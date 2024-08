NIT SU POŠLI, NIT SU DOŠLI Tanki govornici, nedorasli organizatori, konfuzni učesnici KAO PENA ISKIPELOG MLEKA

O Gornjim Nedeljicama, priznajemo pre ove kampanje protiv litijuma nismo znali mnogo, a ni sada nemamo baš mnogo više informacija, ali jedno je sigurno: meštani nikad nisu videli voz.

Ili bar najpoznatiji među njima, navodni organizator protesta na Terazijama Zlatko Kokanović. Da jeste, znao bi da lokomotiva ide šinama i da ne može da skreće, pa bi mu bilo jasno da nije bilo potrebno blokrati prugu i u Prokopu i na Novom Beogradu, dovoljno je saobraćaj prekinuti na jednom mestu na pruzi… Ali, na kraju krajeva, to je njihova stvar.

Kako je miting tekao, drugačije nije ni mogao da se završi. Borislav Mihajlović Mihiz, hroničar i inspirator nekih srpskih političkih turbulencija, zapisao je: „Fanatizam je kao mleko. Čim se zagreje, počinje da kipi, da se nadima, preliva i zauzima više prostora no što ima konzistencije.“ Ono što nam je sinoć servirano sa bine na Terazijama, ukrašene velikom ikonom, upravo je bilo to: samo pena iskipelog mleka, bez ičeg opipljivog i stvarnog, i neprijatni miris zagorelog… Za to su, naravno, odgovorni govornici na skupu.

foto: Petar Aleksić

Njihov izbor, opet, prirodno je proizašao iz suštine anti-litijumske kampanje koja se po količini neistina, i karakteru dezinformacija pretvorila u pravu-pravcatu teoriju zavere. Tako smo na bini videli dve glumice koje su se setile ekologije kad su im glumačke karijere krenule nizbrdo, jednu pesnikinju sa sela, jednu naučnicu… hm… i famoznog Zlatka Kokanovića, hroničnog demonstranta.

Redovan je učesnik protesta poljoprivrednika, prošle godine blokirao je Gazelu „do ispunjenja zahteva da se ne usvoji zakon o konverziji zemljišta“ (zakon usvojen!), ali mu je ovo prvi put da se našao u glavnoj ulozi.

Pitanje eksploatacije litijuma je vrlo ozbiljno pitanje, i sa ekološkog i sa ekonomskog aspekta, ali je – zaslugom opozicije koja je svesno raširila strah od rudnika u Jadru kako bi na talasu nezadovoljstva građana srušila Vučića – postalo predmet demagoškog nadgornjavanja u rodoljublju: otpor litijumu poredi se sa otporom Nemcima u Prvom svetskom ratu (otud snimak spomenika na Ceru kao deo scenografije!), „uvezuju se“ KiM i Jadar, reaktiviraju se podela na četnike i partizane (Ljotićevska omladina i neonacističke grupice objavile su svoje učešće na mitingu)… a u sve su se umešale i neke vladike. Pa je tako episkop Grigorije obznanio da je on „kao hrišćanin“ protiv kopanja litijuma. Kakve veze njegova religija ima sa rudnikom, ne znamo...

foto: Zorana Jevtić

Zbog svega ovog, pesnikinja iz Pranjana kod Čačka Ljiljana Bralović smatrala je da sa bine na Terazijama treba da poruči: - Danas će da ozdravi vladika Nikolaj, evo nas ujedinjeni Srbi! Dragana Đorđević, koja se takođe obratila okupljenima, izabrana je za govornicu verovatno zbog svoje struke – ona je hemičarka. Ima takvih naučnika čije izlaganje vam u početku deluje vrlo zanimljivo, a oni sami osvoje vas lakoćom pripovedanja, ali kako odmiče njihov govor vas obuzima sumnja i vi s nelagodom shvatate da nešto debelo nije u redu. Tako je bilo i sinoć: hemičarka je ubedljivo govorila o opasnosti od zagađenja životne sredine, ali je neprimetno otplovila u priču da Srbija prvo mora da otkloni štetne posledice rudnika antičkih Rimljana, i da nas i danas vrlo opasno truju ostaci rudnika Nemanjića…

foto: Zorana Jevtić

Hvala, gospođo, ne brinite, rešićemo, doviđenja... Aplaudirala joj je jedino voditeljka Jelena Stupljanin. Njoj se sve svidelo... Cecu Bojković ovog puta ćemo preskočiti: ostalo je nejasno da li je nastupila kao ostatak Proglasa, kao ekološkinja, ili kao anti-kolonijalistkinja, tek, ponovila je priču o planiranih novih četrdeset rudnika u Srbiji, iako joj je i doslovce nacrtano da toga nema i neće biti. Ostalo joj, valjda, naučeno iz prošle uloge… O Kokanoviću smo ponešto već rekli, vredi dodati još samo da se na bini pojavio sa rancem kako bi pokazao da je spreman da ostane na protestu „najmanje dva dana“ i da je kazao, u stilu „Alana Forda“: „Ako se kaniš vratiti, prvo moraš otići“…

foto: Zorana Jevtić

- Pošao sam od kuće i rekao da ću se vratiti ovako ili onako… - saopštio nam je. Posle je pošao da blokira prugu na dva mesta. Niko mu nije rekao da prvi voz koji će proći kroz železničku stanicu Novi Beograd po redu vožnje prolazi tek u 5 i 47 ujutru,i da obično kasni. Načekaće se… Ali ipak je bolje prošao od grupe koja je pošla za njim i zalutala na auto-putu. Oni su mislili da se blokira „Gazela“.

Televizija N1 javila je da policija juri demonstrante. Istina je bila da su im patrole saobraćajaca pokazivale put ka železničkoj stanici na Novom Beogradu.

Da nađu Kokanovića.

Očekuje se da se već danas vrate kućama. Autobusom.