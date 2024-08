PRVI INTERVJU MINISTRA ODBRANE: Bratislav Gašić za Kurir: Nastavljamo da jačamo vojnu moć Srbije!

Bratislav Gašić je po drugi put na čelu Ministarstva odbrane, u koje se vratio iz MUP. Upitan da li sada, upravo zbog toga što je već rukovodio tim sektorom, oseća i veću odgovornost i da li je primetio razliku sada kad se vratio, ministar Gašić u intervjuu za Kurir, prvom po stupanju na novu funkciju, kaže da je za njega izuzetna čast biti ponovo na čelu Ministarstva odbrane.

- Daću sve od sebe da opravdam poverenje koje sam dobio od predsednika Vučića i premijera Vučevića da učinim ovaj resor još boljim i uspešnijim. Između dva moja mandata u ovom ministarstvu prošlo je osam godina i za to vreme sistem odbrane je izuzetno napredovao. Vojska je sada snažnija, neuporedivo bolje opremljena, plate njenih pripadnika su mnogo veće... Put koji je još 2012. godine, kao ministar odbrane, trasirao Aleksandar Vučić imao je jasan cilj da se Vojska Srbije osnaži kako bi u punoj meri bila oslonac državne politike. U tome smo u najvećoj meri uspeli, što ne znači da ćemo zaustaviti proces jačanja naše vojne moći. Naprotiv.

U aktuelnim svetskim događajima i preraspodeli snaga, koliko je značajno da se posebna pažnja posveti upravo sektoru odbrane?

- Pre desetak godina teško da je iko mogao pomisliti da bi na tlu Evrope mogao da se dogodi sukob takvog obima kakav se sada dešava između Rusije i Ukrajine. Da ne govorimo o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku. Konfrontacije interesa globalnih i regionalnih sila su na više područja dostigle zabrinjavajuće razmere. Bez obzira na to koliko gajili nadu i kao država se zalagali za mir, dijalog i poštovanje međunarodnog prava, moramo biti svesni realnih pretnji i opasnosti. Uz sve to što se dešava u širem okruženju, mi se suočavamo sa stalnim provokacijama privremenog prištinskog rukovodstva i represijom prema srpskom narodu u našoj južnoj pokrajini. Ne zaboravimo ni stalne pretnje koje pojedini političari u regionu upućuju Srbiji i srpskom narodu. Sve to treba uzeti u obzir kada govorimo koliko je važno da Vojska Srbije bude dobro opremljena, obučena i spremna da odgovori na svaki izazov. Državno rukovodstvo s predsednikom Vučićem na čelu upravo iz tih razloga veliku pažnju poklanja sektoru odbrane. Svesni smo da je jedino snažna vojska garancija da niko neće olako doneti odluku da Srbiji silom nameće svoju volju.

Baš sektor odbrane je na udaru poslednjih nedelja, prvenstveno iz zemalja regiona, imajući u vidu da najavu nabavke novog naoružanja pojedini dočekuju sa oštrim kritikama. Istovremeno, niko ne dovodi u pitanje naoružavanje, recimo, Hrvatske, ali i Prištine. Zašto je pojedinima problem to što se naša država naoružava?

- Svesni smo da se na jačanje vojne moći Srbije iz nekih okolnih zemalja ne gleda sa odobravanjem. Srbija je suverena zemlja i naše pravo je da o svojoj odbrani donosimo odluke u skladu sa sopstvenim interesima i procenama. Vojska Srbije nije niti će biti pretnja bilo kojoj državi u regionu, već isključivo faktor odvraćanja. Svako drugačije tumačenje je laž i podmetanje. Naoružavanje ilegalnih i paravojnih formacija na Kosovu i Metohiji za Vojsku Srbije ne predstavlja respektabilnu pretnju, ali je krajnje zabrinjavajuće to što sprovode zastrašivanje i represiju nad srpskim narodom koji tamo živi. Kada je reč o Hrvatskoj, oni imaju pravo da nabavljaju naoružanje u skladu sa svojim potrebama. Mi, naravno, taj proces pratimo, ali pre svega brinemo o sopstvenom dvorištu.

Pored inostranih kritika, česte su kritike tim povodom i od strane domaćih nekadašnjih funkcionera bivše vlasti, a reklo bi se da u njima prednjači Zdravko Ponoš. Šta mislite, iz kog razloga dolaze te kritike i jesu li osnovane ili pak služe za dnevnopolitičku borbu protiv vlasti?

- U nedostatku jasnog cilja, ideje i programa, opozicija je sklona da kritikuje sve dobro što se dešava u Srbiji u poslednjih 10 godina, ali, nažalost, sklona je i da, meni iz nepoznatog razloga, neosnovano kritikuju i jačanje naše vojske. Srbija je napredovala, napredak je uočljiv na svakom koraku i imamo mogućnosti da jačamo sistem odbrane. Mi smo vojno neutralna zemlja i naša je obaveza da jačamo vojsku kako bismo se odbranili i odvratili svakog potencijalnog agresora od same pomisli da može da nas ugrozi. Što se tiče Ponoša, rekao sam i ponoviću da on nikada nije bio dostojan pozicije načelnika Generalštaba niti zvanja oficira naše vojske. Svojevremeno je postavljen na dužnost načelnika Generalštaba, mimo svih pravila i načela profesije, isključivo po političkoj liniji, bez obzira na to što nije komandovao ni četom ni bataljonom niti brigadom, a kamoli nekim operativnim sastavom. O njegovom ugledu među kolegama bolje da ne pričam. Ponoš je iz vojske, u svojoj čuvenoj „reformi“, izbacio veliki broj oficira koji su bili okosnica odbrane zemlje tokom NATO agresije. Sa svojim političkim saborcima uspeo je, nažalost, da uništi ogromne količina borbene tehnike koju su pretvorili u furdu i prodali u bescenje. Siguran sam da mu sada najviše smeta to što je naša zemlja daleko naprednija, što narod bolje živi, a Vojska Srbije neuporedivo moćnija i snažnija.

Kako biste trenutno ocenili vojnu opremljenost Srbije i kakvi su planovi za naredni period?

- Kao što sam već naglasio, Vojska Srbije je u proteklih nekoliko godina u tehnološkom smislu veoma napredovala. Posle više decenija sprovedene su velike nabavke savremenog naoružanja i vojne opreme, tako da smo sada, objektivno, za tri koplja ispred onog gde smo nekad bili. Građani su na brojnim prikazima u proteklom periodu imali priliku da vide modernizovane avione, nove helikoptere, raketne sisteme PVO, artiljerijsko-raketne sisteme, oklopna vozila, bespilotne letelice, sredstva elektronskog ometanja i još mnogo toga o čemu smo, do pre desetak godina, mogli samo da maštamo. Naši planovi po pitanju opremanja imaju dva glavna pravca. Prvi je nabavka sredstava koja se razvijaju i proizvode u Srbiji. To nam je prioritet, jer na taj način razvijamo naše sopstveno znanje i privedu. Ono što u ovom trenutku nismo u stanju da proizvedemo sami, kupujemo na svetskom tržištu, racionalno i promišljeno, tako da naša vojska dobije isključivo ono najbolje i najkvalitetnije. Vojska Srbije je garant mira i stabilnosti u regionu, a mi ćemo nastaviti ulaganje u vojsku i njeno dalje opremanje.

Na unutrašnjem planu aktuelno je pitanje eventualnog iskopavanja litijuma, a opozicija na dnevnom nivou optužuje vlast da tu temu pokušava da sprovede navodno mimo volje građana. Kako vi gledate na to? I je li pitanje iskopavanja „završeno“, kako tvrde?

- Nijedna zemlja na svetu se ne bi olako odrekla mogućnosti da eksploatiše svoja prirodna bogatstva. Litijum je izuzetno vredna sirovina i mogao bi da predstavlja osnovu za eksplozivan ekonomski rast i razvoj Srbije. Pitanje zaštite životne sredine i zdravlja ljudi je tu od ključnog značaja, ali ga predstavnici opozicije zloupotrebljavaju ne bi li našli bilo kakav način da sruše Aleksandra Vučića, pošto im to na izborima do sada nije uspevalo. Vrhunac licemerja je kada Vučića napadaju zbog toga što je formirao tim koji će se baviti ispitivanjem eventualnih zdravstvenih posledica iskopavanja litijuma upravo oni kojima su puna usta zdravlja i ekologije! Verujem da treba iskoristiti sve šanse da Srbiju ekonomski ojačamo. Takođe, verujem da će ljudi od struke i nauke dati ozbiljnu i temeljnu procenu na koji način je to moguće uraditi, a da svi standardi zaštite životne sredine budu u potpunosti primenjeni.

Kada smo kod opozicije, deo njih, pre svega SSP, poziva na raspisivanje novih parlamentarnih izbora. Verujete li da bismo mogli ponovo na vanredne izbore?

- Na vanrednim izborima Srpska napredna stranka ubedljivo je pobedila na svim nivoima, uključujući i Beograd, gde je na ponovljenim izborima SNS dobio ubedljivu podršku građana. Time je naš narod jasno dao do znanja takozvanoj opoziciji da prazne priče ne prolaze, već rezultati i poverenje koje Aleksandar Vučić ima kod građana. Kada bi se izbori raspisali sutra ili za godinu dana, rezultat bi bio ili isti ili još gori po opoziciju. Građani su prozreli njihovu politiku, koja je fokusirana na to da se po svaku cenu obori Vučić i da se zauzme vlast. Međutim, u njihovoj politici nema ni ideje ni programa niti jednog nagoveštaja kako bi to Srbiji i njenim građanima bilo bolje s njima na čelu. Zapravo, građani se dobro sećaju kako je zemlja izgledala kada su oni bili na vlasti. Zato ih i ne žele.

Ove nedelje navršilo se prvih sto dana rada aktuelne Vlade Srbije. Kako vidite svoj doprinos za taj period i koga biste od kolega pohvalili, a koga eventualno posavetovali kako da da bolji doprinos?

- Vlada Srbije je tim koji svakodnevno grabi ka uspesima. Uprkos aktuelnoj situaciji u svetu, bezbednosnim izazovima i zahtevnim ekonomskim trendovima, uspeli smo da ostanemo vojno neutralni, sačuvamo mir, bezbednost i sigurnost naših građana i da održimo, čak i unapredimo, kvalitet njihovih života. Ministarstvo odbrane započelo je nove projekte i nastavilo s realizacijom niza postojećih projekata opremanja Vojske Srbije savremenim sredstvima naoružanja i vojne opreme uz znatna ulaganja u unapređenje infrastrukture. Realizacijom brojnih vežbi i složenih obuka, doprineli smo podizanju nivoa operativnih sposobnosti naših jedinica, što će, uz mere za podizanje standarda i poboljšanje uslova života i rada naših pripadnika, biti glavni zadatak Ministarstva odbrane u narednom periodu.

- Ponosan sam što sam deo tima koji predvodi premijer Miloš Vučević i što u Vladi Srbije sede moje kolege koje su vredne i radne i u svom poslu stručne i respektabilne. Zadatak izvršne vlasti je da radi zarad dobrog za svoju zemlju i za njen narod i zbog toga je važno da svi budemo tim koji će ostvariti vrlo dobre, da ne kažem najbolje rezultate. A smatram da mi to jesmo, da mi to možemo i tome smo posvećeni.

O situaciji na KiM Cilj Prištine je da eliminiše sve Srbe Tokom ove nedelje održano je nekoliko protesta građana na KiM povodom, kako kažu, sve nepodnošljivije situacije za život u južnoj srpskoj pokrajini zbog terora koji Priština sve agresivnije sprovodi nad srpskim stanovništvom. Istovremeno, dijalog stoji u mestu. Koje je rešenje za poboljšanje situacije na KiM? - Naša jedina politika je bila, jeste i biće politika očuvanja mira i nastavak dijaloga radi postizanja političkog rešenja situacije na Kosovu i Metohiji. Nažalost, Prištinu nikada nije zanimao dijalog niti bilo kakva mirna rešenja. Jedino rešenje je da međunarodna zajednica zauzme konkretan i oštar stav prema Kurtiju i njegovoj privremenoj administraciji. Sve dok se iz pojedinih centara moći na zapadu odobrava ili žmuri na njihove agresivne i neodgovorne postupke, neće biti napretka u pregovorima, niti će doći do stabilizacije bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji. Aktuelna vlast u Prištini jednostavno ne želi smirivanje tenzija. Njihov cilj je da u potpunosti eliminišu sve Srbe koji žive na tom području i zaokruže svoju takozvanu državnost. Oni znaju da Srbija to neće dozvoliti, ali se uzdaju u pokroviteljstvo sponzora svoje nezavisnosti. Sve dok imaju osnova da veruju u bezuslovnost te podrške, ponašaće se agresivno i bahato.

Kurir.rs/ Razgovarala Ivana Žigić

