POTPREDSEDNIK VLADE ALEKSANDAR VULIN UPOZORAVA: Opozicija želi scenario Majdana u Srbiji

Potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučin poručuje da "opozicija želi scenario Majdana u Srbiji"

"Moskva nas je upozorila na pripremu državnog udara. Nema razloga za strah, mi imamo čvrstu i snažnu državu i predsednik Vučić nije Janukovič, on nema nameru da beži i prepusti siledžijama vlast, ali imamo razloga da budemo oprezni i vrlo ozbiljni", izjavio je Vulin u jutarnjem programu televizije Prva upitan da prokomentariše informaciju da su nas ruske službe obavestile da se pripremaju masovni neredi u pokušaju državnog prevrata i likvidacija predsednika i najvišeg rukovodstva.

Potpredsednik Vlade je rekao da u našoj zemlji postoji značajan broj organizovanih grupa, međusobno povezanih, koje se spremaju za današnje proteste, spremaju se da izazivaju incidente, prave buku, dižu uzbunu, šire glasine, prave gužvu i pometnju, koje će pokušati da iskoriste svaku priliku za eventualne sukobe.

"Ako se to zaustavi onda se kreće po scenariju Majdana, prave se šatori, blokade, ostajemo ovde do ispunjenja naših zahteva. Već su pripremili ekipe koje će dežurati celu noć", upozorio je Vulin.

foto: Printscreen/TV Prva

Naglasio je da je upozorio predsednika Vučića da pretnje shvati ozbiljno.

"On nikada ne shvata ozbiljno pretnje sebi ali shvata ozbiljno pretnje državi i uvek kaže - moja glava je uvek u torbi, ja sam svoje završio, pa šta i ako me ubiju. Ne može tako, on je predsednik ove zemlje izabran od strane neverovatnog broja gradjana Srbije, ima odgovornost pred građanima Srbije da radi ono za šta su ga oni izabrali, da vodi Srbiju i čuva mir i stabilnost. Bez njega to neće biti moguće. Ne napadaju oni njega slučajno. On je pretnja, on je brana", istakao je potpredsednik srpske vlade.

Vulin je dodao da će sa današnjim skupom biti isto kao sa onim skupovima kada se iskorišćavala najveća tragedija koju smo osetili u ovoj generaciji, ubistvo naše dece u Ribnikaru.

"Počeli su da govore o našim ubijenim andjelima, dva dana kasnije ih više niko nije pominjao. Takozvani protesti protiv nasilja su sveli na - smrt Vučiću. Tako će biti i danas. Moraćete da se nosite sa svim tim lažima ali i sa ljudima koji su spremni na oružanu pobunu. Promena vlasti, samo promena vlasti. Imali su izbore i propali su na njima. Svi su pokušali i ponadali se da će doći na vlast nekako i nisu uspeli pa sad kažu - ok ne možemo na izborima, moramo na ulici. Treći način ne postoji. Oni stvarno veruju u to da u ovoj zemlji neki stranci odlučuju ko će biti na vlasti. To je zato što oni imaju filozofiju sluge, oni veruju da ništa ovde ne zavisi od gradjana Srbije nego od nekog ambasadora koji će ih pozvati i reći - od sada si ti predsednik vlade. Aleksandar Vučić nije to, da mu je bilo do podrške stranaca mi bismo do sada priznali Kosovo, uveli sankcije Rusiji i ušli u NATO pakt. Njemu nije do podrške stranaca, njemu je stalo do Srbije", zaključio je Aleksandar Vulin.