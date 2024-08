"VREME JE DA STRUKA GOVORI A NE MANIPULATORI" Đukanović: Bestidno, pokušavaju nasilno da sruše vlast (VIDEO)

Član Predsedništva SNS Vladimir Đukanović komentarisao je najavljeni protestni skup građana protiv iskopavanja litijuma u Srbiji.

Време је да струка говори, а не манипулатори. Сутра на протесту не говори струка, нити људи који имају било какве везе са рударењем литијума. Говоре две глумице, говоре људи који питање је да ли и средњу школу имају и јасно је да ту нема ничег што је рационално и на науци… pic.twitter.com/0AB0J9xMge — Владимир Ђукановић 🇷🇸 (@adv_djukanovic) August 9, 2024

- Na dan pred, kako neki najavljuju strahovite i velike proteste, proteste koji će smeniti vlast, odbrojavaju nam sate, tika taka, jedva čekaju da nas smeste u zatvor i tome slično. Ja vam se javljam, želeći pre svega da se obratim racionalnim ljudima. Ovi iracionalni što zloupotrebljavaju svakako ljudsku i normalnu narodnu brigu, da li će ljudi da budu u takvom okruženju sa životnom sredinom koja nije adekvatna, to je potpuno normalno, nije normalno obmanjivati ljude i lagati ih na tu temu, ali mislim da je Marija Zaharova kao portparolka Ruskog ministarstva spominje poslova jako dobro definisala šta sve nama može da se dogodi, odnosno ona je sama rekla da je prirodna zabrinutost naroda zloupotrebljena, odnosno da određene nevladine organizacije, zapadni faktor pre svega, želi da destabilizuje Srbiju i na taj način da urušava vlast. Mislim da je ona tu veoma precizno pogodila.

- Dakle, s narodom mora da se razgovara, s narodom mora da se priča, to je greška vlasti što od starta nije ljudima više pričala o ovoj temi, o neophodnosti, inače, litijuma kao kritičnog minerala bez koga se neće moći u budućnosti, jednostavno morate to da prihvatite kao činjenicu, ali zanimljivo je da nama ovde pričaju o rudarenju litijuma ljudi koji nemaju apsolutno nikakve veze ni sa čim. Vi recimo imate, neretko je na ovaj protest išao profesor arhitektonskog fakulteta koji nema pojma o geologiji, nema pojma o rudarstvu. Pa recimo imate ovoga što je šumarski fakultet, vidim da je otišao na odmor kao veliki revolucionar, prvo je ovde popaljivao narod, govorimo o Ratku Ristiću, prvo je ovde palio ljude, izmišljao koješta, pričao gluposti, ali valjda je to sve činio zbog svoje neke političke ambicije koju inače ima, ali realno kad pogledamo, ovaj čovek je pričao besmislice potpune, i neko ko je prošao od levo-liberalne političke opcije kao što je zeleno-levi front i već da je tamo bio kod ovih lažnih ekologa, pa je sad došao na neku ekstremnu desnu poziciju kod Nestorovića, jasno govori o kakvom se profilu čoveka radi, ali neću uopšte da ulazim kod njega. Ali kad vi pogledate ko sve tamo govori, to su ljudi koji veze nemaju sa rudarstvom i sa geologijom, to su ljudi koji nemaju apsolutno nikakve reference da o tome pričaju. Znači, ja ne volim o tome da pričam, jer ja sam pre svega diplomirani pravnik i advokat. Ja nemam nekakvu referencu da pričam o tome da li je to bezbedno ili nije. Ali čitam ono što struka kaže i ja mislim da ovde mora struka da kaže poslednju reč.

- Vi pogledajte sutra ko će govoriti na tom protestu. Govoriće dve glumice. Nijedna ni druga blage veze nemaju o rudarenju litijuma. Znači, pojma nemaju ni o čemu. Govoriće dvoje lidera tog protesta, onaj Kokanović i ona Brailović, žena, nemoj veze, nisače, ne zna da li srednju školu ljudski imaju. Svano, znači, nije ni bitno. Tek oni nemaju pojma i još petog učesnika traže. Znači, ti ljudi će nam govoriti da rudarenje litijuma nije zdravo, ugrožava životnu sredinu. Oni koji pojma nemaju ni o čemu. I sad vi pogledajte koja je to manipulacija. Ali ako se javi neki profesor sa Rudarskog geološkog fakulteta i kaže ljudi to nije tačno, e, onda je on Rio Tintov, lobista, onda je on Vučićev bot i tako dalje. Znači, ja ovde uopšte ne želim da se obraćam ljudima koji su ekstremno protivi i koji su iz političkih razloga sve ovo odradili. Ja ovde se obraćam ljudima koji žele da čuju šta struka kaže. Ja savetujem ljudima da se baziraju na tome šta kaže struka. Znači, da istražuju o tome, da čitaju o tome, da vide da je sve tehnologije uzapredovalo, da shvate da kritični mineral kao što je litijum, odnosno u našem slučaju jadarit, da jednostavno on mora da se vadi iz zemlje jer neće moći čovečanstvo unapred da ide.

- Ali, naravno da je najvažnije, i to je ključna poruka koju predsednik države ističe, ništa se neće raditi ukoliko postoji i najmanja sumnja da će doći do zagađenja životne sredine. Ništa se tada neće raditi. I mislim da je to najvažnija poruka. Meni je jasno zašto se neko sada diže, pravi haos, pravi cirkus, ne želi nikakve razgovore, iako čak i kad bismo ušli u tu neku fazu rudarenja litijuma, ona tek za dve godine bi možda mogla da počne. Možda mogla da počne, ne da će da počne, nego možda može da počne. Do tada vi morate da prikupite sve moguće garancije, prvo naše struke, pa potom naravno i evropske čitave struke, pa potom naravno i ovo što smo rekli o garanciji od Nemaca i tako dalje. Znači sve moguće garancije ćemo tražiti kako ne bi došlo do toga da bude bilo kakvog zagađenja životne sredine. Te priče, znate, nas žele da zatruju, žele da nas potruju, postavlja se pitanje što bi to neko radio? Kome je to motiv? Ja samo pokušam racionalno da pričam. Zašto bi nekome bio motiv da truje naš narod? Koji je smisao toga? Ili kada neko kaže Vučić hooći da nas zatruje, a što bi to Vučić radio? Pa Vučić je najviše baš glasova dobio u Loznici, u Krupnju, u Mačvi, u Bajinoj Bašti. I da li zaista neko može da poveruje to da neko ima tu percepciju?

- Znači taj rudnik u jadru je pre svega podzemnog karaktera, znači to je prva i osnovna stvar koju moramo da znamo, znači nije površinski nego je podzemni, i 65 puta je manji od Kolubare. A mi da nemamo Kolubaru pitanje je kako bi ljudi živeli u tom delu Valjevske nahije, što bi se reklo, jer jednostavno taj rudnik je naša kičma razvoja. Da ne govorimo o Kostolcu, da ne govorim naravno o Majdanpeku, Boru i tako dalje, Resavici i tome slično, ti rudnici su hranili naš narod. Rudarstvo je bila vrlo razvijena grana od srednjeg veka kod nas pa nadalje, i te priče bićemo rudarske kolonije, to su idiotizmi. Zato što, neko kaže zašto ne razvijamo poljoprivredu, nije tačno, mi te i te kako razvijamo poljoprivredu, pokušamo da ljudima objasnim šta je suština. Poljoprivreda je privredna grana koja se finansira iz budžeta, mi kao građani Republike Srbije finansiramo tu privrednu granu. Važna nam je iz mnogo razloga, pre svega da imate bezbednost što se tiče ishrane, što se tiče hrane, vi morate da obezbedite tu vrstu bezbednosti, i to je sa tog strateškog aspekta veoma važna grana. Važna je zato što hrani dosta porodica koje se bave poljoprivredom, posebno ovi koji se bave i preradom i tako dalje, znači vrlo, vrlo važna grana naše privrede. Ono što je suština, poljoprivreda ne može da razvija državu. Da bi se poljoprivreda što više razvijala, potrebna je što snažnija privreda jedne zemlje. Zašto? Zato što tada punite budžet. Veći vam je buđet samim tim te subvencije koje dajemo, koje mi poreski obveznici plaćamo, će biti veći za samu poljoprivredu. Praktično taj rudnik, ukoliko bi krenuo da radi, odnosno ako bismo mi uopšte krenuli da eksploatišemo litijum i da razvijamo proizvode, odnosno da pravimo proizvode koji su, gde je litijum ključna komponenta, znači baterije, električne automobile, sve ono što naravno ide uz to. Samim tim vaša privreda je dosta snažnija, više novca u budžetu, više novca za poljoprivredu. To je ono što suštinski treba građanima da pojasnimo. Ako postoji najmanja sumnja da će neko biti zatrovan, mi nećemo rudaliti litijum. I to je to. Prosto to je to. Tako da mi nije jasno zašto neko uopšte protestuje, zašto odbija bilo kakav razgovor, zašto odbija bilo kakvu priču, pa ajde ljudi na referendum, ajde na izbore, na šta god hoćete. Ne, neće ništa, nego eksplicitno hoćemo da vi to zabranite i da se to nikada ne iskopava. Pa čekajte, zašto? Pa nisu u Argentini budale, u Portugalu kreteni, da su u Finskoj idioti, da su u Nemačkoj idioti, da su u Nemačkoj idioti da sami sebe da truju. Austrija kreće u Alpima sada da radi. Znači, soložićete se da su Alpi ipak nešto što je prirodno bogatstvo. Takva je jagma za litijumom, da se bukvalno sukobi u svetu vode zbog toga.

- Vreme je da struka govori, a ne manipulatori. Sutra na protestu ne govori struka, niti ljudi koji imaju bilo kakve veze sa rudarenjem litijuma. Govore dve glumice, govore ljudi koji pitanje je da li i srednju školu imaju i jasno je da tu nema ničeg što je racionalno i na nauci utemeljeno da se čuje. Bestidno je manipulisati narodom koji je razumljivo uplašen za svoju životnu sredinu. Baš je Marija Zaharova danas lepo rekla da su kroz manipulisanje sa narodom NVO sektor i zapadne službe želele da proizvedu efekat destabilizacije Srbije i državnog rukovodstva i da pokušaju nasilno da sruše vlast na temi o kojoj struka još ništa nije rekla - istakao je Đukanović.