HRVATI SE NADAJU GRAĐANSKOM RATU U SRBIJI! Likuju i poručuju: "U Beogradu traje veliki protest protiv Vučića"

Večeras se u Beogradu održava protest organizovan zbog moguće eksploatacije litijuma u dolini Jadra.

Skup organizuje više ekoloških udruženja iz Srbije, na dan isteka roka od 40 dana, koji su postavili Vladi Srbije za usvajanje zakona o trajnoj zabrani geoloških istraživanja i eksploatacije litijuma u Srbiji.

Pojedini hrvatski mediji objavili su vest o protestima, a po starom oprobanom maniru izveštavaju na štetu Srbije.

"Ovo bi moglo izazvati građanski rat u Srbiji" - tendenciozan je naslov portala "Dnevno" kojim, čini se, izražavaju nade da će upravo do toga i doći.

foto: Printscreen

Ipak, pomenuti portal na kraju priznaje istinu, te navodi da je ovo politički protest, usmeren protiv predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.

Predsednik Vučić potvrdio je prethodno da su ruske bezbednosne službe upozorile da se u Srbiji spremaju masovni neredi čiji je krajnji cilj državni udar i svrgavanje legitimno izabranog vođstva zemlje.

“Da, dobili smo zvanične informacije iz Ruske Federacije, informacije prenesene službenim kanalima. Dobili smo tu informaciju, bavimo se time, ljudi specijalizovani za to se bave i rade svoj posao. Odgovorna je i BIA. Ljudi koji pokušavaju nešto na silu da urade, to se neće dogoditi, jer Srbija ide napred i ništa je neće zaustaviti. Srbija neumoljivo ide napred i oni to ne mogu da zaustave. To je moja poruka svima, ljudi ne trebaju da brinu, brine me samo hoćemo li sve to dovoljno brzo da ostvarimo”, rekao je Vučić.