je sve u vezi sa mnom transparentno, da se sve afere apsolutno fabrikuju na dnevnom nivou, da se osporava jedna institucija pod parolom da je na njenom čelu nekakav Putinov čovek. Ona je do te mere banalna, da ja uopšte ne želim time da se bavim. Zašto ne želim time da se bavim? Pitanje mog obrazovanja ne sme da se stavlja u politički kontekst. To što neko smatra da određene institucije nisu podobne, samo što se nalaze na teritoriji neke zemlje koja njima nije po političkoj meri, to je njihova stvar.

