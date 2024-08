UŽIVO REZULTATI 100 DANA RADA VLADE: Premijer Vučević se obraća građanima: Temelj, sigurnost, snaga, napredak - SRBIJA RADI

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević predstavlja rezultate 100 dana rada Vlade Srbije. Predstavljanje rezultata počelo je u 17.30 časova u Etnografskom muzeju.

Vučević je pozdravio sve ministre, predstavnike institucija države Srbije i građane.

- Podelio sam predstavljanje u pet celina. Prva su naši temelji, druga sigurnost, zatim snaga, napredak, i peta je fokus rada Vlade, a to je poruka "Srbija radi". Mi smo Vlada kontinuiteta. To sa ponosom ističemo - naglasio je on.

Pitanje Vlade kontinuiteta nije samo pravno pitanje, već i pitanje identiteta.

- Baš zato smo odlučili da se Vama, građanima naše države, obratimo iz Etnografskog muzeja, srcu naše kulturne baštine. Mestu koje nije samo muzej, već podsetnik na ono što moramo da radimo i poštujemo - rekao je premijer.

Vučević dodaje da kultura nije samo nasleđe, već i most ka budućnosti.

- Srbija se ponosi svojim bogatstvima, istorijom, tradicijom, plodnom zemljom, a možda najviše zajedništvom i solidarnošću. Povezani smo sa precima, i naša je dužnost da to prenesemo na generacije koje dolaze - kazao je on.

Cilj Vlade je sveopšta dobrobit, kaže premijer, i dodaje da će početi od porodice, kao temelja društva.

- Porodica je svetinja, i naša briga o svakoj porodici biće sve veća. Očekujemo usvajanje novog zakona koji će doneti sve veća izdvajanja u pronatalitetnu politiku, za svu decu rođenu od 2024. godine. Za prvo dete je jednokratna isplata od 500.000 dinara, za drugo 600.000, u 24 rate. Za treće 2 miliona i 280 hiljada dinara, a za četvrto 3.180.000 dinara u 120 mesečnih rata - naglasio je premijer.

Dodao je da je svima značajno koliko je to veliki iskorak, i kaže da je na inicijativu predsednika Vučića napravljena kompletna analiza svih porodilišta u Srbiji.

- Uradićemo rekonstrukciju svih porodilišta. Trenutno traju radovi u Boru, Majdanpeku, Knjaževcu, Negotinu i Kladovu. I to je tek početak - rekao je premijer.

Vučević je naglasio da je ekonomija osnov svega, i da je rast našeg BDP omogućio da realizujemo sve postavljene ciljeve.

- Rast BDP nije samo isticanje nekih statističkih istraživanja. Poštovani građani, rast BDP je osnov i uslov da nam rastu plate i penzije, da gradimo sve puteve, uslov da gradimo pruge, da izdvajamo više za Vojsku Srbije, da ulažemo za obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu zaštitu - kazao je on.

Rekao je da smo u prvom kvartalu imali rast BDP od 4,7 odsto, i da prve procene za drugi kvartal iznose 4,2 odsto.

- To je uslov za rast minimalne zarade i penzija. Prosečna neto zarada u Srbiji je 855 evra, ali naš cilj do kraja 2024. godine je da prosečna zarada bude 927 evra. A da vas podsetim, 2012. godine prosečna zarada bila je 366 evra. Do kraja 2027. godine ciljamo da prosečna plata bude 1400 evra. To je naš cilj, i za to smo vam odgovorni - rekao je premijer.

Posebno je naglasio da ćemo brinuti o našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji.

Sigurnost

Govoreći o sigurnosti, premijer kaže da će vrlo brzo Srbija ući u sistem 112, što znači da će svi koji imaju telefon, bez obzira da li su u romingu ili ne, moći što pre da dobiju najbržu moguću pomoć.

Rekao je da nema sigurnosti bez zaštite životne sredine i ekologije, i naglašava da je to naša obaveza.

- Da bi svaki pojedinac imao kvalitetan život. To je pre svega naša obaveza prema deci i unucima. To je jedan od ključnih prioriteta u radu Vlade Srbije. I rešavaćemo i nasleđene probleme, deponije, prečišćavanje voda, sve ćemo rešavati - kazao je premijer.

Vučević dodaje da je mnogo urađeno za zdravstveni sistem, ali da može još mnogo toga da bude urađeno.

- Mi samo u jednom postupku nabavljamo opremu u vrednosti od 70 miliona evra. To znači da će u celoj Srbiji biti najsavremeniji medicinski aparati. Mi gradimo dva klinička centra, veliki broj bolnica. Pitanje zdravstva je ulaganje u lekare, tehničare, ali i u nemedicinsko osoblje - rekao je on.

Podsetio je na besplatne preglede, gde je preko 115.000 ljudi bilo pregledano, i da su kod 10 odsto ljudi pronađena oboljenja, što će pomoći njihovom pravovremenom lečenju.

- Mnogo ulažemo u Vojsku Srbije, a mnogo toga ne objavljujemo. Svi u lancu komande rade na jačanju Vojske Srbije. Renoviramo kasarne, na stanovima za pripadnike Vojske Srbije, i naša namenska industrija radi na snabdevanju naše armije. Mi smo bezbedni, zbog brige o ljudima svakog dana. Srbija radi za svoje građane, i zato svako ima pravo na dobro zdravstvo, zdravu životnu sredinu, i na jaku i stabilnu Srbiju - rekao je premijer.

Snaga

Snaga jedne države je ekonomija, kaže Vučević, i podseća na sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom.

- To je nešto što mora da raduje sve, otvorili smo ogromno tržište za naše privrednike. Potpisali smo i sporazum o slobodnoj trgovini sa Egiptom, ogromna prilika za našu privredu, posebno poljoprivredu. Čekaju nas pregovori sa Južnom Korejom i velikim brojem latinoameričkih i afričkih država - ističe on.

Vučević kaže da snaga naše države leži i u energetici, i dodaje da su prirodna bogatstva Bogom dana, za razvoj države i boljitak naroda.

- Ako budemo pametni, ne ponesu nas podele, to će biti naša prednost. Završavamo i Kostolac B, pravimo i vetropark. Tamo gde su bili otkopi i ugalj, ulazimo sa zelenom energijom. Idemo i sa reverzibilnom elektranom Bistrica, i naravno, kao što sam rekao, sve to radimo na pametan i odgovoran način - rekao je premijer.

Vučević podseća na velika izdvajanja za poljoprivrednike, i kaže da u tome leži veliki potencijal za našu državu.

- Obrazovanje je naravno jedan od temelja društva. Moramo raditi na tome i kao Vlada Srbije, ali i kao roditelji i građani Srbije. Što se privrede tiče, dovodimo i velike kompanije, ali i jačamo mala i srednja preduzeća, domaćoj privredi, ženama na selu, malim kompanijama. Dajemo veliki broj grantova, država daje ljudima novac da krenu u sopstvene biznise - dodaje on.

Posebno je apostrofirao projekat EXPO, koji je nazvao generatorom razvoja.

- Čitav niz projekata u celoj Srbiji je vezan za to, ne samo jedan grad. To će nam pomoći i oko geopolitičkih pitanja, kada vam dolaze ljudi iz celog sveta vi jačate svoje geopolitičke pozicije - rekao je premijer.

Vučević naglašava da naša snaga dolazi iz zajedništva, i da je cilj toga bolja budućnost naše otadžbine - Srbije.

Napredak

Premijer je rekao da je napredak vezan za infrastrukturne projekte, i da je samo u ovom trentutku u izgradnji 649 kilometara novih puteva.

- Putevi nisu samo pitanje cene, već i bezbednosti i bržeg putovanja. Da vam treba manje vremena od kuće do posla. Naravno, pored drumske infrastrukture, ulažemo i u železničku. Čekamo partnere iz Mađarske da spojimo brzu prugu od Beograda do Budimpešte. Radi se i izmeštanje i rad na pruzi Niš-Dimitrovgrad, i sa EU radimo južni kraj brze pruge, od Beograda ka Nišu, pa dalje ka Leskovcu i Vranju - kazao je on.

Vučević dodaje da je otvoren novi terminal na aerodromu Car Konstantin u Nišu.

- Što se tiče železnice, prvi od pet vozova iz Kine je stigao, i naći će se na našim šinama. Napredak nije odavno sam sebi cilj, već put kojim ćemo nastaviti. Želimo bolji životni standard za sve naše građane, i neprestano radimo da to ostvarimo - kazao je premijer.

Podsetio je na otvaranje naučno-tehnoloških parkova, što će pomoći otvaranju startap kompanija.

- Posebno sam zahvalan i želim da čestitam svim našim mladim takmičarima na svim takmičenjima u svetu, oni su budućnost naše države - naglašava on.

Istakao je i učešće naših sportista na Olimpijskim igrama, i izrazio je radost zbog novih medalja koje su danas osvojene u vaterpolu i tekvondu.