VUČIĆ POTVRDIO - STIGLO UPOZORENJE IZ RUSIJE: Ljudi specijalizovani za to rade svoj posao! Građani, ne sekirajte se

Predsednik Aleksandar Vučić potvrdio je danas da je iz Ruske Federacije stiglo upozorenje o pripremama nereda i državnog udara.

- Dobili smo danas zvanične informacije iz Ruske Federacije, stigle su zvaničnim kanalima. Bavimo se time, za to je nadležna BIA, ljudi specijalizovani za to rade svoj posao - naglasio je on, i dodao:

- Ti koji maštaju da će na silu nešto da urade, neće. Srbija neumitno ide napred, nikada je više neće zaustaviti. To je moja poruka svima, ljudi ne moraju da brinu, niti da se sekiraju. Neka u miru kod svoje kuće gledaju i košarkaše, i druge naše sportiste - rekao je on.

Istakao je da je zabrinut samo oko toga da li ćemo stići da završimo sve velike infrastrukturne projekte.