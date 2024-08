MINISTAR GORAN VESIĆ: Opzicija pokušava da destabiliše zemlju, cilj je da sruše Vučića!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrutkture Goran Vesić izjavio je danas da je cilj protesta protiv mogućeg iskopavanja jadarita zapravo rušenje Aleksandra Vučića sa vlasti.

- Nije prošli ni 100 dana od početka da destabilizuju zemlju. U svakoj zemlji na svetu opozicija novoj vladi da makar sto dana ali u Srbiji je i to je realnost u kojoj svaka vlada radi duže od 10 godina, od kako je Aleksandar Vučić postao prvi potpredsednik vlade, premijer, pa predsednik države. Ne prođe ni nekoliko meseci da opozicija pokuša da destabilizuje zemlju - rekao je Vesić na Informer TV.

On je dodao da to nije slučaj u drugim zemljama, ali jeste u Srbiji - da opozicija ne pravi razliku između Srbije i političkih protivnika.

- Oni misle da je u borbi sa političkim protivnicima sve dozvoljeno, ali i da Srbija ne treba da se razvija. Normalno je da se svi raduju onome što je dobro za društvo - nov put, pruga, aerodrom, radna mesta, veće plate, penzije… Ima mnogo drugih tema po kojima možemo da se delimo ali ne po pitanjima razvoja Srbije - primetio je Vesić.

foto: T.S

Opozicija, kako je kazao, ne želi da se Srbija razvija, samo kako bi oni pokušali da dođu na vlast, pošto drugačije ne mogu jer ih, dodaje ministar Vučić na demokratskim izborima pobeđuje sve ubedljivije.

- Sve što se radi ovih dana, a i večeras, pokušaj je pojednih grupa da iskoriste temu jadarita, kao što su pre godinu dana pokušali da zloupotrebe tragedije u ’Ribnikaru’ i Mladenovcu, a pre toga i neke druge teme, samo kako bi došli na vlast. Povod njima nikada nije važan a cilj im je uvek isti - glava Aleksandra Vučića - rekao je Vesić.

Primetio je da samo u Srbiji pojedini pokušavaju da na tragedijama koje potresu celo društvo, ruše vlast.

- Sada koriste temu jadarita, da kao lažni ekolozi pokušavaju smene Vučića - dodao je Vesić.

U tom kontekstu, spomenuo je izjavu jedne glumice da će se „kopati na 40 mesta“, navodeći da je to što je rekla "suludo i neistinito“, jer niti će se kopati, niti ta ruda postoji na drugom mestu u Srbiji.

- Glumica koje je to izjavila zna da govori laži i to čini namerno. Nije nijhov cilj da se ne kopa u Jadru, već da se sruši vlast, a za to koriste najluđe teroije zavere, spominju ugroženo zdravlje, sumporne kiše… Iako stručnjaci kažu da tu nema istine - dodao je Vesić.

On je naveo da u Srbiji postoje značajna nalazišta i jadarita i litijuma i da bi zemlja napravila greh da to ne iskoristi.

- To bi bilo kao da Arapi nisu iskoristili naftu… Izgradnja fabrike baterija, električnih automobila može potpuno ekonomski da preporodi Srbiju - poručio je Vesić.

Ponovio je da će u naredne dve godine biti sprovedena istraživanja i ukoliko se pokaže da postoji promil rizika - neće se raditi.

- Ali, dopustimo da uradimo to, uz zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi - dodao je Vesić.

Kazao je da se i preko medija Dragana Šolaka vodi kampanja protiv iskopavanja jadarita, kao i kampanja protiv EU, u kojoj, dodaje, Šolak živi i plaća porez, ali bi da „Srbija ne uđe u Uniju, jer je on ušao“.

- Mi imamo situaciju u kojoj državljanin EU i koja tamo plaća porez preko svoje televizije čije je sedište u EU, tačnije u Liksemburgu, vodi kampanju protiv Evropske unije, širi najludje teorije zavere i laži da EU od Srbije hoće da napravi rudarsku koloniju!? Brisel na to ćuti. Znači gradjanke i gradjani Srbije ne smeju po Šolaku da udju u EU gde se on uveliko nalazi - rekao je Vesić.

Konstatovao je da su ti mediji tvrdili da se struka protivi iskopavanju litijuma, a sada, kada se pokazalo suprotno, sada „odjednom struka više nije važna“.

- Eksploatacija će se vršiti ako studija procene uticaja na životnu sredinu pokaže da će sve biti bezbedno. Ali, ovo nema veze sa ekploatacijom, ovo ima veze sa tim da se napadne i sruši Vučić. Svaki protest pođe i završi se na tome - zaključio je Vesić i dodao da će večeras, među onima koji će protestovati, biti i oni koji su prodali kuće Rio Tintu u Jadru, ili se, pak, nisu dogovorili oko cene.