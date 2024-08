"ORGANIZATORI PROTESTA GRAĐANIMA NISU PONUDILI NAJVAŽNIJU INFORMACIJU" Sagovornici Kurira: Svesno su im ugrožavali živote

Prema mišljenju analitičara nasilje, haos i ometanje normalnog funkcionisanja grada tri su stvari koje su obeležile protest organizovan pod komandom dela opozicije zbog, kako su naveli inicijatori skupa, najave otvaranja rudnika litijuma u dolini Jadra.

Javno tužilaštvo naložilo je krivične prijave za sva lica koja su na Gazeli izvršila krivično delo nasilničko ponašanje. Većina učesnika će shvatiti kako ih neki pojedinci iskorišćavaju zarad ličnih interesa a ne interesa Srbije, tvrde analitičari o učesnicima protesta.

Gosti jutranjeg programa Kurir televizije koji su analizirali dešavanja sa jučerašnjeg skupa bili su Miroslav Čučković, član Predsedništva SNS-a i gradski menadžer i prof. dr Miroslav Bjegović, savetnik predsednika Vlade za nacionalnu bezbednost.

Bjegović je podelio skup u dva dela, pa je odgonentuo i glavni cilj demonstracije:

- Prvenstveno se radi o političkom skupu, zato što je trebalo da se sprovedu političke ideje. Ipak, rekao bih da je ovo bio hibridni pokušaj izvođenja obojene revolucije. Tačno je da ovaj skup možemo podeliti u dva dela, u prvom delu možemo reći da smo imali demokratsko viđenje situacije, u smislu bez nereda, gde je 95% učesnika bili jer su zabrinuti iz razloga neznanja o iskopavanju litijuma, pa su ljudi izneli svoju zabrinutost i interesovanje za ono što treba da možda usledi. Nažalost, od organizatora nismo mogli da vidimo da su ponudili stručne ljudi iz te oblasti radi objašnjenja, nego smo imali isključiv narativ da je to negativno i da bi trebalo da se zaustavi. Bez obzira što su u javnosti svi čuli da se neće ništa preduzeti dok se ne vidi da su ispunjeni svi ekološki uslovi i da nema problema po zdravlje i zaštitu životne sredine - započeo je Bjegović, pa nastavio:

- U drugom delu, mogli smo da vidimo poziv na šetnju, a upravo je od organizatora bila promena plana, odnosno svesno kršenje zakona od strane istih. Mislim da je taj deo bio organizovan i da tu imamo obrisa zapadnih centara moći, koji upravo ovakve događaje i kreiraju. Pozvali su na blokadu železničkih stanica i samim tim svesno ugrožavali živote mnogih jer smo imali slučajeve i povređivanja građana u protestu. Ono što je interesantno je da sami organizatori imaju podršku od političkog Sarajeva, Zagreba i Prištine. Upravo njima ne odgovara razvoj Srbije. Njihov cilj je zasigurno bio da izazovu incident ili sukob sa policijom kako bi prikazali da je vlast represivna. S obzirom na to da u tom delu nisu imali kritičnu masu, taj pokušaj je propao i njihov zajednički cilj nije ostvaren.

Predsednik je istakao da razume zabrinutost i da će razgovarati, pre svega, sa građanima iz Loznice, a posebno u Zapadnoj Srbiji. Motivi protesta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu nisu isti kao u drugim delovima Srbije, pa je Čučković analizirao gde je najpotrebniji razgovor.

- Predsednik je sve to nacrtao još u novembru mesecu, još pre nego što je bio onaj upad u Skupštinu grada Beograda. Cilj jeste da u Srbiji postoji marionetska vlada, cilj jeste da Srbiju povede neki beskičmenjak koji bi se povijao pritiscima istoka ili zapada, to je glavno pitanje svih protesta koji su bili u prethodnom periodu. Uvek su tu neke teme oko kojih smo se svi zajedno zabrinuli. Kampanja koja je vođena za litijum, a pre svegfa lažne vesti koje su se širile oko broja rudnika, pa su ljudi ustali protiv rudnika u svojim gradovima, kojih neće biti. Potom su ljudi izašli na protest povodom informacija koje su navodile da će biti zatrovane sve reke u Srbiji, da će biti uništena kompletna poljoprivreda i da ćemo mi kao zemlja biti uništena, te prodata nekim stranim interesima - izneo je Čučković, pa zaključio:

- Sve ono što je Aleksandar Vučić radio otkad je postao potpredsednik vlade, pa do dana danas, jesu upravo suprotne stvari, odnosno podizanje Srbije sa kolena na kojima je bila, dakle zaposlenje ljudi, otvaranje fabrika, ali i jačanje naše vojske. Sve su to rezultati rada, odmerenih političkih odluka, a upravo nam i ova odluka daje mogućnost da u narednom periodu budemo centar razvoja, a pre svega automobilske industrije, to su samo neke mogućnosti koje ćemo imati od ovog projekta.

