"PREDSEDNIČE, NI PENDREK NIJE UPOTREBLJEN" Dačić o svemu što se noćas dešavalo: Jel politička borba vezivanje ljudi za šine?!

BEOGRAD - Jutros rano je MUP stvorio uslove za normalno funkcionisanje železničkog saobraćaja. Intervencijom koja je protekla bez upotrebe sredstava prinude želim da kažem da smo se striktno držali policijskih ovlašćenja, nijedno lice nije povređeno u intervenciji. To je veoma važno jer pokazujemo da ne želimo nikakve sukobe. U to se zato ušlo veoma oprezno i znatno kasnije od samog početka ove blokade, rekao je ministar MUP Ivica Dačić tokom današnjeg obraćanja iz Palate Srbija na kojem je prethodno govorio predsednik Aleksandar Vučić.

Dačić je potom pročitao prijavu skupa.

- Obavljeni su razgovori, iskazana je naša želja da sve protekne mirno, niko nije rekao da će se dešavati šta se dešavalo juče. Sve što se desilo nakon toga je pokazalo razliku između mirnog skupa, mirnog okupljanja a to ne podrazumeva da vi u direktnom prenosu pozivate na nasilje, ugrožavanje bezbednosti drugih ljudi, čak da pozivate da se upotrebe kamenice ukoliko dođe do intervencije policije. A citiram kaže da se poziva na "protivpravnu borbu za ostvarenje njihovih političkih cljeva", to je rekao organizator.

1 / 6 Foto: Nemanja Nikolić

- Mi smo ih upozorili, kad se čulo kakve su im namere, ponovo su upozoreni da je to kršenje zakona. Nažalost, nisu uvažili bilo kakvu našu intervenciju. Oni su očekivali da intervencija policije bude u 4 sata, jer tada ide prvi voz za Niš.

- Ukupno je dovedeno 14 lica zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela, 3 za prekršaje i 2 lica koja su strani državljani zbog njihovog prisustva na protestu u blizini najvažnijih državnih institucija. Policija radi na identifikaciji i drugih lica i biće podnete krivične i prekršajne prijave za sve počinioce tih dela. Želim na kraju da izrazim zadovoljstvo što je sve proteklo bez posledica te policijske intervencije i zahvalim policiji na profesionalnosti. Policija je od noćas na nogama, i još ne na nogama. Oni su svaki dan tu jer svaki dan imate masovna događanja u Srbiji. I zaista, policija se ne bavi politikom. Ovde je reč o tome da se osigura javni red i mir u Srbiji, nema veze ni sa kakvim političkim ciljem.

- Predsedniče, ni pendrek nije upotrebljen - rekao je Dačić Vučiću koji se još jednom zahvalio policajcima na profesionalnom i mirnom pristupu u toku ponovnog uspostavljanja međunarodnog železničkog saobraćaja na stanicama Prokop i Novi Beograd.

"Vezivali ljude za šine, a šta da su poginuli?" Dačić je potom odgovarajući na pitanja novinara upitao jel to politička borba da se dvoje ljudi vežu za šine na šta je predsednik upitao a šta da su poginuli pa podsetio da su neki ljudi sinoć povređeni a da je ljudima uništen i auto tokom protesta.