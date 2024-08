NEONACISTI I DEO OPOZICIJE U ZAJEDNIČKOM STROJU NA PROTESTU! Petričković: Njihova ključna zamisao je DESTABILIZACIJA DRŽAVE i haos

Na društvenim mrežama i različitim Telegram grupama šire se pozivi neonacističkih organizacija koje imaju brojne kanale sa sličnim grupama u inostranstvu, da se njihove pristalice pridruže delu opozicije na sutrašnjem političkom protestu u Beogradu.

Profesor Falukteta političkih nauka Milan Petričković nema sumnju, kako ističe u razgovoru za Kurir, da je njihova ključna zamisao destabilizacija države i pravljenje haosa.

- Tu nema ekologije, niti političkih ideja, već je to manje više sinhronizovana i orkestrirana ujdurma iza koje stoje zapadne obaveštajne službe, a ove organizacije su filteri koje predstavljaju produženu ruku službe. Ključna zamisao je destabilizacija i pravljenje haosa. To je već uhodana metodologija i obrazac koji se koristi kada je cilj da se unesu turbulencije na svakom nivou. Onda dolazi do agresije i anarhije, ali mislim da nemaju dovoljno potencijala, jer im je neophodna podrška kritične mase koje nema - rekao je Petričković.

foto: Kurir televizija

On je dodao da će od haosa i destrukcije koju će orkestrirati te organizacije štetu imati najviše građani, koji, u ubedljivoj većini, ne podržavaju metode i ideologiju ovih organizacija.

- Oni mogu da prave nerede, a cilj im je da se na javnoj sceni pokuša iskonstruisati stepen netolerancije i nepriznavanja državnih institucija i dolaska do nečega što nije dobro. Njihove želje bi bile da to bude neki novi "Majdan", ali država ima snage i iskustva da se izbori sa tim, jer ovo nije prvi pokušaj. Prethodni je bio neuspešan, a računali su na kartu destabilizacije nakon izbora, tako da im neće poći za rukom ni ovaj put. Građani će imati štete od blokada i od udaranja po džepu, u slučaju da bude rušilačkih ispada i materijalne štete. U suštini, ideja je da se krene ka "Majdanu", ali nemaju snage, a raspoloženje većine građana van tih radikalnih struja je da neće dati svoj doprinos tome - zaključio je Petričković.

Kurir.rs