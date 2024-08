PRAVA POZADINA: Na protestima protiv litijuma ujedinili se nespojivi ideološki elementi i EKSTREMISTI! Cilj isti - rušenje vlasti!

Deo opozicije i takozvana ekološka udruženja glavna su poluga u organizovanju političkih protesta za rušenje vlasti u Srbiji, što je zapravo prava definicija onoga što se pokušava okupiti protiv iskopavanja litijuma. Poslednja opoziciona okupljanja protiv "Rio Tinta" nedvosmisleno su potvrdila da je reč o isključivo političkom aktivizmu, i to njegovom hibridnom obliku, koji je pod istu zastavu stavio šarenu ekipu, ideološki potpuno nespojivu, od levičara i kvaziekologa do desničara i nacionalista, pa čak i neonacista. Mesto u maršu na vlast našli su i antiglobalisti, i antizapadno orijentisani aktivisti, i anarhisti, i ravnozemljaši i svi drugi koji u ovome vide priliku da sa ulice destabilizuju državu, napadnu i sruše vlast.

Predsednik Centra za nacionalnu politiku Perko Matović kaže za Kurir da ideološke različitosti odavno nisu problem opozicionim liderima.

- A to je zato što ideologiju i nemaju. Sve partije derivati nekadašnje Demokratske stranke sada pokušavaju na silu da se vrate na vlast. Sve njih okuplja mržnja prema predsedniku Vučiću i želja da se srpska ekonomija ne razvije projektom "Jadar". Kad se pravi finansijska analiza da li će se neka investicija prihvatiti ili ne, u kost benefit analizi se uvek uzimaju i ekološki parametri. Kad se sve sabere i kada se dodatna pažnja pridaje ekološkim aspektima, a mi imamo i ministarstvo koje se time bavi, i kad se sve to uzme u obzir, apsolutno je pozitivno napraviti projekat "Jadar" u Srbiji. Od ovih protesta očekujem da opozicija još jedanput razočara birače koji su iz bilo kojih razloga nezadovoljni režimom i da još više razočara one ljude koji su iz nekih razloga protiv projekta "Jadar" ili "Rio Tinta", što je potpuno legitimno. Možete da imate suprotan stav, ali će oni biti razočarali onim opozicionim delovanjem koje će nastati ovim i uopšte ne isključujem mogućnost nasilja, što je inače uvek obeležavalo ovakve demonstracije ovakvih organizatora - ocenjuje Matović.

Politički analitičar Dejan Miletić za Kurir kaže da je jasna namera organizatora ovih protesta da destabilizuju Srbiju, te da na prevaru iskoriste građane za nerede kako bi poslali ružnu sliku u svet o prilikama u našoj zemlji.

- Sa žaljenjem konstatujem da se neke od starih grešaka ponavljaju, kao da nisu naučili određene lekcije prilikom prethodnih protesta. Pričamo o ljudima koji su ovih dana na protestima i koji misle da sličnim metodama mogu da postignu da destabilizuju situaciju u zemlji. Protesti jesu legitiman element za izražavanje nezadovoljstva, ali oni ne smeju da budu način za ometanje normalnog života građana i izazivanja nestabilnosti. Time se šalje u svet ružna slika, koja nije realan odraz situacije u Srbiji - smatra Miletić.

On ukazuje i da ovo podseća na stalno izazivanje nereda na Kosovu i Metohiji od strane režima kosovskog premijera Aljbina Kurtija.

- Jasna je, nažalost, paralela s rastućim nasiljem Kurtijevog režima na KiM nad Srbima i pokušaj da se po sličnom modelu usložnjavaju unutrašnji odnosi u Srbiji. To sve svakako ne služi na čast ljudima koji organizuju ove proteste. Zato se nadam da će biti prezreni od strane naroda i da neće uspeti da ih obmanu da stvaraju štetu svojoj državi i svojim sunarodnicima - naglašava Miletić.

Uhapšene četiri osobe Planirali nasilje i nerede na protestu Četiri osobe su uhapšene u Subotici pod sumnjom da su za danas planirale napad na policiju i izazivanje nasilja i nereda na protestu u Beogradu, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. foto: Kurir televizija - Policija je u Subotici, u saradnji s BIA, uhapsila četiri lica, D. R. (1978), Z. C. (1989), S. V. T. (1986) I D. E. (1983), koja su planirala napad na policiju i izazivanje nasilja i nereda na protestu u Beogradu, čime su pripremali napad na ustavno uređenje. To se sve vidi iz njihove prepiske. Lica će biti predata tužilaštvu na dalje postupanje - rekao je preksinoć Dačić.